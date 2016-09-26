حمامات ومطابخ كبيرة بروح عصرية

نرى هنا في هذا النموذج العصري أحد التصميمات المميزة للمطابخ، يتمتع بلون أبيض محايد في كل عناصره، سواء في السقف أو الحوائط أو الأثاث. إذا ما نظرنا لمساحة المطبخ الواسعة، نجدها مستغلة جيدًا ومقسمة بتقسيم عملي ما بين مساحة للتخزين نلاحظها بوضوح على جهة اليمين، ومساحة أخرى لأجهزة المطبخ الكهربائية وأدواته المختلفة، ومساحة ثالثة لطاولة تناول الطعام والتي هي بمثابة غرفة سفرة مفتوحة على المطبخ.

السفرة تتمتع بتصميم عصري جذاب، اللون الأبيض كان مناسبًا لها بشكل كبير وحقق تناغمًا مع بقية محتويات المطبخ. أما عن الكراسي، فتصميمها بسيط ورائع بأرجل خشبية منفرجة متناسقة هي الأخرى مع طاولة الطعام.

نلاحظ من هذه الزاوية نافذة زجاجية بأسطح شفافة أنيقة تغلف الحائط الرئيسي للمطبخ ويمكن من خلالها تمرير ضوء الشمس لكافة أرجائه مما يكسبه سحر الإضاءة الطبيعية من الدرجة الأولى، فضلًا عن عنصر التهوية الذي يتوفر هنا أيضًا والذي هو بالتأكيد هام وضروري لأي مطبخ!