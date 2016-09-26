الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حمامات ومطابخ كبيرة بروح عصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
Loading admin actions …

كيف أجعل حمام منزلي عنوانًا للراحة؟ كيف يبدو التصميم العملي للمطبخ العصري؟ كيف استغل المساحات الكبيرة للحمام والمطبخ؟ أسئلة عديدة تشغل تفكير كل فتاة مقبلة على الزاوج، لأنه ببساطة الحمام والمطبخ يشكلان أمر هام في أي منزل، وبدورهم يُحَولونه من عادي لفريد!، إليكم هنا نخبة من النماذج لـحمامات ومطابخ كبيرة.. بروح عصرية لنستمتع معًا بجمال تفاصيلها، علها تجلب لكم أفكارًا جديدة! 

الحمام.. لابد وأن يكون عنوانًا الراحة

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

بيت الراحة.. هكذا يُمكن أن يوصف الحمام ببساطة شديدة، لإنه إن لم يوفر هذا العنصر الضروري لمستخدميه، فَقَد أهميته!، هذا النموذج ينطبق عليه ذلك اللقب تمامًا، فهو ليس فقط عنوانًا للراحة، بل هو أيضًا عنوان للأناقة والرقي اللذان يتجسدان في كل ركن من أركانه، بألوانه الناعمة وسيراميكه ذا النقوش الهادئة، ولا يمكن إغفال إكسسواره العصري الذي يعد أقرب نموذج لحمامات الفنادق الفاخرة.

جمال المطبخ يكمن في تقسيمه العملي

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نرى هنا في هذا النموذج العصري أحد التصميمات المميزة للمطابخ، يتمتع بلون أبيض محايد في كل عناصره، سواء في السقف أو الحوائط أو الأثاث. إذا ما نظرنا لمساحة المطبخ الواسعة، نجدها مستغلة جيدًا ومقسمة بتقسيم عملي ما بين مساحة للتخزين نلاحظها بوضوح على جهة اليمين، ومساحة أخرى لأجهزة المطبخ الكهربائية وأدواته المختلفة، ومساحة ثالثة لطاولة تناول الطعام والتي هي بمثابة غرفة سفرة مفتوحة على المطبخ.

السفرة تتمتع بتصميم عصري جذاب، اللون الأبيض كان مناسبًا لها بشكل كبير وحقق تناغمًا مع بقية محتويات المطبخ. أما عن الكراسي، فتصميمها بسيط ورائع بأرجل خشبية منفرجة متناسقة هي الأخرى مع طاولة الطعام.

نلاحظ من هذه الزاوية نافذة زجاجية بأسطح شفافة أنيقة تغلف الحائط الرئيسي للمطبخ ويمكن من خلالها تمرير ضوء الشمس لكافة أرجائه مما يكسبه سحر الإضاءة الطبيعية من الدرجة الأولى، فضلًا عن عنصر التهوية الذي يتوفر هنا أيضًا والذي هو بالتأكيد هام وضروري لأي مطبخ!

الأناقة والبراح لوازم أي حمام

Sistema bagno Sliding Wood System, Hatria Hatria حمامرفوف
Hatria

Hatria
Hatria
Hatria

لأول وهلة قد تظنه غرفة نوم رئيسية وليس مجرد حمام!، لا داعي للاستغراب.. ربما أرضيته الباركيه ومساحته الكبيرة يؤكدان ذلك الشعور. الحمام هنا قد تخطى حدود العصرية والحداثة، ووصل لما هو أبعد من ذلك، مكون ببساطة من حوض معلق للاغتسال تصميمه على شكل مستطيل، نلاحظ الصنبور بوضوح في آخر جانبه الأيسر، وأسفله مستطيل آخر مغلق ليضم أغراض الحمام من مناشف وأغراض للاستحمام وغيرهم بخامة خشبية راقية تشبه خامة أرضيته! 

بجهة اليسار نلاحظ مقعدتين للحمام يعلوهما رف عريض مستطيل مقسم إلى أرفف أصغر حجمًا، بحيث يشمل بقية أغراض الاستحمام. وعلى يسار ذلك الرف يمكننا أن نرى رفين خشبيين مغلفين بألواح زجاجية تعكس ما يظهر على الجانب الأخر من الحمام، ومنها نرى بوضوح شماعة يعلق عليها مستخدم الحمام ملابسه. وأخيرًا، يحظى الحمام بمساحة كبيرة مكنت مصممه من الاستعانة بسجادة لونها يشبه كثيرًا من لون الأرضية، عليها كرسي مرن يتحلى بالنعومة ويريح جالسه!

المطبخ.. يمكن أن يكون واجهة مشرفة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

وفق لهذا النموذج العصري تجد واجهة المطبخ في المقدمة بمجرد دخولك من باب المنزل!، فهنا مثلًا كما موضح بالصورة أمامنا المطبخ في زاوية مميزة مستقل بذاته رغم أنه لا يفصله عن غرفة الاستقبال أو المطبخ أية حواجز أو حوائط، مما يثبت قدرته الرائعة على أن يكون واجهة مشرفة.

يحظى المطبخ هنا بمائدة تناول طعام صغيرة ولكنها عملية، توفر على القاطنين الانتقال لغرفة السفرة التي غالبًا ما تكون منفصلة، وتوفر أيضًا مساحة كبيرة للريسبشان تعطي الاحساس بالبراح والفضاء الواسع!

الألوان غير النمطية تُحدث نقلة في الحمامات العصرية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لون مختلف لا نجده كثيرًا في الحمامات وتحديدًا بهذا التصميم المذهل والدقيق، تصميمه عصري ولكنك تشعر فيه بروح كلاسيكية. حقق مصمم في هذا الحمام عنصر التوازن في أبهى صوره، ما بين هدوء اللون الأبيض والبيج الفاتح، مع ذلك اللون المائل للأزرق الداكن!

أما عن الإكسسوار، فهو راقي ومتناسق كليًا مع الحوائط والأرضية، كما أن توزيعه كان سليمًا ومناسبًا لمساحة الحمام. ربما لا نجد ما يفسر وجود ذلك الكرسي الأنيق بمنتصف الحمام!، إلا أنه أيضًا لا يمكننا أن ننكر ما أضافه وجوده بتلك البقعة .. 

لماذا لا تدمج المطبخ مع المعيشة؟

NEAR Architecture Casa IPA, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

لا يمكن أن تتخيل أن هذه الغرفة مصممه لمطبخ إلا أن دققت النظر فيها لبضع دقائق، نعم هو مطبخ ولكن بروح غرفة المعيشة!، فإحدى جوانب هذه الغرفة مخصصة لوحدات المطبخ والأجهزة الكهربائية في تصميم عملي وعصري جمع كل الأغراض في مساحة صغيرة بالمقارنة بمساحة الغرفة الكُلية، وجانبه الآخر مخصص لخزانة بمنتصفها شاشة عرض صغيرة لديها أرفف مكشوفة مستغلة كمكتبة صغيرة وأخرى مغلقة أكبر حجمًا للأغراض شديدة الخصوصية.

ننصحكم بقراءة المقال التالي: بيت بعد التجديد .. جديد في جديد

بيت أساسه الراحة على شكل حرف L
هل أعجبكم هذا المقال؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً