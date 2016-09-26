حمامات ومطابخ كبيرة بروح عصرية

كيف أجعل حمام منزلي عنوانًا للراحة؟ كيف يبدو التصميم العملي للمطبخ العصري؟ كيف استغل المساحات الكبيرة للحمام والمطبخ؟ أسئلة عديدة تشغل تفكير كل فتاة مقبلة على الزاوج، لأنه ببساطة الحمام والمطبخ يشكلان أمر هام في أي منزل، وبدورهم يُحَولونه من عادي لفريد!، إليكم هنا نخبة من النماذج لـحمامات ومطابخ كبيرة.. بروح عصرية لنستمتع معًا بجمال تفاصيلها، علها تجلب لكم أفكارًا جديدة!
بيت الراحة.. هكذا يُمكن أن يوصف الحمام ببساطة شديدة، لإنه إن لم يوفر هذا العنصر الضروري لمستخدميه، فَقَد أهميته!، هذا النموذج ينطبق عليه ذلك اللقب تمامًا، فهو ليس فقط عنوانًا للراحة، بل هو أيضًا عنوان للأناقة والرقي اللذان يتجسدان في كل ركن من أركانه، بألوانه الناعمة وسيراميكه ذا النقوش الهادئة، ولا يمكن إغفال إكسسواره العصري الذي يعد أقرب نموذج لحمامات الفنادق الفاخرة.
نرى هنا في هذا النموذج العصري أحد التصميمات المميزة للمطابخ، يتمتع بلون أبيض محايد في كل عناصره، سواء في السقف أو الحوائط أو الأثاث. إذا ما نظرنا لمساحة المطبخ الواسعة، نجدها مستغلة جيدًا ومقسمة بتقسيم عملي ما بين مساحة للتخزين نلاحظها بوضوح على جهة اليمين، ومساحة أخرى لأجهزة المطبخ الكهربائية وأدواته المختلفة، ومساحة ثالثة لطاولة تناول الطعام والتي هي بمثابة غرفة سفرة مفتوحة على المطبخ.
السفرة تتمتع بتصميم عصري جذاب، اللون الأبيض كان مناسبًا لها بشكل كبير وحقق تناغمًا مع بقية محتويات المطبخ. أما عن الكراسي، فتصميمها بسيط ورائع بأرجل خشبية منفرجة متناسقة هي الأخرى مع طاولة الطعام.
نلاحظ من هذه الزاوية نافذة زجاجية بأسطح شفافة أنيقة تغلف الحائط الرئيسي للمطبخ ويمكن من خلالها تمرير ضوء الشمس لكافة أرجائه مما يكسبه سحر الإضاءة الطبيعية من الدرجة الأولى، فضلًا عن عنصر التهوية الذي يتوفر هنا أيضًا والذي هو بالتأكيد هام وضروري لأي مطبخ!
لأول وهلة قد تظنه غرفة نوم رئيسية وليس مجرد حمام!، لا داعي للاستغراب.. ربما أرضيته الباركيه ومساحته الكبيرة يؤكدان ذلك الشعور. الحمام هنا قد تخطى حدود العصرية والحداثة، ووصل لما هو أبعد من ذلك، مكون ببساطة من حوض معلق للاغتسال تصميمه على شكل مستطيل، نلاحظ الصنبور بوضوح في آخر جانبه الأيسر، وأسفله مستطيل آخر مغلق ليضم أغراض الحمام من مناشف وأغراض للاستحمام وغيرهم بخامة خشبية راقية تشبه خامة أرضيته!
بجهة اليسار نلاحظ مقعدتين للحمام يعلوهما رف عريض مستطيل مقسم إلى أرفف أصغر حجمًا، بحيث يشمل بقية أغراض الاستحمام. وعلى يسار ذلك الرف يمكننا أن نرى رفين خشبيين مغلفين بألواح زجاجية تعكس ما يظهر على الجانب الأخر من الحمام، ومنها نرى بوضوح شماعة يعلق عليها مستخدم الحمام ملابسه. وأخيرًا، يحظى الحمام بمساحة كبيرة مكنت مصممه من الاستعانة بسجادة لونها يشبه كثيرًا من لون الأرضية، عليها كرسي مرن يتحلى بالنعومة ويريح جالسه!
وفق لهذا النموذج العصري تجد واجهة المطبخ في المقدمة بمجرد دخولك من باب المنزل!، فهنا مثلًا كما موضح بالصورة أمامنا المطبخ في زاوية مميزة مستقل بذاته رغم أنه لا يفصله عن غرفة الاستقبال أو المطبخ أية حواجز أو حوائط، مما يثبت قدرته الرائعة على أن يكون واجهة مشرفة.
يحظى المطبخ هنا بمائدة تناول طعام صغيرة ولكنها عملية، توفر على القاطنين الانتقال لغرفة السفرة التي غالبًا ما تكون منفصلة، وتوفر أيضًا مساحة كبيرة للريسبشان تعطي الاحساس بالبراح والفضاء الواسع!
لون مختلف لا نجده كثيرًا في الحمامات وتحديدًا بهذا التصميم المذهل والدقيق، تصميمه عصري ولكنك تشعر فيه بروح كلاسيكية. حقق مصمم في هذا الحمام عنصر التوازن في أبهى صوره، ما بين هدوء اللون الأبيض والبيج الفاتح، مع ذلك اللون المائل للأزرق الداكن!
أما عن الإكسسوار، فهو راقي ومتناسق كليًا مع الحوائط والأرضية، كما أن توزيعه كان سليمًا ومناسبًا لمساحة الحمام. ربما لا نجد ما يفسر وجود ذلك الكرسي الأنيق بمنتصف الحمام!، إلا أنه أيضًا لا يمكننا أن ننكر ما أضافه وجوده بتلك البقعة ..
لا يمكن أن تتخيل أن هذه الغرفة مصممه لمطبخ إلا أن دققت النظر فيها لبضع دقائق، نعم هو مطبخ ولكن بروح غرفة المعيشة!، فإحدى جوانب هذه الغرفة مخصصة لوحدات المطبخ والأجهزة الكهربائية في تصميم عملي وعصري جمع كل الأغراض في مساحة صغيرة بالمقارنة بمساحة الغرفة الكُلية، وجانبه الآخر مخصص لخزانة بمنتصفها شاشة عرض صغيرة لديها أرفف مكشوفة مستغلة كمكتبة صغيرة وأخرى مغلقة أكبر حجمًا للأغراض شديدة الخصوصية.
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