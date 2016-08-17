منزل ساحر التفاصيل

تتميز واجهة المنزل بأناقة فى التصميم نتيجة المزج بين العناصر المختلفة فى تكوين الواجهة مثل تغطية الجدران بالأحجار مع السقف المحاط بإطار من الخشب مع وجود نافذة زجاجية كبيرة تنقل المنظر الخلاب لداخل المنزل لتستمتع به الأسرة خلال اليوم.

ويتميز المشهد بالخارج من توفر عناصر الطبيعة بأكلمها من ماء وإضاءة طبيعية ولون أخضر مريح فى كل مكان بجانب الهواء المنعش مما يوفر لساكنى المنزل مكان خارجى للإسترخاء والإستمتاع ببعض الهدوء والإنتعاش.