منزل ساحر التفاصيل

إن كنت تبحث عن تصميم لمنزل مريح تقضى به عطلتك للإسترخاء مع عائلتك وتستمتع بإقامة الحفلات والتجماعات مع أصدقائك فستجد فى هذا الكتاب التصميم المثالى لما تبحث عنه فى هذا المنزل الذى يقع بمدينة لوندريا فى البرازيل!
تتمتع واجهة المنزل بإستخدام أكثر من عنصر بنسب مختلفة فى تكوين السطح الخرسانى.
فاستخدم الخشب فى الباب وكإطار للنوافذ كلمسة عصرية، وصممت الأرضية من الحجر المحلى مع أعمدة وجدران من الخرسان. فنلاحظ من هذا امتزاج المواد والخامات المختلفة أصبح لدينا تصميم مميز يجمع بين العصرية والكلاسيكية.
صُمم أكثر من باب للمنزل بنفس النمط من الخشب ليبعث شعورًا بدفء المنزل وذوق خاص.
مكان الشواء من أكثر الأماكن المميزة بفناء المنزل، فهنا تتمازج المواد المختلفة لتنتج تصميم فريد وأنيق، فالطاولة من الجرانيت والموقد من الأحجار والأرضية تنقسم لجزء من السيراميك وآخر من الخشب كل هذا التنوع فى مكان واحد!
أشرنا بالأعلى أن طاولة الطعام مصنعة من الجرانيت ولكن ليس هذا فقط بل زُود امتداد للطاولة من الخشب لتمكنك من استقبال عدد أكبر من الأصدقاء، فلا تقلق من توفر المساحة المناسبة لهم.
تتميز واجهة المنزل بأناقة فى التصميم نتيجة المزج بين العناصر المختلفة فى تكوين الواجهة مثل تغطية الجدران بالأحجار مع السقف المحاط بإطار من الخشب مع وجود نافذة زجاجية كبيرة تنقل المنظر الخلاب لداخل المنزل لتستمتع به الأسرة خلال اليوم.
ويتميز المشهد بالخارج من توفر عناصر الطبيعة بأكلمها من ماء وإضاءة طبيعية ولون أخضر مريح فى كل مكان بجانب الهواء المنعش مما يوفر لساكنى المنزل مكان خارجى للإسترخاء والإستمتاع ببعض الهدوء والإنتعاش.
تتميز مساحة غرفة المعيشة بالإتساع وتحتوى على أثاث أنيق يتماشى مع نمط المنزل العام كما تم اختيار أرضية خشبية للغرفة لتملأ الغرفة بجو من الدفء والتميز، مع سجادة تتناغم ألوانها مع الأثاث وتوفر جو من الهدوء والراحة على الغرفة.
تم تصميم الحمام على نمط عصرى واُختيرت التفاصيل بمنتهى الدقة والأناقة والذوق فنلاحظ الجدار الرئيسى تم تغطيته بالرخام مثل مساحة الأحواض، كما تشغل المرآيا مساحة الجدار بأكمله مما يوفر رؤية وانعكاس للإضاءة أفضل يملًا الحمام الكبير.
ونلاحظ توزيع الإضاءة خلف المرايا لنحصل على إضاءة خافتة ليلًا، كما تم توزيعها أيضًا على سقف الغرفة.
وهنا نشاهد كيف يصبح المشهد فى الليل مع الإضاءة الخافتة الموزعة فى المسبح وأرضية الحديقة ليصبح لدينا منظر ساحر ومذهل فى الليل.