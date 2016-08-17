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منزل ساحر التفاصيل

هنادى موسى هنادى موسى
CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA مسبح
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إن كنت تبحث عن تصميم لمنزل مريح تقضى به عطلتك للإسترخاء مع عائلتك وتستمتع بإقامة الحفلات والتجماعات مع أصدقائك فستجد فى هذا الكتاب التصميم المثالى لما تبحث عنه فى هذا المنزل الذى يقع بمدينة لوندريا  فى البرازيل!

تمازج بين الألوان والخامات

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA منازل
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

تتمتع واجهة المنزل بإستخدام أكثر من عنصر بنسب مختلفة فى تكوين السطح الخرسانى. 

فاستخدم الخشب فى الباب وكإطار للنوافذ كلمسة عصرية، وصممت الأرضية من الحجر المحلى مع أعمدة وجدران من الخرسان. فنلاحظ من هذا امتزاج المواد والخامات المختلفة أصبح لدينا تصميم مميز يجمع بين العصرية والكلاسيكية.

باب خشبى كلاسيكى

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA منازل
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

صُمم أكثر من باب للمنزل بنفس النمط من الخشب ليبعث شعورًا بدفء المنزل وذوق خاص.

مكان مميز للشواء

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

مكان الشواء من أكثر الأماكن المميزة بفناء المنزل، فهنا تتمازج المواد المختلفة لتنتج تصميم فريد وأنيق، فالطاولة من الجرانيت والموقد من الأحجار والأرضية تنقسم لجزء من السيراميك وآخر من الخشب كل هذا التنوع فى مكان واحد!

طاولة الطعام

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

أشرنا بالأعلى أن طاولة الطعام مصنعة من الجرانيت ولكن ليس هذا فقط بل زُود امتداد للطاولة من الخشب لتمكنك من استقبال عدد أكبر من الأصدقاء، فلا تقلق من توفر المساحة المناسبة لهم.

مشهد طبيعى خلاب

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA مسبح
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

تتميز واجهة المنزل بأناقة فى التصميم نتيجة المزج بين العناصر المختلفة فى تكوين الواجهة مثل تغطية الجدران بالأحجار مع السقف المحاط  بإطار من الخشب مع وجود نافذة زجاجية كبيرة تنقل المنظر الخلاب لداخل المنزل لتستمتع به الأسرة خلال اليوم.

ويتميز المشهد بالخارج من توفر عناصر الطبيعة بأكلمها من ماء وإضاءة طبيعية ولون أخضر مريح فى كل مكان بجانب الهواء المنعش مما يوفر لساكنى المنزل مكان خارجى للإسترخاء والإستمتاع ببعض الهدوء والإنتعاش.

غرفة المعيشة

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA غرفة المعيشة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

تتميز مساحة غرفة المعيشة بالإتساع وتحتوى على أثاث أنيق يتماشى مع نمط المنزل العام كما تم اختيار أرضية خشبية للغرفة لتملأ الغرفة بجو من الدفء والتميز، مع سجادة تتناغم ألوانها مع الأثاث وتوفر جو من الهدوء والراحة على الغرفة.

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الحمام

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA حمام
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

تم تصميم الحمام على نمط عصرى واُختيرت التفاصيل بمنتهى الدقة والأناقة والذوق فنلاحظ الجدار الرئيسى تم تغطيته بالرخام مثل مساحة الأحواض، كما تشغل المرآيا مساحة الجدار بأكمله مما يوفر رؤية وانعكاس للإضاءة أفضل يملًا الحمام الكبير.

ونلاحظ توزيع الإضاءة خلف المرايا لنحصل على إضاءة خافتة ليلًا، كما تم توزيعها أيضًا على سقف الغرفة.

منظر ساحر ليلًا

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA منازل
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

وهنا نشاهد كيف يصبح المشهد فى الليل مع الإضاءة الخافتة الموزعة فى المسبح وأرضية الحديقة ليصبح لدينا منظر ساحر ومذهل فى الليل.

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