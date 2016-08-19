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6 أفكار لاستضافة الأصدقاء في المنزل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Levant , UNUO Interiorismo UNUO Interiorismo غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
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كثيرًا ما يرفض أبنائنا قضاء الوقت مع أصدقائهم في المنزل، ويفرون بدافع الملل للخروج إلى الأماكن الأكثر مرحًا، ولكن لما لا نمنحهم هذا المرح داخل المنزل! فمن خلال بعض الإضافات البسيطة على التصميم الداخلي للمنزل، يمكن توفير البيئة المثالية لاستضافة الأصدقاء، وقضاء أوقات ممتعة.

في هذا المقال، نقدم لكم 6 أفكار، لخلق البيئة المثالية، التي يمكن من خلالها استضافة الأصدقاء في أجواء ممتعة ومرحة، دون الشعور بالملل.

1. مسرح منزلي لمشاهدة المبارايات

CASA RPS, STUDIO LUIZ VENEZIANO STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO

STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO

ليس هناك أفضل من تلك الأوقات التي يتابع فيها الأبناء مبارة كرة قدم مع أصدقائهم، حيث الأجواء الحماسية وتبادل الضحكات والصراخ، لذا احرص على توفير شاشة كبيرة، وأريكة مريحة، تسمح باستيعاب كدد كبير من الأصدقاء، مع إضفاء بعض اللمسات الملونة على المكان، لإضفاء بعض من المرح.

2. طاولة طعام غير رسمية

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra مطبخ
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

من الأفضل عند استقبال الأصدقاء ودعوتهم لتناول الطغام، عدم الجلوس على الطاولة الرسمية، حيث أن ذلك قد يتسبب في شعورهم بالإحراج وربما الملل، ولكن مع الطاولات الممتدة في المطبخ على نمط البار، يمكن تقديم وجبة سريعة في أجواء ممتعة أثناء إعداد الطعام وتبادل الأحاديث، بما يُشعر الأبناء أنهم يتناولون الطعام في الخارج.

3. المساحة المثالية في الحديقة الخلفية

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

إذا كانت لديك حديقة في الفناء الخارجي، فأنت تملك المساحة المثالية لتخصيص بيئة مناسبة للأصدقاء، حيث أن كل ما تحتاج له هو أريكة مريحة، مع بعض الإضاءات الموزعة بدقة، وعريشة خشبية للتظليل، وبعدها يمكن الاستمتاع بالهواء المنعش وتبادل الأحاديث.

4. الشرفة تُغني عن الحديقة

Casa Lagoa, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura بلكونة أو شرفة
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

الأمر لا يقتصر على الحدائق الخلفية، يمكن توفير المساحة المثالية للأصدقاء في شرفة المنزل، فقط بجعلها مناسبة للفصول المختلفة، مع عزلها حراريًأ، وتزويدها بمظلة خشبية ذات فراغات للسماح بنفاذ بعض الضوء، وتأثيثها بأريكة مريحة ومنضدة كبيرة لاستعاب المشروبات، وربما بعض الإضاءات المرحة لاستمتاع بالهواء المنعش ليلًا.

5. مساحة للعب والمرح

Levant , UNUO Interiorismo UNUO Interiorismo غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
UNUO Interiorismo

UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo

إن كانت مساحة منزلك تسمح، يمكنك إضافة بعض اللمسات الممتعة، من خلال توفير الألعاب التي يستمتع بها أبنائك مع أصدقائهم، كطاولة البلياردو، وربما شاشة كبيرة لألعاب البلاي ستشن، وهذا الأمر بالتأكيد سيجبرهم على البقاء في المنزل، طالما أن الأجواء المرحة متوفرة.

6. فقط أريكة مريحة لتبادل الأحاديث

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

إن لم تكن لديك الميزانية الكافية لتطبيق الأفكار السابقة، فذلك ليس بالمعضلة، يمكنك فقط توفير مساحة مريحة للجلوس وتبادل الأحاديث، مع ألوان مبهجة، وتقديم بعض من العصائر والساندويتشات، وسيكون ذلك أكثر من كافيًا لقضاء أوقات ممتعة داخل المنزل.

لمزيد من الأفكار الديكورية المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار تجعل منزلك أكثر راحة.

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