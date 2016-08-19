6 أفكار لاستضافة الأصدقاء في المنزل

كثيرًا ما يرفض أبنائنا قضاء الوقت مع أصدقائهم في المنزل، ويفرون بدافع الملل للخروج إلى الأماكن الأكثر مرحًا، ولكن لما لا نمنحهم هذا المرح داخل المنزل! فمن خلال بعض الإضافات البسيطة على التصميم الداخلي للمنزل، يمكن توفير البيئة المثالية لاستضافة الأصدقاء، وقضاء أوقات ممتعة.
في هذا المقال، نقدم لكم 6 أفكار، لخلق البيئة المثالية، التي يمكن من خلالها استضافة الأصدقاء في أجواء ممتعة ومرحة، دون الشعور بالملل.
ليس هناك أفضل من تلك الأوقات التي يتابع فيها الأبناء مبارة كرة قدم مع أصدقائهم، حيث الأجواء الحماسية وتبادل الضحكات والصراخ، لذا احرص على توفير شاشة كبيرة، وأريكة مريحة، تسمح باستيعاب كدد كبير من الأصدقاء، مع إضفاء بعض اللمسات الملونة على المكان، لإضفاء بعض من المرح.
من الأفضل عند استقبال الأصدقاء ودعوتهم لتناول الطغام، عدم الجلوس على الطاولة الرسمية، حيث أن ذلك قد يتسبب في شعورهم بالإحراج وربما الملل، ولكن مع الطاولات الممتدة في المطبخ على نمط البار، يمكن تقديم وجبة سريعة في أجواء ممتعة أثناء إعداد الطعام وتبادل الأحاديث، بما يُشعر الأبناء أنهم يتناولون الطعام في الخارج.
إذا كانت لديك حديقة في الفناء الخارجي، فأنت تملك المساحة المثالية لتخصيص بيئة مناسبة للأصدقاء، حيث أن كل ما تحتاج له هو أريكة مريحة، مع بعض الإضاءات الموزعة بدقة، وعريشة خشبية للتظليل، وبعدها يمكن الاستمتاع بالهواء المنعش وتبادل الأحاديث.
الأمر لا يقتصر على الحدائق الخلفية، يمكن توفير المساحة المثالية للأصدقاء في شرفة المنزل، فقط بجعلها مناسبة للفصول المختلفة، مع عزلها حراريًأ، وتزويدها بمظلة خشبية ذات فراغات للسماح بنفاذ بعض الضوء، وتأثيثها بأريكة مريحة ومنضدة كبيرة لاستعاب المشروبات، وربما بعض الإضاءات المرحة لاستمتاع بالهواء المنعش ليلًا.
إن كانت مساحة منزلك تسمح، يمكنك إضافة بعض اللمسات الممتعة، من خلال توفير الألعاب التي يستمتع بها أبنائك مع أصدقائهم، كطاولة البلياردو، وربما شاشة كبيرة لألعاب البلاي ستشن، وهذا الأمر بالتأكيد سيجبرهم على البقاء في المنزل، طالما أن الأجواء المرحة متوفرة.
إن لم تكن لديك الميزانية الكافية لتطبيق الأفكار السابقة، فذلك ليس بالمعضلة، يمكنك فقط توفير مساحة مريحة للجلوس وتبادل الأحاديث، مع ألوان مبهجة، وتقديم بعض من العصائر والساندويتشات، وسيكون ذلك أكثر من كافيًا لقضاء أوقات ممتعة داخل المنزل.
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