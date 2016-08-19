6 أفكار لاستضافة الأصدقاء في المنزل

كثيرًا ما يرفض أبنائنا قضاء الوقت مع أصدقائهم في المنزل، ويفرون بدافع الملل للخروج إلى الأماكن الأكثر مرحًا، ولكن لما لا نمنحهم هذا المرح داخل المنزل! فمن خلال بعض الإضافات البسيطة على التصميم الداخلي للمنزل، يمكن توفير البيئة المثالية لاستضافة الأصدقاء، وقضاء أوقات ممتعة.

في هذا المقال، نقدم لكم 6 أفكار، لخلق البيئة المثالية، التي يمكن من خلالها استضافة الأصدقاء في أجواء ممتعة ومرحة، دون الشعور بالملل.