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5 أفكار لحديقة صغيرة جميلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Jardines pequeños | Trucos para ampliar espacios | El "Circulo Mágico", Zen Ambient Zen Ambient حديقة
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تعد الحديقة هي الجزء الترفيهي في منزلك، حيث يمكنك الجلوس في الشمس والهواء الطلق بعيدًا عن أجواء البيت التقليدية، وربما لا نملك جميعًا حديقة خاصة في المنزل أو حتى مكان واسع لزراعتها، لكننا وعن طريق استغلال المساحات يمكننا صنع حديقة صغيرة ولو بأقل الامكانيات، فمجرد مساحة صغيرة وبسيطة تحيط بها الخضرة من مختلف الجهات يمكنها تغيير شكل المنزل وأن تصبح ملجىء للجلوس وراحة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 5 أفكار لحديقة جميلة.

1- حديقة من الحجارة

Casa Owen, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

في هذا الحديقة تم الاعتماد على الحجارة لتكون هي الأرضية الأساسية للحديقة، إلى جانب ذلك تأتي بعض البلاطات الصغيرة التي تزين الأرضية وتجعلها جميلة، ولأن الأشجار هي أساس كل حديقة فإن اللمسات الخضراء القصيرة والطويلة في المكان تعطي مظهر جمالي رائع، إلى جانب الجدران الخرسانية المطلية باللون البيج، كل هذا يأتي في مساحة صغيرة وبسيطة للجلوس أمام المنزل.

2- حديقة أمام المدخل

Aménagement d'une terrasse en bois composite gris, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS حديقة
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

ربما لا توجد مساحة في هذا المنزل لبناء حديقة مستقلة، لكن هذه لم تعد مشكلة، فعن طريق استغلال المساحة بطريقة جيدة يمكنك الاّن عمل حديقة صغيرة أمام المنزل، حيث المساحة الخضراء التي تنتهي عند اعتاب المنزل، وتحيط بها اللمسات الخضراء وأمامها الأشجار المرتفعة التي تعطي الكثر من الظل على الحديقة، فقد تتيح الجلوس بها في أي وقت.

3- أشكال مختلفة للورد

homify حديقة حجر Green
homify

homify
homify
homify

هذه الحديقة اعتمدت على الزهور المختلفة والورود الملونة، حيث تم تصميمها على طول المدخل بمجموعة من الورد الأبيض والأحمر والأشجار العالية على الجوانب، إضافة إلى وحدات الإضاءة التي تتخلل  الزهور وتعطي لها مظهر جميل للغاية، فكما تلاحظون في التصميم أن الإضاءة الخافتة هذه تضيء في الليل وتزيد من جمال المنظر وتزين الحديقة.

4- حديقة كبيرة

Jardines pequeños | Trucos para ampliar espacios | El "Circulo Mágico", Zen Ambient Zen Ambient حديقة
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

في تلك المساحة الكبيرة تم استخدام المساحة بشكل جيد ولم يتم عمل الأرضية بأكملها من الخضرة، بل تم استخدام الحجارة والبلاطات الصغيرة الدائرية لتزيين الأرضية، إلى جانب الأشجار التي تلتف حول الحديقة من الجوانب وتعطي ظلال خفيفة، فالحديقة بسيطة وجميلة يمكن الجلوس بها مع وضع عدة كراسي ومنضدة بحجم صغير والاستمتاع بالهواء والشمس.

5- حديقة من الصبار

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

في هذا التصميم تم الاعتماد على الحجارة لتشكيل حديقة صغيرة بسيطة، وسط شجيرات الصبار القصيرة، والتي تأتي بجمالها واختلاف اشكالها لتزيين الحديقة والشعور بالأجواء الصحراوية بها، مع بعض الحجارة الكبيرة الموضوعة بين الصبار.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، البيت الأبيض المتوسط ومدخل إلى الطاقة

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