5 أفكار لحديقة صغيرة جميلة

تعد الحديقة هي الجزء الترفيهي في منزلك، حيث يمكنك الجلوس في الشمس والهواء الطلق بعيدًا عن أجواء البيت التقليدية، وربما لا نملك جميعًا حديقة خاصة في المنزل أو حتى مكان واسع لزراعتها، لكننا وعن طريق استغلال المساحات يمكننا صنع حديقة صغيرة ولو بأقل الامكانيات، فمجرد مساحة صغيرة وبسيطة تحيط بها الخضرة من مختلف الجهات يمكنها تغيير شكل المنزل وأن تصبح ملجىء للجلوس وراحة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 5 أفكار لحديقة جميلة.