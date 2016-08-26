5 أفكار لحديقة صغيرة جميلة

تعد الحديقة هي الجزء الترفيهي في منزلك، حيث يمكنك الجلوس في الشمس والهواء الطلق بعيدًا عن أجواء البيت التقليدية، وربما لا نملك جميعًا حديقة خاصة في المنزل أو حتى مكان واسع لزراعتها، لكننا وعن طريق استغلال المساحات يمكننا صنع حديقة صغيرة ولو بأقل الامكانيات، فمجرد مساحة صغيرة وبسيطة تحيط بها الخضرة من مختلف الجهات يمكنها تغيير شكل المنزل وأن تصبح ملجىء للجلوس وراحة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال 5 أفكار لحديقة جميلة.
في هذا الحديقة تم الاعتماد على الحجارة لتكون هي الأرضية الأساسية للحديقة، إلى جانب ذلك تأتي بعض البلاطات الصغيرة التي تزين الأرضية وتجعلها جميلة، ولأن الأشجار هي أساس كل حديقة فإن اللمسات الخضراء القصيرة والطويلة في المكان تعطي مظهر جمالي رائع، إلى جانب الجدران الخرسانية المطلية باللون البيج، كل هذا يأتي في مساحة صغيرة وبسيطة للجلوس أمام المنزل.
ربما لا توجد مساحة في هذا المنزل لبناء حديقة مستقلة، لكن هذه لم تعد مشكلة، فعن طريق استغلال المساحة بطريقة جيدة يمكنك الاّن عمل حديقة صغيرة أمام المنزل، حيث المساحة الخضراء التي تنتهي عند اعتاب المنزل، وتحيط بها اللمسات الخضراء وأمامها الأشجار المرتفعة التي تعطي الكثر من الظل على الحديقة، فقد تتيح الجلوس بها في أي وقت.
هذه الحديقة اعتمدت على الزهور المختلفة والورود الملونة، حيث تم تصميمها على طول المدخل بمجموعة من الورد الأبيض والأحمر والأشجار العالية على الجوانب، إضافة إلى وحدات الإضاءة التي تتخلل الزهور وتعطي لها مظهر جميل للغاية، فكما تلاحظون في التصميم أن الإضاءة الخافتة هذه تضيء في الليل وتزيد من جمال المنظر وتزين الحديقة.
في تلك المساحة الكبيرة تم استخدام المساحة بشكل جيد ولم يتم عمل الأرضية بأكملها من الخضرة، بل تم استخدام الحجارة والبلاطات الصغيرة الدائرية لتزيين الأرضية، إلى جانب الأشجار التي تلتف حول الحديقة من الجوانب وتعطي ظلال خفيفة، فالحديقة بسيطة وجميلة يمكن الجلوس بها مع وضع عدة كراسي ومنضدة بحجم صغير والاستمتاع بالهواء والشمس.
في هذا التصميم تم الاعتماد على الحجارة لتشكيل حديقة صغيرة بسيطة، وسط شجيرات الصبار القصيرة، والتي تأتي بجمالها واختلاف اشكالها لتزيين الحديقة والشعور بالأجواء الصحراوية بها، مع بعض الحجارة الكبيرة الموضوعة بين الصبار.
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