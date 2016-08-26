تأثير اللون الأحمر في الأثاث المنزلي

يعد اللون الأحمر هو لون الحب والطاقة والإثارة والحرارة، وهو من الألوان القوية التي حيثما توجد تجذب الانتباه وتلف النظر، وتعددت أغراض استخدامه، ونحن نتناول الاّن أحد طرق استخدام اللون الأحمر في حياتنا اليومية في الأثاث، حيث أن منزلًا يحتوي على أثاث باللون الأحمر فهو منزل عصري حديث ورائع، ولذلك نقدم لك في هذا المقال أشكال مختلفة تبرز روعة اللون الأحمر في الأثاث المنزلي.
ولأن اللون الأحمر من الألوان التي تجذب وتشد الانتباه فإن استخدامه في هذا المطبخ يجعله مميز ويشد الانتباه بطريقة كبيرة، ويزيد من قوة التركيز، ويأتي هنا ليعطي جمال للمطبخ الذي يتكون من أثاث خشبي، وذلك في مطبخ بسيط ومرتب بطريقة جيدة، حيث الأرضية السيراميكية البرتقالية، إضافة إلى نافذة كبيرة تسمح بالتهوية الجيدة للمطبخ.
في هذه الغرفة الملوكي يأتي اللون الأحمر ليعطيها رومانسية وحرارة، فهو لون الحب الرئيسي وقد أعطى جمال ورونق خاص للغرفة، فقد جعلها متميزة وغير تقليدية، حيث يأتي في الأثاث الفخم الذي يتكون من السرير ذو الظهر الأحمر من القماشة القطيفة مع الإطار الخشبي الذهبي، والفوتيه الرائع أمام السرير من نفس القماشة والألوان.
هذا وقد أتى اللون الأبيض ليكسر تلك الحرارة الشديدة التي صنعها اللون الأحمر، ويزيد المكان فخامة وجمال، حيث دولاب الملابس الأبيض والجدران الخرسانية البيضاء التي تنتهي بإطار ذهبي، والأرضية السيراميكية البيج.
تأتي هنا مائدة الطعام الحمراء في مطبخ أثاثه أبيض، لتشد الانتباه وتعطي طاقة وحرارة أكثر للمكان، فالمسة الحمراء في المطبخ غيرت مسار برودة الألوان البيضاء وجعلت المكان يبدو أكثر حدة ووضوح تشع منه الطاقة، إلى جانب أنه أصبح أكثر جاذبية.
حيث يتكون المطبخ من أثاث أبيض مع نافذتين صغيرتين، وأرضية سيراميكية، مع تعليق أدوات المطبخ في السقف لتعطي مظهر لطيف مناسب لأجواء المطبخ.
تظهر روعة الأثاث الأحمر في غرفة المعيشة التي اعتمدت على إضاءة صفراء شديدة وأريكة كبيرة حمراء تعطي حرارة للغرفة، واختلاط اللونين معًا أعطى إضاءة مميزة وجميلة للغرفة، وأصبحت مناسبة لجلسات الشباب، إضافة إلى الغرفة التي تحتوي على شاشة كبيرة للتلفزيون، في تلك الغرفة ذات الأرضية السيراميكية البسيطة والجدرا الخرسانية البيج.
ولأن الأحمر هو لون الحرارة والقوة، فالأسود لون الأناقة والجاذبية، وحينما يجتمعا سويًا فإن التصميم يبدو في غاية الروعة والجمال، وهنا تأتي مجموعة الكراسي الحمراء البسيطة لكي تتداخل مع الأسود وتزيده جمال وأناقة، في مطبخ أثاثه بالكامل من الخشب الأسود والأرضية سيراميكية بيضاء مع ديكورات بسيطة وجدران خرسانية مطلية بالأبيض.
الأحمر مع الشمس.. لك أن تطلق لخيالك العنان في التفكير كيف يبدو الروف ذو الأثاث الأحمر عندما تشرق عليه الشمس، هذه الطاقة التي تنطلق من المكان والدفء الذي يخرج منه، وفي هذا التصميم تأتي الأريكة الحمراء الرائعة مع المنضدة الخشبية الصغيرة، في الهواء الطلق للروف الذي يزينه السقف الخشبي المفرغ بطريقة رائعة، إضافة إلى الأرضية الخشبية وبعض اللمسات الخضراء.
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