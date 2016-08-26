تأثير اللون الأحمر في الأثاث المنزلي

في هذه الغرفة الملوكي يأتي اللون الأحمر ليعطيها رومانسية وحرارة، فهو لون الحب الرئيسي وقد أعطى جمال ورونق خاص للغرفة، فقد جعلها متميزة وغير تقليدية، حيث يأتي في الأثاث الفخم الذي يتكون من السرير ذو الظهر الأحمر من القماشة القطيفة مع الإطار الخشبي الذهبي، والفوتيه الرائع أمام السرير من نفس القماشة والألوان.

هذا وقد أتى اللون الأبيض ليكسر تلك الحرارة الشديدة التي صنعها اللون الأحمر، ويزيد المكان فخامة وجمال، حيث دولاب الملابس الأبيض والجدران الخرسانية البيضاء التي تنتهي بإطار ذهبي، والأرضية السيراميكية البيج.