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كيف تصمم مطبخك بطريقة صحيحة

ريم عوض ريم عوض
homify مطبخ
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المطبخ هو قلب المنزل بالنسبة للمرأة بالذات، فهي تقضي فيه أوقات كثيرة بين تحضير الوجبات والترتيب والتنظيف بعدها، لهذا من الضروري جدًا الاهتمام بـتصميم المطبخ من البداية حتى لا تشعر في المستقبل بضيقها منه أو أن هناك شيء ما ناقصًا تتمنى لو تغير ليكون أكثر راحة لها. في هذه الصور نقدم لكن أمثلة لتصميم المطبخ بطريقة صحيحة ليكون مصدر راحة لكل من يدخله أو يعمل به. إليكم نصائحنا

استغلال المساحة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

مساحة المطبخ الصغيرة لا تعني بالضرورة حاجتك للتخلي عن الراحة والجمال في اختيارك للتصميم وأدوات مطبخك. ربما ستحتاج للتفكير في أجهزة أقل حجمًا وشراء الأشياء الضرورية لتوفير الراحة في مطبخك. قج يكون هذا المطبخ صغيرًا ولكن به بار صغير للوجبات السريعة أو المشروبات وأيضًا بعض الكراسي. ولكن لم يغفل المصمم عن استخدان أحدث الأجهزة المعاصرة ووضعها بطريقة لا تضيق من حجم المطبخ باستغلال المساحة الرأسية.

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سطح خزانة متين وسهل التنظيف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كان البعض يفضل الخرسانة المطلية في أسطح المطبخ لظروف افتصادية بحتة ولكن الآن قد احتل مكانها الجرانيت والرخام الذي يضفي أناقة وجمال على أي مطبخ بألوانهم الرائقة.

أضف بار لمطبخك

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

المطبخ المثالي هو الذي يجعلك تتواصل مع ضيوفك وباقي أفراد المنزل دون المساس بالأمن والسلامة في تصميمه. إضافة بار لمطبخك المفتوح سيقوم بفصل المطبخ عن الغرفة المجاورة وسيجعل لك فرصة للتواصل ومعرفة ما يدور حولك خاصة مع وجود أطفال أو عند استقبالك لضيوف على الغداء. وهي أيضًا مساحة جميلة لتناول الإفطار صباحًا وشرب القهوة.

السيراميك

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum مطبخ
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

سيراميك المطبخ خاصة اللامع منه يزيد من أناقة تصميم المطبخ بطريقة لا يمكن توقعها ولا تجاهل تأثيرها. مع سهولة تنظيفه ومتانته وكتير من المزايا الأخرى التي ستجعلك تقوم بتركيبه مرة واحدة وتنساه.

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استغلال الأركان

COMPACT YET OPEN AND CONTEMPORARY APARTMENT, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ بلاط Beige
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

لا تهدر أي مساحة موجودة في مطبخك بعدم استغلال أركانه! يوجد تصميمات مخصوصة للخزانات اوالأرفف لتي توضع في الأركان وبها مفصّلات ومقابض مخصوصة لهذا الغرض حاى لا تعليق فتح الخزانات التي بجانبها.

6 أسئلة يجب أن تسألها لإختيار السجادة المناسبة
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