كيف تصمم مطبخك بطريقة صحيحة

المطبخ هو قلب المنزل بالنسبة للمرأة بالذات، فهي تقضي فيه أوقات كثيرة بين تحضير الوجبات والترتيب والتنظيف بعدها، لهذا من الضروري جدًا الاهتمام بـتصميم المطبخ من البداية حتى لا تشعر في المستقبل بضيقها منه أو أن هناك شيء ما ناقصًا تتمنى لو تغير ليكون أكثر راحة لها. في هذه الصور نقدم لكن أمثلة لتصميم المطبخ بطريقة صحيحة ليكون مصدر راحة لكل من يدخله أو يعمل به. إليكم نصائحنا
مساحة المطبخ الصغيرة لا تعني بالضرورة حاجتك للتخلي عن الراحة والجمال في اختيارك للتصميم وأدوات مطبخك. ربما ستحتاج للتفكير في أجهزة أقل حجمًا وشراء الأشياء الضرورية لتوفير الراحة في مطبخك. قج يكون هذا المطبخ صغيرًا ولكن به بار صغير للوجبات السريعة أو المشروبات وأيضًا بعض الكراسي. ولكن لم يغفل المصمم عن استخدان أحدث الأجهزة المعاصرة ووضعها بطريقة لا تضيق من حجم المطبخ باستغلال المساحة الرأسية.
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كان البعض يفضل الخرسانة المطلية في أسطح المطبخ لظروف افتصادية بحتة ولكن الآن قد احتل مكانها الجرانيت والرخام الذي يضفي أناقة وجمال على أي مطبخ بألوانهم الرائقة.
بارلمطبخك
المطبخ المثالي هو الذي يجعلك تتواصل مع ضيوفك وباقي أفراد المنزل دون المساس بالأمن والسلامة في تصميمه. إضافة بار لمطبخك المفتوح سيقوم بفصل المطبخ عن الغرفة المجاورة وسيجعل لك فرصة للتواصل ومعرفة ما يدور حولك خاصة مع وجود أطفال أو عند استقبالك لضيوف على الغداء. وهي أيضًا مساحة جميلة لتناول الإفطار صباحًا وشرب القهوة.
سيراميك المطبخ خاصة اللامع منه يزيد من أناقة تصميم المطبخ بطريقة لا يمكن توقعها ولا تجاهل تأثيرها. مع سهولة تنظيفه ومتانته وكتير من المزايا الأخرى التي ستجعلك تقوم بتركيبه مرة واحدة وتنساه.
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لا تهدر أي مساحة موجودة في مطبخك بعدم استغلال أركانه! يوجد تصميمات مخصوصة للخزانات اوالأرفف لتي توضع في الأركان وبها مفصّلات ومقابض مخصوصة لهذا الغرض حاى لا تعليق فتح الخزانات التي بجانبها.