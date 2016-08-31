5 مسابح لراغبي الاسترخاء

من منا لا يرغب أن يتخلص من ضغوط يومه في نهاية اليوم أو في عطلاته الأسبوعية، أن يبعد عن كل الأعباء التي مر بها خلال الأسبوع ويذهب بعيدًا حتى تستطع مواصلة حياتك، لا تحمل همّ المصاريف الزائدة لن نقترح عليك أن تسافر لإحدى الجزر لقضاء عطلتك ولا حتى الذهاب لأحد الأندية الصحية لعمل مساج تايلاندي، لكن من داخل منزلك يمكنك الحصول على الراحة والاسترخاء بالتحديد مسبح منزلك يمكن أن يكون مكان للاسترخاء والراحة من خلال أشياء بسيطة جدًا، دعنا نعرض عليك من خلال هذا الموضوع 5 أفكار لمسابح مثالية للاسترخاء.
الهدوء والعزلة حتمًا ستجدها هنا، على الرغم من الانعزال في هذا الكهف إلا أنه مشرق جدًا وذلك بفضل النافذة الكبيرة التي تمد هذا الكهف بالضوء الطبيعي، بالإضافة إلى الإضاءة بجانب المقعدين، كل هذه الأجواء الساحرة ستخلق لك أجواء هادئة ملائمة للاسترخاء.
لأول وهلة تعتقد أن الأرضية مغطاة بلوح زجاجي كبير يعكس السماء المليئة بالسحاب، الطبيعة تنعكس على الارض، لكن لها ليست مجرد أرض الحديقة لكنه مسبح كبير مصمم بشكل يوحي بأن السماء سقطت على الأرض، بالإضافة إلى الإضاءة التي زينت المسبح وكأنها شموس تضيء هذه السماء المنعكسة .
على الرغم من صغر مساحة هذا المسبح نسبيًا فلا يمكن نكران أنه جذاب جدًا، الكشافات المسلطة بداخله تركت لمستها السحرية به، تخيل معي أنت بداخله في ليلة قمرية يستند ظهرك على أحد حوافه مع الإضاءة الذهبية الخفيفة الموجود بين الأشجار وتنظر إلى السماء مع قليل من الهواء المنعش ستنسى كل شيء عكر صفو يومك.
إذا نظرت لهذه الصورة ستعتقد أنها أرضية من البورسلين أو السراميك الأملس المضاءة بإضاءة داخلية هادئة، لكن المرأة التي تسبح تجعلك تشهق من الدهشة لتتسائل هل فعلًا هذه ليست أرضية ؟ هل هذا مسبح حقًا ؟، بالتأكيد الإضاءة الوردية والمساحة الكبيرة من أهم العوامل التي جعلت هذا المسبح لا يمكن اختزال وصفه في كلمة واحدة هو حقًا أكثر من رائع .
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