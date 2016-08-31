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5 مسابح لراغبي الاسترخاء

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Sevilla, MARIO COREA ARQUITECTURA MARIO COREA ARQUITECTURA مسبح
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من منا لا يرغب أن يتخلص من ضغوط يومه في نهاية اليوم أو في عطلاته الأسبوعية، أن يبعد عن كل الأعباء التي مر بها خلال الأسبوع ويذهب بعيدًا حتى تستطع مواصلة حياتك، لا تحمل همّ المصاريف الزائدة لن نقترح عليك أن تسافر لإحدى الجزر لقضاء عطلتك ولا حتى الذهاب لأحد الأندية الصحية لعمل مساج تايلاندي، لكن من داخل منزلك يمكنك الحصول على الراحة والاسترخاء بالتحديد مسبح منزلك يمكن أن يكون مكان للاسترخاء والراحة من خلال أشياء بسيطة جدًا، دعنا نعرض عليك من خلال هذا الموضوع 5 أفكار لمسابح مثالية للاسترخاء.  

1- مسبح المغارة

Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia مسبح
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

الهدوء والعزلة حتمًا ستجدها هنا، على الرغم من الانعزال في هذا الكهف إلا أنه مشرق جدًا وذلك بفضل النافذة الكبيرة التي تمد هذا الكهف بالضوء الطبيعي، بالإضافة إلى الإضاءة بجانب المقعدين، كل هذه الأجواء الساحرة ستخلق لك أجواء هادئة ملائمة للاسترخاء. 

2- المرآة العاكسة

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 مسبح
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

لأول وهلة تعتقد أن الأرضية مغطاة بلوح زجاجي كبير يعكس السماء المليئة بالسحاب، الطبيعة تنعكس على الارض، لكن لها ليست مجرد أرض الحديقة لكنه مسبح كبير مصمم بشكل يوحي بأن السماء سقطت على الأرض، بالإضافة إلى الإضاءة التي زينت المسبح وكأنها شموس تضيء هذه السماء المنعكسة . 

3- إضاءة مذهلة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

على الرغم من صغر مساحة هذا المسبح نسبيًا فلا يمكن نكران أنه جذاب جدًا، الكشافات المسلطة بداخله تركت لمستها السحرية به، تخيل معي أنت بداخله في ليلة قمرية يستند ظهرك على أحد حوافه مع الإضاءة الذهبية الخفيفة الموجود بين الأشجار وتنظر إلى السماء مع قليل من الهواء المنعش ستنسى كل شيء عكر صفو يومك. 

4- المياه الجارية

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company مسبح
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

المياه الجارية قادرة دائمًا على تخفيف الضغوط تستخدم كثيرًا في البانيو سبا الخاص بغرفة الحمام، لكن هنا كما نرى في هذه الصورة أن الخبراء اعتمدوا على المياه المنسدلة من أعلى في المسبح، فـجعله مذهل ومريح جدًا على الرغم من مساحته المحدودة. 

5- مسبح أم أرضية ملساء؟

Casa Sevilla, MARIO COREA ARQUITECTURA MARIO COREA ARQUITECTURA مسبح
MARIO COREA ARQUITECTURA

MARIO COREA ARQUITECTURA
MARIO COREA ARQUITECTURA
MARIO COREA ARQUITECTURA

إذا نظرت لهذه الصورة ستعتقد أنها أرضية من البورسلين أو السراميك الأملس المضاءة بإضاءة داخلية هادئة، لكن المرأة التي تسبح تجعلك تشهق من الدهشة لتتسائل هل فعلًا هذه ليست أرضية ؟ هل هذا مسبح حقًا ؟، بالتأكيد الإضاءة  الوردية والمساحة الكبيرة من أهم العوامل التي جعلت هذا المسبح لا يمكن اختزال وصفه في كلمة واحدة هو حقًا أكثر من رائع . 

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