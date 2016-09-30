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8 تصاميم لأبواب ونوافذ تجعل بيتك أكثر أناقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
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الجواب بيبان من عنوانه، وعنوان كل بيت هو بابه الخارجي ونوافذه الأنيقة التي تبهر المارة من الخارج!، تتنوع أشكال وخامات الأبواب الخارجية للفلل والمنازل، ولكن لكلًا منهم سمة خاصة جدًا تميز كل واحد على حدة، ويمكننا إيجاز تلك الأنواع ما بين الأبواب الخشبية والأبواب الحديدية ذات الزخارف الدقيقة والأبواب الزجاجية بلمسة حديدية وغيرها.. ومن هذا المنطلق جمعنا لكم اليوم نخبة من أروع تصميمات الأبواب والنوافذ لتحصل على بيت أجمل! 

1- باب فاخر يليق بالفلل والقصور

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores شبابيك
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

باب فاخر بلمسة راقية لابد وأنه ينتمي لإحدى الفلل أو القصور.. تصميمه ربما يكون شائع إلا أنه يحظى بإطلالة مميزة، يتكون ببساطة من مزيج رائع بين خامات الحديد المطلي باللون الأسود الأنيق -مما أضفى على الباب هيبة وفخامة-، ومجموعة من الألواح الزجاجية البراقة التي تنعكس بجمالها على ذلك السيراميك اللامع باللونين الأبيض والأسود والمصمم من وحي لعبة الشطرنج!

ولأن الباب هو واجهة منزلك وأساس تألقه، عليك التدقيق جيدًا في خطوة تصميمه، والحرص على اختيار أفضل الخامات وكذلك أفضل التصاميم ليتحدث عن ذاته ويفتن كل من سنحت إليه فرصة التطلع إليه، ولا يمكن أن تغفل أهمية ما يجب أن يوفره ذلك البا من عناصر للحماية والأمان حتى تضمن سلامتك أنت وعائلتك.

2- اتنين X واحد

homify شبابيك و أبوابستائر خشب
homify

homify
homify
homify

نافذة مبهجة من الدرجة الأولى تتمتع بحس دافئ تستشعره بسهولة بمجرد تطلعك إليها، مصممة بشكل ذكي وعملي، فهي في الأساس نافذة مستطيلة الشكل مغلفة بإطر خشبي أنيق ومتين تحتضن لوح زجاجي شفاف تسمح بنفاذ ضوء الشمس إلى الداخل وبالتالي تمد ذلك المنزل بالإضاءة الطبيعية.

وعلى الأطراف نلاحظ لوحين خشبيين بتصميم عصري فاخر مفتوحين على مصراعيهما ومثبتين بقطع حديدية بذلك الحائط الأصفر المبهج، بحيث يمكن لقاطني المنزل من إعلاق النافذة وقتما شائوا في الساعت المتأخرة من الليل والتي قد تحمل مناخ منخفض نسبيًا.، ومن ثم إعادة فتحهما وقتما أرادوا أيضًا.

3- باب المغارة

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD شبابيك
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

أحيانًا يرغمنا ضيق المساحات على اللجوء إلى ما لا نحب، ولكن الذكاء يكمن في التغلب على ذلك بالتكيف مع الأمر والاستعانة بما هو مميز أيضًا، ذلك ما نجح فيه قاطن ذلك المنزل، الذي يتضح من بابه أنه لا يتمتع بمساحة كبيرة مطلقًا، مما اضطر ساكنه لتصميم باب صغير جدًا كما هو واضح هنا، إلا أنه لم يستسلم لضيق المساحة باختيار تصميم راقي بخامة خشبية فاخرة مطلية بلون محايد هادئ بلمسة لامعة مدخله الضيق بخطوطه البيضاء الحادة يوحيلك بأنك مقدم على الدخول لباب إحدى المغارات لتكتشف ما بالداخل بنفسك!

4- باب مميز جدًا

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

أصبحت خامة الخشب مؤخرًا شائعة الاستخدام بشكل كبير جدًا في الأبواب الخارجية للبيوت والفلل بتصميماتها المتنوعة ما بين الكلاسيكية والعصرية ودرجاتها اللونية المتميزة، السبب وراء ذلك ببساطة يكمن في جودتها العالية وأناقتها التي لا تقارن بشئ!

وهنا في هذا النموذج المفعم بالدفء والجمال نعرض لكم باب خشبي خارجي مميز جدًا مطلي باللون البني الفاتح ينتمي لإحدى البيوت الغالب عليها الطابع الريفي الساحر والذي كان اختيار الخشب عنوانًا لها من الخارج في محله تمامًا.

5- نافذة بلمسة ملائكية

Snowflake Christmas decoration window stickers Vinyl Impression شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
Vinyl Impression

Snowflake Christmas decoration window stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

نافذة ملائكية غالبًا تنتمي لغرفة معيشة بمنزل أنيق، تحتل مساحة كبيرة من الغرفة على ما يبدو، إطارها خشبي مطلي باللون الأبيض المحايد، وزجاجها الداخلي يتمتع بنخبة من الرسومات الرائعة لزهور متعددة الأشكال والتصميمات المتفاعلة مع جمال الطبيعة الخارجي الذي تطل عليه النافذة.

6- الأسود ينطق

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

الأسود دائمًا يوحي بالفخامة والسمو، له هيبة ومكانة خاصة جدًا بين الألوان، فهو دائمًا وأبدًا مميز، خصوصًا إن تم استغلاله استغلال صحيح تمامًا كما وُظِفَ هنا وبات طلاءًا رائعًا لذلك الباب الخشبي وإطاره الواسع والعريض وكذلك قصاري الزرع التي سيطر عليها أيضًا فبات مدخل المنزل ينطق من شدة التناسق والتناقم والجمال.

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7- الكلاسيكية في أروع صورها

Malton Diamond Double Side Panel Door Set Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب
Modern Doors Ltd

Malton Diamond Double Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

باب خشبي عريض كلاسيكي التصميم مكون من 3 ضلفات مستطيلة ومُطَعّم بالزجاج الذي زاده جمالًا بدوره. الباب أنيق جدًا ومتناغم تمامًا مع تلك الثريا الرائعة في مدخل المنزل، كما أنه متناسق أيضًا مع تلك الجدران البنفسجية يمينًا ويسارًا بنقوشها متعددة التفاصيل.

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8- نافذة فضائية!

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

تصميمها الخارجي يجعلك تظن أنها نافذة إحدى المركبات الفضائية!، مفتوحة على السماء هذا وصفها مما يوفر الإضاءة الطبيعية للغرف المنتمية إليها. تتمتع النافذة بتصميم مميز غير تقليدي وخارج عن المألوف حيث صممت في سقف المنزل مما يسمح أيضًا لقاطنيه التمتع بمنظر السماء الرائع بمجرد فتح تلك النوافذ والتطلع للسقف ليجدونها تنقلهم لعالم آخر أكثر نقاءًا. 

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