8 تصاميم لأبواب ونوافذ تجعل بيتك أكثر أناقة

باب فاخر بلمسة راقية لابد وأنه ينتمي لإحدى الفلل أو القصور.. تصميمه ربما يكون شائع إلا أنه يحظى بإطلالة مميزة، يتكون ببساطة من مزيج رائع بين خامات الحديد المطلي باللون الأسود الأنيق -مما أضفى على الباب هيبة وفخامة-، ومجموعة من الألواح الزجاجية البراقة التي تنعكس بجمالها على ذلك السيراميك اللامع باللونين الأبيض والأسود والمصمم من وحي لعبة الشطرنج!

ولأن الباب هو واجهة منزلك وأساس تألقه، عليك التدقيق جيدًا في خطوة تصميمه، والحرص على اختيار أفضل الخامات وكذلك أفضل التصاميم ليتحدث عن ذاته ويفتن كل من سنحت إليه فرصة التطلع إليه، ولا يمكن أن تغفل أهمية ما يجب أن يوفره ذلك البا من عناصر للحماية والأمان حتى تضمن سلامتك أنت وعائلتك.