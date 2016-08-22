صمم غرفة نوم مناسبة للرجال بنفسك

غرفة النوم هي أكثر مكان يجب أن يظهر فيه ذوقك الشخصي فهي أكثر الأماكن خصوصية، وملاذك الآمن حيث تكون في أمس الحاجة إلي الراحة والإحساس بالحرية. بطبيعة الحال كلما تقدمنا في العمر كلما تغير ديكور غرفة النوم تباعاً، فوجود ديناصور أو عروسة طفلة سيكون أمراً غريباً في غرفة شخص ناضج وكما تتغير الغرفة بتغير المرحلة العمرية تتغير أيضاً بإختلاف الجنس بين الرجال والنساء وهذا ما نسعي إلي التركيز عليه اليوم وهو ما يجب عمله عند تصميم ديكور غرفة نوم رجالية، فستندهش عندما تعلم كم هو من السهل منح الغرفة شخصية رجولية فدعونا نبدأ معاً جولتنا..
قد يعتقد البعض أن تصميم ديكور غرفة نوم رجل أمراً صعباً ولكن علي العكس تماماً ، فقط عليك أن تضع في الإعتبار أهمية الألوان المحايدة علي النقيض من غرفة النوم النسائية والتي عادةً ما تميل إلي الألوان الباستيل الهادئة فإذا إقتمحت عالم الرجال فعليك بالإلتزام بالألوان الإنسيابية ، ولتنظر إلي الصورة المرفقة من قبل محترفي استوديو CONSCIOUS DESIGN لتري مدي تناغم هذا المزيج من الألوان الرمادية، البيضاء كما تري مدي براعة الدور الذي تلعبه الخامات المختلفة والأرضية الخشبية فكل هذه العناصر تتضافر معاً لتكون الشخصية الرجولية الصارخة التي نراها أمامنا.
من السهل أن ننصاع لآخر الصيحات، تماماً كما كان الحال مع الموضة في الماضي من حيث الملابس وتسريحة الشعر والأثاث وخلافه فإن نفس الشيء ينطبق علي غرف النوم فعلي الرغم من أننا نريدها أن تلقي قبول الأخرين فإن دوام الحال من المحال و سيأتي يوماً لتصبح هذه الموضة ماضياً هي الأخري لذا فيجب أن تضع هذا في الإعتبار عند تصميم غرفة النوم لرجل والتركيز علي الألوان والعناصر التي ليست بقديمة أو جديدة والتي تتماشي بأريحية مع كل الأوقات والتي ستحافظ علي رونق المكان المبهر مهما مر الزمن.
كما نري هنا فقد قرر هذا الرجل أن يعرض هواياته ووسائله الترفيهية وهي مسألة ذوق شخصي بالطبع فالكثير من الرجال يفضلون إستعراض ما يحبونه وما يتمتعون به من مهارات في هيئة كتب ومجلات، مكتب عمل أو كما هو سائد اليوم، التكنولوجيا فبالإضافة إلي إعطاء الغرفة بعض اللون والخامات والتي تضفي جمالاً عليها فإن هذه العناصر تضفي الشخصية فبوجود الكتب، الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو في غرفة النوم لا يعني بالضرورة الهوس بالكمبيوتر أو المذاكرة ولكنه يشير إلي شخص ذو معرفة واسعة أو محب للتقنية فلا خطأ في ذلك.
ما يريده الرجل هو سرير مريح يسمح بنومة مسترخية فأغلب الرجال يفضلون التضحية بالمساحة من أجل سريراً أكبر وأفضل من حيت أنه لا يقيد حرية الحركة و التقلب دون الخوف من السقوط أرضاً. حين نستعرض معظم المجلالت الرجالية التي تعرض مكان معيشة الرجل العازب فلا نري الكثير من الأغراض غير الضرورية والديكور المبالغ فيه فما يوجد هو الأساسيات فقط كما نري من الصورة المرفقة هنا لا توجد أي ألوان قوية ولا إفراط في الإكسسوارات فهي مساحة بسيطة ، مريحة و نظيفة مع بعض الديكور المتناثر.
المساحة المخصصة للمكتب في غرفة نوم الرجل تعني الإخلاص والحرفية (كلاهما صفتان حميدتان) و لكن سواء كان لغرض الدراسة أو العمل فلتتأكد من أن العناصر المستخدمة لهذه المساحة ضرورية فكما في الصورة نري كيف يمتليء الركن بروعة بالمكتب والكرسي المودرن الفريد من نوعه.
الديكور والإكسسوارات هي عناصر أساسية للمسة شخصية ولوضع بصمة تعلن عن منطقة سطوة الرجل فالخيارات هنا غير محدودة ولكن فلتتوخي الحذر كيلا تنجرف فيها ولتسأل نفسك هل تحب السيارات؟ هل أنت من متابعي الرياضة؟ ماذا عن الموسيقي والأفلام؟ فلتفكر في طريقة لطيفة تضفي بها ولعك علي الديكور.