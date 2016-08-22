صمم غرفة نوم مناسبة للرجال بنفسك

ما يريده الرجل هو سرير مريح يسمح بنومة مسترخية فأغلب الرجال يفضلون التضحية بالمساحة من أجل سريراً أكبر وأفضل من حيت أنه لا يقيد حرية الحركة و التقلب دون الخوف من السقوط أرضاً. حين نستعرض معظم المجلالت الرجالية التي تعرض مكان معيشة الرجل العازب فلا نري الكثير من الأغراض غير الضرورية والديكور المبالغ فيه فما يوجد هو الأساسيات فقط كما نري من الصورة المرفقة هنا لا توجد أي ألوان قوية ولا إفراط في الإكسسوارات فهي مساحة بسيطة ، مريحة و نظيفة مع بعض الديكور المتناثر.