25 فكرة لجعل مطبخك الصغير جنة

المطبخ هو قلب المنزل، فهو المكان الذي يخرج منه أشهى الأطعمة و ألذ الأكلات، ولذلك فإمتلاك مطبخ رائع مهم جداً حيث أن راحة البيت تبدأ من المطبخ. فيجب ألا ندع المساحة تكون عائق أمام إمتلاكنا لمطبخ أقل من رائع، فعندما نمتلك مطبخ صغير فنحن فقط نرى العيوب، و لا نرى أنها فرصه هامة لخلق تصميم مميز و رائع حيث أن المساحة الصغيرة تعطي دفئ و إنسجام لعناصر المطبخ المختلفة.
و لإثبات أن المطابخ الصغيرة يمكن أن تكون رائعة، جئنا لكم ب 25 مثال لمطابخ صغيرة، فتابعونا..
يجب خلق مساحة تخزينية لكل الأغراض والذي سيوفر مساحة في المطبخ كما أنه سوف يسهل عملية إيجاد ما تحتاج إليه بسرعة.
لاستغلال المساحة في المنازل الصغيرة يمكنك دمج مساحة المطبخ و مساحة تناول الإفطار، فيمكننا عمل بار و الذي يخلق مساحة إضافية يمكن استغلالها في تحضير الطعام أيضاً.
و لأن الطبخ فن يجب تقديره فيمكن لمطبخك أن يبدو مثل استوديو فني و ليس مطبخ بالشكل التقليدي.
التصاميم على شكل حرف U يمكنك من استغلال كل الحوائط والمساحات التي تمتلكها و يعطيك حرية في الحركة داخل المطبخ بشكل مثلثي و مريح.
في حالة المساحات الصغيرة وللوصول لإستغلال كل المساحات بشكل جيد فيجب علينا أن نفكر بشكل مختلف للإبتكار طرق ووسائل لتمكنكم من تخزين أغراضكم مثل الأواني الصغيرة و القدور بشكل مبتكر.
الشباك الكبير هو كنز في المطبخ و أفضل ما يمكنك الحصول عليه في المطبخ الصغير حيث أنه يكون سبب في تغلغل الضوء و الهواء داخل الفراغ و جعله يبدو أكبر و أكثر انفتاحاً.
البساطة هي أفضل الوسائل التي يجب إتباعها في المساحات الصغيرة، فعند اتباعك أسلوب المينمال فهذا يعني مطبخ نظيف و مرتب دائماً، كما أن البساطة تعطي عنصر أناقة إضافية.
في هذا التصميم يمكنك إخفاء المطبخ عن الأعين عن طريق باب، والحصول على مساحة صافية لغرفة المعيشة عند الحاجة.
عند مزج عدد من الخامات المختلفة و الطبيعية في تصميم مطبخك فهذا سيعمل على وجود إنسجام بينها بشكل دافئ وغني.
للحصول على شكل ريفي وعتيق للمطبخ يمكنك استخدام خشب مدور و مزجه مع رخام غير مصقول، ليعطي أثر أنيق ومحبب للنفس.
اختر باليته ألوان لتوحد التصميم في بيتك و لتعطيه رونق و أناقة، كما يمكنك تكرار نقشة معينة أو ملمس في أكثر من غرفة للحصول على التناغم المطلوب.
هذا التصميم على الطراز المودرن، و يظهر من خلال محدداته في الأشكال و الألوان والخامات المبتكرة، للحصول على تصميم مشابه فيمكنك عمل مزج ذكي بين الثلاث عنناصر.
إذا كنت تحب الإستمتاع بكل اللحظات أنت و أسرتك، فإن اللون الخشبي الطبيعي هو أكثر العناصر المساعدة، حيث أنه يساعدك على الحصول على شهية مفتوحة و الإستمتاع بالطعام بشكل كامل.
إذا كنت تبحث عن تصميم إنتقائي و لكن مع بعض السمات العتيقة فان هذا التصميم مميز جداً. بين الألوان الصريحة مثل الأخضر و الذي يعطي هدوء و راحة و الدفئ الخارج من الطوب الأحمر المكشوف.
مع بعض اللمسات القديمة والممزوجه مع عناصر الطراز المودرن يمكنك الحصول على بيئة حيوية، فالثلاجة على الشكل القديم باللون الأصفر تتباين مع باقي الألوان الرمادية الداكنة بشكل رائع.
إذا كنت تفضل القديم فهماك عدد من المراحل التاريخية و التي يمكنك الإختيالا منها، و لكن إذا كنت تفضل المزج بين المودرن و الكلاسيك فإن طراز منتصف القرن هو إختيارك الأمثل.
أهم ما يجب أن يميز المطبخ هو الراحة في استخدامه و أن يتم الطهو في بيئة خالية من الضغط و التوتر، فتظهر الراحة و الإحساس الدافئ و المريح متجلية في هذا التصميم.
اختيار الألوان مهم جداً في تصميم المطابخ، فتذكر كم تؤثر الألوان في الحالة النفسية و في سلوك مستخدمي المنزل.
مطبخ مجلد بالخشب و مزيج من الخامات و الألوان المختلفة ليعطي إحساس بيت العطلات.
التناغم بين الألوان و المساحات يعمل على خلق فصل ذهني بين الاستخدامات المختلفة و يدل على تصميم منظم و مرتب.
الطراز الصناعي يتجلى هنا عن طريق مزج الحائط الطوب المكشوف مع الأرضية الخشبية، و الأثاث فهنا يظهرمزج الموقد القديم مع الخزانات المودرن و سطح العمل الخشبي لعمل مساحة رائعة و قريبه للنفس.
هذا التصميم يشبة المطاعم كثيراً، من خلال دمج اللون الأبيض مع البلاطات الباستيل في ظهر الخزانات و الحائط الطباشيري.
الإضاءة لها عامل كبير في التصميم و خاصة في المطابخ، فمن المهم تحسين وصول الضوء إليك في أثناء عملية الطبيخ، الإضاءة لها عامل كبيرمن الناحية العملية كما أن لها أثر تصميمي قوي.
خلط اللونين الأزرق و الأبيض خلقوا تناغم رائع في هذا المطبخ.
و نختم جولة اليوم بتصميم كلاسيكي أنيق، بشكل الستائر الرائعة و بألوان الخزانات المبهجة والكراسي القديمة و الإضاءة الأنيقة.