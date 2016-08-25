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25 فكرة لجعل مطبخك الصغير جنة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
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المطبخ هو قلب المنزل، فهو المكان الذي يخرج منه أشهى الأطعمة و ألذ الأكلات، ولذلك فإمتلاك مطبخ رائع مهم جداً حيث أن راحة البيت تبدأ من المطبخ. فيجب ألا ندع المساحة تكون عائق أمام إمتلاكنا لمطبخ أقل من رائع، فعندما نمتلك مطبخ صغير فنحن فقط نرى العيوب، و لا نرى أنها فرصه هامة لخلق تصميم مميز و رائع حيث أن المساحة الصغيرة تعطي دفئ و إنسجام لعناصر المطبخ المختلفة.

و لإثبات أن المطابخ الصغيرة يمكن أن تكون رائعة، جئنا لكم ب 25 مثال لمطابخ صغيرة، فتابعونا..

1.مساحة تخزينية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يجب خلق مساحة تخزينية لكل الأغراض والذي سيوفر مساحة في المطبخ كما أنه سوف يسهل عملية إيجاد ما تحتاج إليه بسرعة.

2.البار في المطبخ الصغير

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

لاستغلال المساحة في المنازل الصغيرة يمكنك دمج مساحة المطبخ و مساحة تناول الإفطار، فيمكننا عمل بار و الذي يخلق مساحة إضافية يمكن استغلالها في تحضير الطعام أيضاً.

3.مساحة فنية

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

و لأن الطبخ فن يجب تقديره فيمكن لمطبخك أن يبدو مثل استوديو فني و ليس مطبخ بالشكل التقليدي.

4.مثلث الحركة المثالي

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

التصاميم على شكل حرف U يمكنك من استغلال كل الحوائط والمساحات التي تمتلكها و يعطيك حرية في الحركة داخل المطبخ بشكل مثلثي و مريح.

5.إبتكار طرق جديدة

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

في حالة المساحات الصغيرة وللوصول لإستغلال كل المساحات بشكل جيد فيجب علينا أن نفكر بشكل مختلف للإبتكار طرق ووسائل لتمكنكم من تخزين أغراضكم مثل الأواني الصغيرة و القدور بشكل مبتكر.

6.شباك في المطبخ

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الشباك الكبير هو كنز في المطبخ و أفضل ما يمكنك الحصول عليه في المطبخ الصغير حيث أنه يكون سبب في تغلغل الضوء و الهواء داخل الفراغ و جعله يبدو أكبر و أكثر انفتاحاً.

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7.البساطة

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

البساطة هي أفضل الوسائل التي يجب إتباعها في المساحات الصغيرة، فعند اتباعك أسلوب المينمال فهذا يعني مطبخ نظيف و مرتب دائماً،  كما أن البساطة تعطي عنصر أناقة إضافية.

8.أفكار عملية

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

في هذا التصميم يمكنك إخفاء المطبخ عن الأعين عن طريق باب، والحصول على مساحة صافية لغرفة المعيشة عند الحاجة.

9.مزج الخامات

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

عند مزج عدد من الخامات المختلفة و الطبيعية في تصميم مطبخك فهذا سيعمل على وجود إنسجام بينها بشكل دافئ وغني.

10.تصميم عتيق

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

للحصول على شكل ريفي وعتيق للمطبخ يمكنك استخدام خشب مدور و مزجه مع رخام غير مصقول، ليعطي أثر أنيق ومحبب للنفس.

11.توحيد التصميم

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

اختر باليته ألوان لتوحد التصميم في بيتك و لتعطيه رونق و أناقة، كما يمكنك تكرار نقشة معينة أو ملمس في أكثر من غرفة للحصول على التناغم المطلوب.

12.محددات التصميم المودرن

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

هذا التصميم على الطراز المودرن، و يظهر من خلال محدداته في الأشكال و الألوان والخامات المبتكرة، للحصول على تصميم مشابه فيمكنك عمل مزج ذكي بين الثلاث عنناصر.

13.الأثر النفسي للون الخشب

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إذا كنت تحب الإستمتاع بكل اللحظات أنت و أسرتك، فإن اللون الخشبي الطبيعي هو أكثر العناصر المساعدة، حيث أنه يساعدك على الحصول على شهية مفتوحة و الإستمتاع بالطعام بشكل كامل.

14.تصميم إنتقائي

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

إذا كنت تبحث عن تصميم إنتقائي و لكن مع بعض السمات العتيقة فان هذا التصميم مميز جداً. بين الألوان الصريحة مثل الأخضر و الذي يعطي هدوء و راحة و الدفئ الخارج من الطوب الأحمر المكشوف.

15.لمسة من الماضي

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

مع بعض اللمسات القديمة والممزوجه مع عناصر الطراز المودرن يمكنك الحصول على بيئة حيوية، فالثلاجة على الشكل القديم باللون الأصفر تتباين مع باقي الألوان الرمادية الداكنة بشكل رائع.

16.طراز منتصف القرن

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل القديم فهماك عدد من المراحل التاريخية و التي يمكنك الإختيالا منها، و لكن إذا كنت تفضل المزج بين المودرن و الكلاسيك فإن طراز منتصف القرن هو إختيارك الأمثل.

17.تصميم مريح

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخرفوف وأدراج White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

أهم ما يجب أن يميز المطبخ هو الراحة في استخدامه و أن يتم الطهو في بيئة خالية من الضغط و التوتر، فتظهر الراحة و الإحساس الدافئ و المريح متجلية في هذا التصميم.

18.إختيار اللون المناسب

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخمخزن White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

اختيار الألوان مهم جداً في تصميم المطابخ، فتذكر كم تؤثر الألوان في الحالة النفسية و في سلوك مستخدمي المنزل.

19.​مطبخ العطلات

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

مطبخ مجلد بالخشب و مزيج من الخامات و الألوان المختلفة ليعطي إحساس بيت العطلات.

20.تصميم منظم

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura مطبخ
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

التناغم بين الألوان و المساحات يعمل على خلق فصل ذهني بين الاستخدامات المختلفة و يدل على تصميم منظم و مرتب.

21.طراز صناعي

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

الطراز الصناعي يتجلى هنا عن طريق مزج الحائط الطوب المكشوف مع الأرضية الخشبية، و الأثاث فهنا يظهرمزج الموقد القديم مع الخزانات المودرن و سطح العمل الخشبي لعمل مساحة رائعة و قريبه للنفس.

22.مطبخ من أحد المطاعم

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

هذا التصميم يشبة المطاعم كثيراً، من خلال دمج اللون الأبيض مع البلاطات الباستيل في ظهر الخزانات و الحائط الطباشيري.

23.الإضاءة

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

الإضاءة لها عامل كبير في التصميم و خاصة في المطابخ، فمن المهم تحسين وصول الضوء إليك في أثناء عملية الطبيخ، الإضاءة لها عامل كبيرمن الناحية العملية كما أن لها أثر تصميمي قوي.

24.الأبيض والأزرق

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

خلط اللونين الأزرق و الأبيض خلقوا تناغم رائع في هذا المطبخ.

25.مطبخ كلاسيكي

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

و نختم جولة اليوم بتصميم كلاسيكي أنيق، بشكل الستائر الرائعة و بألوان الخزانات المبهجة والكراسي القديمة و الإضاءة الأنيقة.

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