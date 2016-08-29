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كيفية بناء منزل كبير على مساحة صغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
homify منازل
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يحتاج بناء المنازل إلى تخطيط جيد من البداية إلى النهاية وإلى الصبر للحصول على النتيجة المرغوبة، كما يحتاج إلى حساب دقيق للتكلفة المادية وتوفيرها حتى لا نضطر لإلغاء العديد من التفاصيل أثناء العمل مما يؤثر على النتيجة النهائية.

فاليوم سنشاهد مراحل بناء منزل فى مدينة Puebla بواسطة خبراء المعمارين CCA القائمين على تخطيط وتصميم هذا البناء.

بداية البناء

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فى مرحلة وضع وحفر الأساسات يتم التخطيط لكل التفاصيل والأنشطة التى ستعتمد على البناء لاحقًا بما فيهم الطلاء المستخدم والإكسسوارات. فالأساس الجيد يعطى نتيجة نهائية جيدة  وكذلك التخطيط المناسب لأماكن الأبواب والنوفذ يسهل علينا تركيبهم.

بعد إكتمال البناء تبدأ التشطيبات

homify منازل
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فى هذه المرحلة تم طلاء المنزل بطبقة أساسية كما تم تركيب النوافذ والأبواب ومن ثم يبدأ التصميم الداخلى وتركيب الإكسسوارات والأثاث وفى نفس الوقت يمكننا متابعة اللمسات النهائية بالخارج.

واجهة منزل عصرية جدًا

homify منازل
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كما نرى فى التصميم يتكون المنزل من طابقين، تم المزج بين أكثر من مادة فى تشطيب الواجهة فبجانب الطلاء الأبيض للمبنى الخرسانى، أضيف الخشب ليضفى لمسة عصرية وأنيقة للغاية على المنزل.

فكما نلاحظ الصورة ثلاثية الأبعاد لنرى الدقة فى تصميم واجهة المنزل من جميع الزوايا والخطوط.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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ننتقل إلى المنزل من الداخل، فيتضح لنا كم يبدو أثاث الغرفة حديث وأنيق وعملى فى نفس الوقت مع اختيار أكثر من نمط ألوان للأثاث ليملأ الغرفة بجو من الحيوية والإستمتاع بين أفراد الأسرة.

كما تم تركيب إكسسوارت ديكور بسيطة ولكن تضيف لمسة أنيقة للغاية للغرفة ويميز الغرفة النافذة الكبيرة التى تضيئها بنور الطبيعة وتنقل المنظر الطبيعى المميز لداخل الغرفة.

الحمام

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صُمم الحمام على الطراز الحديث والمميز فى تصميمه الفتحات العلوية التى تمكن الإضاءة الطبيعية من إنارة الحمام مباشرة خلال النهار مما يملأ الحمام بجو من الدفء والراحة، كما تم تركيب لوح  زجاجى عند مكان الإستحمام ليضيف لمسة أناقة على تصميم الحمام.

غرفة النوم

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الدفء هو الرسالة الأساسية التى يحاول هذا التصميم تحقيقها بوضوح هنا والمتمثل فى استخدام الأخشاب للأرضية والخزانات مع تصميمها المميز الذى يوفر مكان خاص لشاشة التلفاز.

بجانب الإضاءة الطبيعية التى تضىء الغرفة من خلال النافذة الكبيرة والتى بفضلها توفر تهوية مناسبة جدًا لغرفة نوم، كما يمكن التحكم فى الإضاءة عن طريق الستارة الرأسية لتوفر خصوصية كاملة عند الحاجة.

وأخيرًا سلم الطابق الثانى

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كما نلاحظ إن الإضاءة الطبيعية تلعب دور مهم فى تصميم المنزل، هكذا يتميز السلم الداخلى بإضاءة طبيعية وجو مميز يملأ المنزل بالهدوء والحميمية.

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