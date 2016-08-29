كيفية بناء منزل كبير على مساحة صغيرة

الدفء هو الرسالة الأساسية التى يحاول هذا التصميم تحقيقها بوضوح هنا والمتمثل فى استخدام الأخشاب للأرضية والخزانات مع تصميمها المميز الذى يوفر مكان خاص لشاشة التلفاز.

بجانب الإضاءة الطبيعية التى تضىء الغرفة من خلال النافذة الكبيرة والتى بفضلها توفر تهوية مناسبة جدًا لغرفة نوم، كما يمكن التحكم فى الإضاءة عن طريق الستارة الرأسية لتوفر خصوصية كاملة عند الحاجة.