20 حديقة صغيرة يمكنك عملها في زاوية البيت

مهما كانت المساحة المتاحة بسيطة، فهناك دائما أفكار ملهمة لتأسيس ركن أخضر من الطبيعة بمنزلك سواء بالداخل أو بالخارج، لذا قمنا في هوميفاي بجمع 20 تصميم لحديقة بحجم صغير، يجمع بينهم أنهم يمكن تنفيذهم بسرعة، وبتكلفة بسيطة.
والآن لبدء تصميم حديقتك الصغيرة، عليك البحث أولا عن أي أنواع النباتات التي ستقوم بزراعتها، نحن في هوميفاى لا ننصح بمزج أنواع كثيرة من الأزهار والنباتات الورقية حتى تحافظ على التوازن والانسجام في ركنك الأخضر. عليك أيضا أن تضع في اعتبارك حجم النبات الذي اخترته وتناسبه مع المساحة المتاحة لديك. استعد الآن لتستلهم تصميم حديقتك من الجولة القادمة
الحدائق العمودية اختيارا مثاليا لمن لا تتوفر لديهم المساحة الكافية على الأرض، أو لديهم خطط أخرى لاستغلال تلك المساحة.
في الصورة ستجد أن معظم النباتات معلقة على الجدران وملحقة بتصميمات من خشب البامبو، عدا منزل الزهور المبني من الطوب وغلف ببلاطات الموزايك المعتاد استخدامها في الحدائق والأماكن المفتوحة.
تأسيس حديقة لا يستلزم عدد كبير من النباتات، يمكنك -كما في الصورة- اختيار فصيليتن من النباتات ووضعا بجوار مقعد خشبي ليصبح ركنا مميزا للاسترخاء. في التصميم هنا أضاف الحصى الأبيض لمسة دافئة للمكان، وأكمل سحر الحديقة البسيطة.
حجم النباتات التي تفكر في اقتناءها بحديقتك يجب أن يُضع في الاعتبار، خاصة تلك التي من فصيلة المتسلقات والتي تنمو بسرعة وتتسلق الجدران. على الحائط هنا تم الجمع بين أكثر من نوع فأصبح الحائط وكأنه مدخل لغابة كثيفة. المقعد الخشبي هنا أكمل المشهد وكأنك في حديقة عامة.
التقليل من أنواع النباتات المقتنية في الحديقة له ميزة أخرى، وهو أنك لن تصاب بالتشتت في تعليمات الرعاية الخاصة بكل نوع، في الصورة هنا استعان المصمم بأرضية من الحصى للحديقة وجدار خشبي ليحقق التناغم المطلوب في المكان.
البطل الرئيسي في الحديقة هنا هو تلك الزهور والنباتات المعلقة في أوعية خشبية على الحائط، الأمر لا يتطلب الكثير..فقط فكر في حلول وستجدها بالتأكيد. لإتمام جمال المشهد هنا تم وضع أصص لشجيرات صغيرة على الأرضية المكونة من الحصى.
الاهتمام بالديكور في هذا الركن طغى على النباتات والزهور، فالأرضية هنا من الحصى مع وجود طبقة من الخشب ليُضع عليها المقعد الخشبي، بينما تم صُنع إطار للمشهد بالعشب الصغير الأخضر. البطل الرئيسي هنا في ذلك المقعد الخشبي الأبيض والذي يتناغم بسلاسة مع بلاطات الموزايك أعلاه.
غامر واستغل المساحة أسفل السلم لتأسيس ركن أخضر لك ولعائلتك، سواء كان سلم داخلي أو خارجي.
يمكنك استغلال أحد أركان شرفتك ووضع طاولة بسيطة كما في الصورة لتكون حديقة الأعشاب العطرية المثمرة خاصتك. إذا تأملت الصورة هنا ستجد أن أصص الأعشاب صُنعت خصيصا لكل نوع حيث كُتب اسم العشب، ورُسمت شكل أوراقه على الأصيص الفخار المطلي بالأبيض.
تخيل كم سيكون مدخل المنزل مختلفا ومريحا إذا حولته لحديقة صغيرة، في الصورة ألحقت أرضية الحصى بأرضية خشبية لتصنع مسارا للمشي بالحديقة.
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التباين في الألوان وتناغمها يتجلى في المشهد هنا ويزيد من جمال المكان، فالتداخل بين الألوان الباردة لأُصص الزرع والألوان الدافئة في الزهور والحائط يمنح المكان حيوية وجمال رغم بساطتها.
لم تقف المساحة هنا عائقا أمام وجود حديقة بنافورة داخلية بالمنزل، الأمر لم يتطلب أكثر من أُصص زهور معلقة وأواني خشبية مملوءة بالحصى في الأسفل. لتطبيق هذا التصميم الأمر يتطلب بعض التحضيرات لمواسير النافورة داخل الحائط خلال البناء.
في الصورة هنا تم اختيار أشجار جوز الهند ذات الأوراق الكبيرة مع بعض الحجارة الصغيرة، مع تركيب وحدات إضاءة صغيرة ستلعب دورا كبيرا في تغيير المشهد ليلا.
الخشب يجلب الدفء ويضفي جوا ساحرا لأي ركن، في الصورة هنا تم تصميم جدول مائي صغير بعصيان نبات البامبو الكبيرة.
إذا كان لديك ممر أو طرقة فارغة، يمكنك إضفاء الحيوية عليه من خلال بعض النباتات في الأصص والزهور المعلقة.
اضف عملا فنيا أو تمثلا بالحديقة للمسة جمالية أكثر.
بعض
تصميمات المنازل يشمل ممرات داخلية بلا
أسقف، أو كما يقال عليها في مصر
المنور،
وهو مكان غني يمكن الاستفادة منه بتحويله
لركن أخضر بدلا من أن يصبح مرتعا لكراكيب البيت.
اضف وحدات إضاءة جذابة لحديقتك لتمنحها الحيوية ليلا.
نباتات الصبار من الممكن أن تكون اختيارا مثاليا لمن يرغبون في وجود لمسة خضراء بالمنزل ولكن لا يملكون الوقت لرعاية النباتات، فهى لا تحتاج للرعاية بصفة مستمرة، كمان أن أشكالها وألوانها متنوعة بشكل كبير وستخلف جو مختلف بمنزلك.
في الصورة طريقة مبتكرة لإضفاء لمسة خضراء بركن الاسترخاء هذا.
مشهد الحديقة ليلا يكون مختلفا كثيرا، مهما كانت جميلة نهارا..لذا اعط اهتماما كبيرا للإضاءة، وجرب اختيار وحدات مبتكرة لتمنح المكان حيويا ليلا.