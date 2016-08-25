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20 حديقة صغيرة يمكنك عملها في زاوية البيت

أميرة قاسم أميرة قاسم
PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
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مهما كانت المساحة المتاحة بسيطة، فهناك دائما أفكار ملهمة لتأسيس ركن أخضر من الطبيعة بمنزلك سواء بالداخل أو بالخارج، لذا قمنا في هوميفاي بجمع 20 تصميم لحديقة بحجم صغير، يجمع بينهم أنهم يمكن تنفيذهم بسرعة، وبتكلفة بسيطة.

والآن لبدء تصميم حديقتك الصغيرة، عليك البحث أولا عن أي أنواع النباتات التي ستقوم بزراعتها، نحن في هوميفاى لا ننصح بمزج أنواع كثيرة من الأزهار والنباتات الورقية حتى تحافظ على التوازن والانسجام في ركنك الأخضر. عليك أيضا أن تضع في اعتبارك حجم النبات الذي اخترته وتناسبه مع المساحة المتاحة لديك. استعد الآن لتستلهم تصميم حديقتك من الجولة القادمة

1. حديقة عمودية

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

الحدائق العمودية اختيارا مثاليا لمن لا تتوفر لديهم المساحة الكافية على الأرض، أو لديهم خطط أخرى لاستغلال تلك المساحة.

في الصورة ستجد أن معظم النباتات معلقة على الجدران وملحقة بتصميمات من خشب البامبو، عدا منزل الزهور المبني من الطوب وغلف ببلاطات الموزايك المعتاد استخدامها في الحدائق والأماكن المفتوحة.

ركن صغير

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

تأسيس حديقة لا يستلزم عدد كبير من النباتات، يمكنك -كما في الصورة- اختيار فصيليتن من النباتات ووضعا بجوار مقعد خشبي ليصبح ركنا مميزا للاسترخاء. في التصميم هنا أضاف الحصى الأبيض لمسة دافئة للمكان، وأكمل سحر الحديقة البسيطة.

3. حائط أخضر

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

حجم النباتات التي تفكر في اقتناءها بحديقتك يجب أن يُضع في الاعتبار، خاصة تلك التي من فصيلة المتسلقات والتي تنمو بسرعة وتتسلق الجدران. على الحائط هنا تم الجمع بين أكثر من نوع فأصبح الحائط وكأنه مدخل لغابة كثيفة. المقعد الخشبي هنا أكمل المشهد وكأنك في حديقة عامة.

4. حديقة من فصيلتين

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

التقليل من أنواع النباتات المقتنية في الحديقة له ميزة أخرى، وهو أنك لن تصاب بالتشتت في تعليمات الرعاية الخاصة بكل نوع، في الصورة هنا استعان المصمم بأرضية من الحصى للحديقة وجدار خشبي ليحقق التناغم المطلوب في المكان.

5. حديقة معلقة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

البطل الرئيسي في الحديقة هنا هو تلك الزهور والنباتات المعلقة في أوعية خشبية على الحائط، الأمر لا يتطلب الكثير..فقط فكر في حلول وستجدها بالتأكيد. لإتمام جمال المشهد هنا تم وضع أصص لشجيرات صغيرة على الأرضية المكونة من الحصى.

6. الاهتمام بالديكور

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

الاهتمام بالديكور في هذا الركن طغى على النباتات والزهور، فالأرضية هنا من الحصى مع وجود طبقة من الخشب ليُضع عليها المقعد الخشبي، بينما تم صُنع إطار للمشهد بالعشب الصغير الأخضر. البطل الرئيسي هنا في ذلك المقعد الخشبي الأبيض والذي يتناغم بسلاسة مع بلاطات الموزايك أعلاه.

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7. حديقة تحت الدرج

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

غامر واستغل المساحة أسفل السلم لتأسيس ركن أخضر لك ولعائلتك، سواء كان سلم داخلي أو خارجي.

8. أصص مختلفة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يمكنك استغلال أحد أركان شرفتك ووضع طاولة بسيطة كما في الصورة لتكون حديقة الأعشاب العطرية المثمرة خاصتك. إذا تأملت الصورة هنا ستجد أن أصص الأعشاب صُنعت خصيصا لكل نوع حيث كُتب اسم العشب، ورُسمت شكل أوراقه على الأصيص الفخار المطلي بالأبيض.

9. حديقة بالمدخل

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

تخيل كم سيكون مدخل المنزل مختلفا ومريحا إذا حولته لحديقة صغيرة، في الصورة ألحقت أرضية الحصى بأرضية خشبية لتصنع مسارا للمشي بالحديقة.

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10. تباين الألوان

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

التباين في الألوان وتناغمها يتجلى في المشهد هنا ويزيد من جمال المكان، فالتداخل بين الألوان الباردة لأُصص الزرع والألوان الدافئة في الزهور والحائط يمنح المكان حيوية وجمال رغم بساطتها.

11. حديقة ونافورة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لم تقف المساحة هنا عائقا أمام وجود حديقة بنافورة داخلية بالمنزل، الأمر لم يتطلب أكثر من أُصص زهور معلقة وأواني خشبية مملوءة بالحصى في الأسفل. لتطبيق هذا التصميم الأمر يتطلب بعض التحضيرات لمواسير النافورة داخل الحائط خلال البناء.

12. نباتات جوز الهند

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

في الصورة هنا تم اختيار أشجار جوز الهند ذات الأوراق الكبيرة مع بعض الحجارة الصغيرة، مع تركيب وحدات إضاءة صغيرة ستلعب دورا كبيرا في تغيير المشهد ليلا.

13. الاستعانة بالخشب

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

الخشب يجلب الدفء ويضفي جوا ساحرا لأي ركن، في الصورة هنا تم تصميم جدول مائي صغير بعصيان نبات البامبو الكبيرة.

14. حديقة بالممر

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

إذا كان لديك ممر أو طرقة فارغة، يمكنك إضفاء الحيوية عليه من خلال بعض النباتات في الأصص والزهور المعلقة.

15. عمل فني

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

اضف عملا فنيا أو تمثلا بالحديقة للمسة جمالية أكثر.

16. ممرات داخلية

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

بعض تصميمات المنازل يشمل ممرات داخلية بلا أسقف، أو كما يقال عليها في مصر المنور، وهو مكان غني يمكن الاستفادة منه بتحويله لركن أخضر بدلا من أن يصبح مرتعا لكراكيب البيت.

17. إضاءة جذابة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

اضف وحدات إضاءة جذابة لحديقتك لتمنحها الحيوية ليلا.

18. نباتات الصبار

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

نباتات الصبار من الممكن أن تكون اختيارا مثاليا لمن يرغبون في وجود لمسة خضراء بالمنزل ولكن لا يملكون الوقت لرعاية النباتات، فهى لا تحتاج للرعاية بصفة مستمرة، كمان أن أشكالها وألوانها متنوعة بشكل كبير وستخلف جو مختلف بمنزلك.

19. براويز

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

في الصورة طريقة مبتكرة لإضفاء لمسة خضراء بركن الاسترخاء هذا.

20. أهمية الإضاءة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

مشهد الحديقة ليلا يكون مختلفا كثيرا، مهما كانت جميلة نهارا..لذا اعط اهتماما كبيرا للإضاءة، وجرب اختيار وحدات مبتكرة لتمنح المكان حيويا ليلا.

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