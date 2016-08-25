20 حديقة صغيرة يمكنك عملها في زاوية البيت

مهما كانت المساحة المتاحة بسيطة، فهناك دائما أفكار ملهمة لتأسيس ركن أخضر من الطبيعة بمنزلك سواء بالداخل أو بالخارج، لذا قمنا في هوميفاي بجمع 20 تصميم لحديقة بحجم صغير، يجمع بينهم أنهم يمكن تنفيذهم بسرعة، وبتكلفة بسيطة.

والآن لبدء تصميم حديقتك الصغيرة، عليك البحث أولا عن أي أنواع النباتات التي ستقوم بزراعتها، نحن في هوميفاى لا ننصح بمزج أنواع كثيرة من الأزهار والنباتات الورقية حتى تحافظ على التوازن والانسجام في ركنك الأخضر. عليك أيضا أن تضع في اعتبارك حجم النبات الذي اخترته وتناسبه مع المساحة المتاحة لديك. استعد الآن لتستلهم تصميم حديقتك من الجولة القادمة