10 تصميمات لمداخل على النمط الفندقي

عند زيارتك لأي فندق، ستجد أن المدخل قد احتل الاهتمام الأكبر من حيث التصميم، حيث الفخامة والأصالة والراحة، لأنهم يعلمون جيدًا أن المدخل هو عنوان المكان، وهو كذلك عنوان منزلك، وتستطيع أنت أيضًا أن تجعله بفخامة المداخل الفندقية، فقط باتباع بعض الحيل البسيطة في تلك التصميمات.
يمكنك جذب انتباه زائريك من خلال تزيين المدخل ببعض قطع الديكور الصغيرة والفريدة، والتي تعبر بالطبع عن ذوقك وشخصيتك، فحتى وإن لم يكن المدخل يحوي الكثير من الأثاث، ستكون تلك القطع أكثر من كافية لمنحه فخامة فندقية، خاصة وإن سلطت الأضواء عليها.
اعتمد على الجدران الملونة لجذب الأنظار في مدخل منزلك، فكيف لا تنتبه لمثل هذا الجدار في الصورة!! فقط الألوان والزخارف الأنيقة أكثر من كافية لمنحك مدخل مميز، خاصة وإن ترافق ذلك مع بعض المزروعات، والأرضية الرخامية الفاخرة، التي تمنحك مظهرًا فندقيًا.
لا تكن غامضًا في تصميمك للمدخل، ولا تجمع بين عدة أساليب، خاصة وإن كانت المساحة صغيرة، بل اعتمد أسلوبًا كلاسيكيًا خالصًا كما في الصورة، أو اتبع الأسلوب المودرن، ولا تجمع بينهما.
إن كان تصميم منزلك يسمح بإضافة نافذة زجاجية كبيرة في المدخل، تطل على الحديقة الخارجية، فلا تتردد في تنفيذ ذلك، حيث أنها ستحول منزلك إلى قاعة كبيرة، يمكن رؤية ملامحها الجمالية من الخارج، وبالتالي تسمح لك بالإبداع في تزيينها، سواء بالجدران الحجرية، أو السلالم الخشبية، كما في التصميم في الصورة.
حتى وإن كان مدخل منزلك يتسم بضيق المساحة، فمازال بإمكانك إضفاء الفخامة الفندقية على تصميمه، بل إنك تمتلك ميزة فريدة في هذا الضيق، حيث التركيز على الأبعاد، ووضع لوحة أو مزروعات في آخر المدخل لتركيز نظر الزائر عليها، كما يمكنك استغلال على الجانبين، للمسات مبهرة فاخرة، مثل هذا الجدار الخشبي، أو الآخر الذي تم استغلاله لتصميم حديقة عمودية.
لمسة خضراء في مدخل منزلك، كافية لبث الحياة في جوانبه، ومنحه مظهرًأ فندقيًأ فاخرًا، فقط حوض صغير لتصميم رخامي، وبعض المزروعات الخضراء، سوف تقوم بالعمل كله على أكمل وجه.
لما لا تجعل مدخلك مرحبًا للزائرين؟! نعم فمن خلال وضع بضعة كراسي أو حتى كرسي واحد مريح، مع منضدة أنيقة، سيعطي شعورًا ترحيبيًا بالزوار، تمامًا كما في مداخل الفنادق، وفي هذا التصميم في الصورة، جمع بين النافذة واللمسة الخضراء، والركن الترحيبي.
الحفاظ على المساحات الفارغة في مدخل المنزل، امر لا يمكن إغفاله، فليس من الصحيح أن يتعثر ضيفك في قطع الأثاث المتناثرة هنا وهناك، لذا عليك الحرص أثناء وضع قطع الأثاث، وتوزيع المزروعات الخضراء، وربما قطع الديكور، ان تحافظ على مساحة فارغة تسمح بالتحرك بحرية خلال المدخل وحتى الغرفة التالية.
لا تخشى اعتماد بعض اللمسات العصرية الجريئة، كتلك اللوحة المزينة للجدار في الصورة، أو تلك الأريكة البرتقالية الخاطفة للأبصار، فبعض اللمسات الجريئة قادرة على جذب انتباه وأنظار زائريك، بل ومنحك النمط الفندقي الذي تحلم به.
عندما يكون المدخل مفتوح على غرفة المعيشة، فإنه من الأفضل فصلهما عن طريق بعض اللمسات الديكورية الإبداعية، كما في هذا التصميم، حيث يمكنك تصميم فاصل جزئي من الأعمدة الأخشبية المتباعدة، التي تسمح للزائر باختطاف بعض النظرات إلى غرفة المعيشة، لمزيد من التشويق.
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