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10 تصميمات لمداخل على النمط الفندقي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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عند زيارتك لأي فندق، ستجد أن المدخل قد احتل الاهتمام الأكبر من حيث التصميم، حيث الفخامة والأصالة والراحة، لأنهم يعلمون جيدًا أن المدخل هو عنوان المكان، وهو كذلك عنوان منزلك، وتستطيع أنت أيضًا أن تجعله بفخامة المداخل الفندقية، فقط باتباع بعض الحيل البسيطة في تلك التصميمات.

1. قطع الديكور الصغيرة

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

يمكنك جذب انتباه زائريك من خلال تزيين المدخل ببعض قطع الديكور الصغيرة والفريدة، والتي تعبر بالطبع عن ذوقك وشخصيتك، فحتى وإن لم يكن المدخل يحوي الكثير من الأثاث، ستكون تلك القطع أكثر من كافية لمنحه فخامة فندقية، خاصة وإن سلطت الأضواء عليها.

2. الحائط الملون

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

اعتمد على الجدران الملونة لجذب الأنظار في مدخل منزلك، فكيف لا تنتبه لمثل هذا الجدار في الصورة!! فقط الألوان والزخارف الأنيقة أكثر من كافية لمنحك مدخل مميز، خاصة وإن ترافق ذلك مع بعض المزروعات، والأرضية الرخامية الفاخرة، التي تمنحك مظهرًا فندقيًا.

3. اتبع أسلوبًا واضحًا

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لا تكن غامضًا في تصميمك للمدخل، ولا تجمع بين عدة أساليب، خاصة وإن كانت المساحة صغيرة، بل اعتمد أسلوبًا كلاسيكيًا خالصًا كما في الصورة، أو اتبع الأسلوب المودرن، ولا تجمع بينهما.

4. اجعله قاعة كبيرة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

إن كان تصميم منزلك يسمح بإضافة نافذة زجاجية كبيرة في المدخل، تطل على الحديقة الخارجية، فلا تتردد في تنفيذ ذلك، حيث أنها ستحول منزلك إلى قاعة كبيرة، يمكن رؤية ملامحها الجمالية من الخارج، وبالتالي تسمح لك بالإبداع في تزيينها، سواء بالجدران الحجرية، أو السلالم الخشبية، كما في التصميم في الصورة.

5. استغل المساحة الضيقة

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

حتى وإن كان مدخل منزلك يتسم بضيق المساحة، فمازال بإمكانك إضفاء الفخامة الفندقية على تصميمه، بل إنك تمتلك ميزة فريدة في هذا الضيق، حيث التركيز على الأبعاد، ووضع لوحة أو مزروعات في آخر المدخل لتركيز نظر الزائر عليها، كما يمكنك استغلال على الجانبين، للمسات مبهرة فاخرة، مثل هذا الجدار الخشبي، أو الآخر الذي تم استغلاله لتصميم حديقة عمودية.

6. لمسة خضراء

Casa Huiramba, Michoacán, IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج White
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

لمسة خضراء في مدخل منزلك، كافية لبث الحياة في جوانبه، ومنحه مظهرًأ فندقيًأ فاخرًا، فقط حوض صغير لتصميم رخامي، وبعض المزروعات الخضراء، سوف تقوم بالعمل كله على أكمل وجه.

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7. اجعله مرحبًا بالزائرين

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

لما لا تجعل مدخلك مرحبًا للزائرين؟! نعم فمن خلال وضع بضعة كراسي أو حتى كرسي واحد مريح، مع منضدة أنيقة، سيعطي شعورًا ترحيبيًا بالزوار، تمامًا كما في مداخل الفنادق، وفي هذا التصميم في الصورة، جمع بين النافذة واللمسة الخضراء، والركن الترحيبي.

8. حافظ على المساحات الفارغة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

الحفاظ على المساحات الفارغة في مدخل المنزل، امر لا يمكن إغفاله، فليس من الصحيح أن يتعثر ضيفك في قطع الأثاث المتناثرة هنا وهناك، لذا عليك الحرص أثناء وضع قطع الأثاث، وتوزيع المزروعات الخضراء، وربما قطع الديكور، ان تحافظ على مساحة فارغة تسمح بالتحرك بحرية خلال المدخل وحتى الغرفة التالية.

9. لا تخشى اللمسات الجريئة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تخشى اعتماد بعض اللمسات العصرية الجريئة، كتلك اللوحة المزينة للجدار في الصورة، أو تلك الأريكة البرتقالية الخاطفة للأبصار، فبعض اللمسات الجريئة قادرة على جذب انتباه وأنظار زائريك، بل ومنحك النمط الفندقي الذي تحلم به.

10. اعتمد على الفواصل الإبداعية

APPARTAMENTO PRIVATO – S. Pietroburgo, RobertoStracciaStudio RobertoStracciaStudio سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
RobertoStracciaStudio

RobertoStracciaStudio
RobertoStracciaStudio
RobertoStracciaStudio

عندما يكون المدخل مفتوح على غرفة المعيشة، فإنه من الأفضل فصلهما عن طريق بعض اللمسات الديكورية الإبداعية، كما في هذا التصميم، حيث يمكنك تصميم فاصل جزئي من الأعمدة الأخشبية المتباعدة، التي تسمح للزائر باختطاف بعض النظرات إلى غرفة المعيشة، لمزيد من التشويق.

لمزيد من تصميمات المداخل المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 مداخل مُبهره للضيوف.

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