10 تصميمات لمداخل على النمط الفندقي

عندما يكون المدخل مفتوح على غرفة المعيشة، فإنه من الأفضل فصلهما عن طريق بعض اللمسات الديكورية الإبداعية، كما في هذا التصميم، حيث يمكنك تصميم فاصل جزئي من الأعمدة الأخشبية المتباعدة، التي تسمح للزائر باختطاف بعض النظرات إلى غرفة المعيشة، لمزيد من التشويق.

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