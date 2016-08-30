5 نقاط مهمة عند فتح المطبخ على غرفة المعيشة

في هذا المشروع تمت إعادة هيكلة لمساحة حوالي 65 متر مربع في منزل يقع في مدينة ميلان الإيطالية لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، أب وأم وأبنة، حتى تصبح هذه المساحة مكان للاستجمام والاسترخاء بناءًا على رغبة هذه الأسرة، ولذلك اعتمد المصمم على استخدام النغمات الخفيفة في الجدران والإضاءة.

العلاقة بين المطبخ وغرفة المعيشة ليست مقصورة على إزالة الجدران الفاصلة بينهما فقط بل عن طريق اختيار ألوان متوافقة ومواد التشطيبات التي تميز مساحة المطبخ عن غرفة المعيشة مثل الحجر الطبيعي والخشب المصقول.