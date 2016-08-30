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5 نقاط مهمة عند فتح المطبخ على غرفة المعيشة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Apartamento blanco espiritual, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة أو المطبخ في منزلك مساحتهم محدودة وتريد تجديدهم بتصميم يجعل المساحة تبدو أوسع وضمان تهوية جيدة؟، إذا كانت أجابتك نعم فهذا الموضوع كُتب لأجلك أنت، وهذا هو إنجاز لعدة مشاريع للمطابخ المفتوحة على غرفة المعيشة دون الشعور بالتداخل بين البيئتين وفي نفس الوقت لا تشعر بالفصل الحاد بينهما لمعرفة تفاصيل أكثر نتركك للصور . 

1- حساب المساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

توحيد المساحة بين المطبخ وغرفة المعيشة لا يتم فقط من خلال إزالة الجدار الفاصل بينهما، بل يتم من خلال تقسيم المساحة بينهما وعادة ماتكون المساحة الأكبر لغرفة المعيشة، الفضاء المفتوح كبير يسمح بتواجد جلسة مريحة في غرفة المعيشة. 

2- الخامة

UNLIMITED SPACE CERAMIC HOUSE, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez مساحات تجارية فخار White صالات عرض
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

نواصل متابعة مشروع مهندس أسباني شاب وهو إعادة هيكلة المساحة الداخلية ليس المطبخ فقط، وذلك بالاعتماد على السيراميك والطلاء الأبيض مما خلق بيئة جليدية إلا أنها دافئة ومشرقة للغاية.

3- الإضاءة

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

في هذا المشروع تمت إعادة هيكلة لمساحة حوالي 65 متر مربع في منزل يقع في مدينة ميلان الإيطالية لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، أب وأم وأبنة، حتى تصبح هذه المساحة مكان للاستجمام والاسترخاء بناءًا على رغبة هذه الأسرة، ولذلك اعتمد المصمم على استخدام النغمات الخفيفة في الجدران والإضاءة.

العلاقة بين المطبخ وغرفة المعيشة ليست مقصورة على إزالة الجدران الفاصلة بينهما فقط بل عن طريق اختيار ألوان متوافقة ومواد التشطيبات التي تميز مساحة المطبخ عن غرفة المعيشة مثل الحجر الطبيعي والخشب المصقول. 

4- اللون

Apartamento blanco espiritual, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

في حالة الشقق الصغيرة يفضل الاعتماد على المساحات المفتوحة حتى يخلق شعور بأن الفضاء أكبر، لذلك يعتمد الخبراء دائمًا على الألوان التي تعطي إيحاء بأن المساحة كبيرة وعلى رأسها اللون الأبيض والبيج، وهذا ما اعتمد عليه المهندس المعماري في هذا المشروع.

5- توزيع الأثاث

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

في النهاية هذا هو نتاج أحد المشاريع بعد إتمامه لم يكن فقط مجرد إزالة جدار بين غرفة المعيشة والمطبخ بل الجمع بين بيئتين مختلفتين في مساحة مفتوحة، عمل فني رائع تجد نتيجته أمام عينيك. 

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