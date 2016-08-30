5 نقاط مهمة عند فتح المطبخ على غرفة المعيشة

غرفة المعيشة أو المطبخ في منزلك مساحتهم محدودة وتريد تجديدهم بتصميم يجعل المساحة تبدو أوسع وضمان تهوية جيدة؟، إذا كانت أجابتك نعم فهذا الموضوع كُتب لأجلك أنت، وهذا هو إنجاز لعدة مشاريع للمطابخ المفتوحة على غرفة المعيشة دون الشعور بالتداخل بين البيئتين وفي نفس الوقت لا تشعر بالفصل الحاد بينهما لمعرفة تفاصيل أكثر نتركك للصور .
توحيد المساحة بين المطبخ وغرفة المعيشة لا يتم فقط من خلال إزالة الجدار الفاصل بينهما، بل يتم من خلال تقسيم المساحة بينهما وعادة ماتكون المساحة الأكبر لغرفة المعيشة، الفضاء المفتوح كبير يسمح بتواجد جلسة مريحة في غرفة المعيشة.
نواصل متابعة مشروع مهندس أسباني شاب وهو إعادة هيكلة المساحة الداخلية ليس المطبخ فقط، وذلك بالاعتماد على السيراميك والطلاء الأبيض مما خلق بيئة جليدية إلا أنها دافئة ومشرقة للغاية.
في هذا المشروع تمت إعادة هيكلة لمساحة حوالي 65 متر مربع في منزل يقع في مدينة ميلان الإيطالية لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، أب وأم وأبنة، حتى تصبح هذه المساحة مكان للاستجمام والاسترخاء بناءًا على رغبة هذه الأسرة، ولذلك اعتمد المصمم على استخدام النغمات الخفيفة في الجدران والإضاءة.
العلاقة بين المطبخ وغرفة المعيشة ليست مقصورة على إزالة الجدران الفاصلة بينهما فقط بل عن طريق اختيار ألوان متوافقة ومواد التشطيبات التي تميز مساحة المطبخ عن غرفة المعيشة مثل الحجر الطبيعي والخشب المصقول.
في حالة الشقق الصغيرة يفضل الاعتماد على المساحات المفتوحة حتى يخلق شعور بأن الفضاء أكبر، لذلك يعتمد الخبراء دائمًا على الألوان التي تعطي إيحاء بأن المساحة كبيرة وعلى رأسها اللون الأبيض والبيج، وهذا ما اعتمد عليه المهندس المعماري في هذا المشروع.
في النهاية هذا هو نتاج أحد المشاريع بعد إتمامه لم يكن فقط مجرد إزالة جدار بين غرفة المعيشة والمطبخ بل الجمع بين بيئتين مختلفتين في مساحة مفتوحة، عمل فني رائع تجد نتيجته أمام عينيك.
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