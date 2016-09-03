6 أسئلة يجب أن تسألها لإختيار السجادة المناسبة

السجاد هو أحد أهم العناصر الهامة في فرش منزلك فالسجادة لها القدرة على تغير شكل الغرف والأثاث أو إظهار الطراز المراد الوصول إليه للفراغ. و لذلك فمن المهم أن تأخذ الوقت الكافي لدراسة السجاد المناسب، فيجب أن تأخذ وقتك لتقرر شكل و نوع السجادة التي ستشتريها حيث أن هناك عدد من العوامل الواجب توافرها في السجادة المناسبة، فمثلاً السجادة يجب أن تتماشى مع الألوان، شكل الأثاث، والديكور العام للغرفة، كما أنه هناك عوامل أخرى مثل نوع السجادة و طول الوبر فليست كل الأنواع مناسبة لكل الغرف.

فتعالوا معنا لنتعرف على أهم الأسئلة التي يجب أن تسألها قبل إختيار السجاد..