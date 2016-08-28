7 حيَل لتصميم منزل أنيق

إذا كنت ممكن يعطون اهتماما للديكور ففي الغالب سيكون كل ركن من منزلك يحمل لمسة من لمساتك الخاصة، وستكون ممكن يستمتعون بقضاء الوقت في مطالعة المجلات أو المواقع المتخصصة لتستلهم منها الأفكار لإضافة المزيد من الطابع الخاص بك في منزلك.

لكن للهواة أحيانا تكون مهمة اتخاذ القرار صعبة، فالأمر يرجع لنقص الخبرة، لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد مجموعة من النصائح التي ستساعدك في تصميم ديكور منزلك.