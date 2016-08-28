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7 حيَل لتصميم منزل أنيق

أميرة قاسم أميرة قاسم
La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
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إذا كنت ممكن يعطون اهتماما للديكور ففي الغالب سيكون كل ركن من منزلك يحمل لمسة من لمساتك الخاصة، وستكون ممكن يستمتعون بقضاء الوقت في مطالعة المجلات أو المواقع المتخصصة لتستلهم منها الأفكار لإضافة المزيد من الطابع الخاص بك في منزلك.

لكن للهواة أحيانا تكون مهمة اتخاذ القرار صعبة، فالأمر يرجع لنقص الخبرة، لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد مجموعة من النصائح التي ستساعدك في تصميم ديكور منزلك.

1. حافظ على البساطة

Prachtbauten der Berliner Karl-Marx-Allee neu definiert , 16elements GmbH 16elements GmbH غرفة نوم
16elements GmbH

16elements GmbH
16elements GmbH
16elements GmbH

في البداية حافظ على بساطة التصميم، فمنزلك هو سكنك بعيدا عن صخب الحياة، فاحرص على أن تكون التصميمات مريحة وعملية، وهذا لا يعني بالطبع أن تحصر نفسك في النمط التبسيطي في التصميم، إلا إن البساطة مفهوم يتوافر في كل أنماط التصميم بما فيها الطابع الكلاسيكي، فقط اهتم بتزين المكان دون إحداث ضجة.

2. الاهتمام بالمدخل

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

كما يقول البعض الانطباعات الأولى تدوم، وحتما مسئولية الانطباع الأول عن منزلك ستكون على عاتق المدخل، فإذا كنت ممكن يهتمون بالديكور فاعط اهتماما خاصة بمدخل البيت وابهر ضيوفك بذوقك وموهبتك في التصميم الداخلي.

من المهم أن يكون هذا القطاع دائما نظيف ومرتب، وأنيق، دون تراكم لأي أشياء يمكن أن توضع في مكان آخر بالمنزل، يمكنك الاستعانة بأثاث بجودة عالية وبعض المرايا، والزخارف التي تضفي حيوية على المكان، ولا تنس الإضاءة التي عليها عامل كبير في إحياء المدخل.

3. استخدم ألوان هادئة (باستيل)

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

لألوان’ الباستيل’ أو الهادئة ميزة رائعة، وهى أنه يمكن الجمع بين أكثر من لون دون أن تسبب تلوث بصري وإزعاج للعين. فدرجات الألوان بها تخلق جو راقي وهادئ بالمكان وهو بدوره ما يمنح المكان نضارة وسطوح. ألوان الباستيل تتكون في الأساس بإضافة اللون الأبيض للون الأساسي الفاقع، لذا تجدها تتناغم بسلاسة مع الأثاثات البيضاء.

في الصورة هنا تصميم رائع لمطبخ ملحق بطاولة طعام، اللون اللبني الهادئ للكراسي، والورود على البلاطات خلقا جوا هادئا مريحا للعين، ويتناغم بقوة مع مشهد البحر في الخارج.

4. تجنب التكديس

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

الميل لتكديس الأشياء في كل ركن من المنزل من الأشياء التي يجب أن تتجنبها تماما غذا كنت تسعى لمنزل أنيق ومرتب، هذه الحقيقة يدركها تماما من تقع عليه مسئولية ترتيب البيت، وتنظيف كل قطعة على حدى.

لتنجب التكديس يمكنك الاستعانة بالأرفف المعلقةطائرة أو الفواصل الخشبية لوضع عليها الأكسسوارات والأشياء التي تزيد من جمال المكان كما في الصورة.

5. في الإضاءة حياة

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

الإضاءة عنصر مهم للغاية في إتمام جمال التصميمات الداخلية، يمكنك استخدام اللمب في الأسقف، الاباليك المعلقة، أو وحدات الإضاءة العمودية، أو حتى الإضاءة في الأرضيات..الجمع بين أكتر من نوع يمنح الغرفة حيوية وطاقة، فقط فكر في كيفية التنسيق بينهم، فالأمر لم يعد كما في السابق في الاكتفاء بوحدة واحدة كنجفة السقف مثلا، بل من الأفضل أن يكون لكل ركن في الغرفة وحدة الإضاءة الخاصة به على اختلاف أنواعها وتناسقها.

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6. استغلال المساحات الصغيرة

Casa Reiten, GAP Studio GAP Studio بيت زجاجي
GAP Studio

GAP Studio
GAP Studio
GAP Studio

أحيانا نوع السكن خاصة الإيجار لا يسمح لك باستغلال كل سنتيمتر في بيتك، ومن يحلمون باقتناء حديقة صغيرة، او استوديو يضطرون في النهاية للاستسلام.وتظل مساحات بسيطة مثلا البلكونات أو ساحة البيت الداخلية غير مستغلة.

أما إذا كنت محظوظ كفاية لتتحكم في تلك المساحات يمكنك طلاءها بالأبيض استعدادا لتحويلها لحديقة صغيرة بالبيت كما بالصورة.

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7. اختيار الأقمشة وألوانها

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

البعض ينظر إلى الستائر وأقمشة الكراسي والكنب تفاصيل صغيرة يمكن الاهتمام بها في النهاية، لكن ما لا يدركه البعض أن اختيارا حكيما للون الستائر متناغم مع لون السجادة أو تنجيد الكراسي، أو حتى الزخارف المنسوجة المعلقة على الحائط قادر على أن يعطي منزلك طابعا خاصا مذهلا. فالمنسوجات مثل أي أكسسوار في منزل يدعم النمط الذي تتبعه ويبرز جمال المكان.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify
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