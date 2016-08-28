7 حيَل لتصميم منزل أنيق

إذا كنت ممكن يعطون اهتماما للديكور ففي الغالب سيكون كل ركن من منزلك يحمل لمسة من لمساتك الخاصة، وستكون ممكن يستمتعون بقضاء الوقت في مطالعة المجلات أو المواقع المتخصصة لتستلهم منها الأفكار لإضافة المزيد من الطابع الخاص بك في منزلك.
لكن للهواة أحيانا تكون مهمة اتخاذ القرار صعبة، فالأمر يرجع لنقص الخبرة، لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد مجموعة من النصائح التي ستساعدك في تصميم ديكور منزلك.
في البداية حافظ على بساطة التصميم، فمنزلك هو سكنك بعيدا عن صخب الحياة، فاحرص على أن تكون التصميمات مريحة وعملية، وهذا لا يعني بالطبع أن تحصر نفسك في النمط التبسيطي في التصميم، إلا إن البساطة مفهوم يتوافر في كل أنماط التصميم بما فيها الطابع الكلاسيكي، فقط اهتم بتزين المكان دون إحداث ضجة.
كما يقول البعض الانطباعات الأولى تدوم، وحتما مسئولية الانطباع الأول عن منزلك ستكون على عاتق المدخل، فإذا كنت ممكن يهتمون بالديكور فاعط اهتماما خاصة بمدخل البيت وابهر ضيوفك بذوقك وموهبتك في التصميم الداخلي.
من المهم أن يكون هذا القطاع دائما نظيف ومرتب، وأنيق، دون تراكم لأي أشياء يمكن أن توضع في مكان آخر بالمنزل، يمكنك الاستعانة بأثاث بجودة عالية وبعض المرايا، والزخارف التي تضفي حيوية على المكان، ولا تنس الإضاءة التي عليها عامل كبير في إحياء المدخل.
لألوان’ الباستيل’ أو الهادئة ميزة رائعة، وهى أنه يمكن الجمع بين أكثر من لون دون أن تسبب تلوث بصري وإزعاج للعين. فدرجات الألوان بها تخلق جو راقي وهادئ بالمكان وهو بدوره ما يمنح المكان نضارة وسطوح. ألوان الباستيل تتكون في الأساس بإضافة اللون الأبيض للون الأساسي الفاقع، لذا تجدها تتناغم بسلاسة مع الأثاثات البيضاء.
في الصورة هنا تصميم رائع لمطبخ ملحق بطاولة طعام، اللون اللبني الهادئ للكراسي، والورود على البلاطات خلقا جوا هادئا مريحا للعين، ويتناغم بقوة مع مشهد البحر في الخارج.
الميل لتكديس الأشياء في كل ركن من المنزل من الأشياء التي يجب أن تتجنبها تماما غذا كنت تسعى لمنزل أنيق ومرتب، هذه الحقيقة يدركها تماما من تقع عليه مسئولية ترتيب البيت، وتنظيف كل قطعة على حدى.
لتنجب
التكديس يمكنك الاستعانة بالأرفف
المعلقة
طائرة
أو الفواصل
الخشبية لوضع عليها الأكسسوارات والأشياء
التي تزيد من جمال المكان كما في الصورة.
الإضاءة عنصر مهم للغاية في إتمام جمال التصميمات الداخلية، يمكنك استخدام اللمب في الأسقف، الاباليك المعلقة، أو وحدات الإضاءة العمودية، أو حتى الإضاءة في الأرضيات..الجمع بين أكتر من نوع يمنح الغرفة حيوية وطاقة، فقط فكر في كيفية التنسيق بينهم، فالأمر لم يعد كما في السابق في الاكتفاء بوحدة واحدة كنجفة السقف مثلا، بل من الأفضل أن يكون لكل ركن في الغرفة وحدة الإضاءة الخاصة به على اختلاف أنواعها وتناسقها.
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أحيانا نوع السكن خاصة الإيجار لا يسمح لك باستغلال كل سنتيمتر في بيتك، ومن يحلمون باقتناء حديقة صغيرة، او استوديو يضطرون في النهاية للاستسلام.وتظل مساحات بسيطة مثلا البلكونات أو ساحة البيت الداخلية غير مستغلة.
أما إذا كنت محظوظ كفاية لتتحكم في تلك المساحات يمكنك طلاءها بالأبيض استعدادا لتحويلها لحديقة صغيرة بالبيت كما بالصورة.
البعض ينظر إلى الستائر وأقمشة الكراسي والكنب تفاصيل صغيرة يمكن الاهتمام بها في النهاية، لكن ما لا يدركه البعض أن اختيارا حكيما للون الستائر متناغم مع لون السجادة أو تنجيد الكراسي، أو حتى الزخارف المنسوجة المعلقة على الحائط قادر على أن يعطي منزلك طابعا خاصا مذهلا. فالمنسوجات مثل أي أكسسوار في منزل يدعم النمط الذي تتبعه ويبرز جمال المكان.