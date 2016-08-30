منزل صغير ذو تصميم مميز

اهم ما يميز المنازل ذو الطابق الواحد سهولة الوصول لكل أنحاءها وملائمتها لكل أفراد العائلة سواء كانوا أطفال أو كبار سن أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم التنقل في جميع أنحاءها دون قيود، وأحد مميزات هذه المنازل اندماجها مع الطبيعة من خلال حديقة صغيرة مفتوحة على المنزل نفسه… .

وهنا سنقدم لكم مشروع رائع صممه المكتب البولندي BiuroProjektowe MTM، يتميز هذا المشروع ببساطته من الخارج وحديقة كبيرة وتفاصيل داخلية بسيطة ورائعة إليكم هذا المقال لتتعرف عليه أكثر ..