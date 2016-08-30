منزل صغير ذو تصميم مميز

اهم ما يميز المنازل ذو الطابق الواحد سهولة الوصول لكل أنحاءها وملائمتها لكل أفراد العائلة سواء كانوا أطفال أو كبار سن أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم التنقل في جميع أنحاءها دون قيود، وأحد مميزات هذه المنازل اندماجها مع الطبيعة من خلال حديقة صغيرة مفتوحة على المنزل نفسه… .
وهنا سنقدم لكم مشروع رائع صممه المكتب البولندي BiuroProjektowe MTM، يتميز هذا المشروع ببساطته من الخارج وحديقة كبيرة وتفاصيل داخلية بسيطة ورائعة إليكم هذا المقال لتتعرف عليه أكثر ..
واجهة خارجية رائعة على شكل حرف
L لمنزل ذو مساحة 110 متر مربع وحديقة
خارجية يخترقها ممر يؤدي إلى باب المدخل، استخدم المصمم الالوان الغامقة في الاسقف
الخارجية مع واجهة بيضاء ونوافذ مربعة أنيقة، استخدام (القرميد) في تشكيل السطح
لنضيف لمسة جريئة للمنزل…
حين نتحدث عن غرفة المعيشة لا نستطيع إنكار دور الإضاءة الطبيعية والصناعية في إبراز جمل التصميم، ثم ننتقل إلى
تنظيم الفراغ وطريقة توزيع قطع الأثاث بشكل مريح وبسيط غير متكلفة، أريكة مع كرسي
طويل على شكل حرف
L تحدد شكل الغرفة ببساطة مع طاولة قهوة
رائعة وستائر شفافة تسمح بمرور الاضاءة الطبيعية بشكل مميز..
أهم ما يميز مدخل المنزل هي الاضاءة الطبيعية. على الرغم من أنه يبدو ضيق، وتوفر الشعور بالخصوصية وهو أهم ما نحتاجة من المدخل والراحة وأن يصبح المدخل مرحلة تمهيدية وعنوان لمنزلك، أما الإضاءة الصناعية في السقف تضيف لمسة من الأناقة على المدخل ..
نجد المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة تجسد فكرة الترابط الاجتماعي والتكامل، واستخدام اللون الابيض والاضاءة الطبيعية يزيد احساس الاتساع مع الفراغات المفتوحة ..
المطبخ الحديث على شكل حرف
L لتوفير أماكن للتخزين وتحقيق فكرة
فراغات متداخلة بشكل وظيفي ناجح ..
في تصميم المطبخ نجد البساطة الرائعة، اختيار الارضية مع لون الخزائن الابيض أعطى شعور بالاتساع وروح التجديد في الفراغ، أما عن استخدام حائط خشبي فهو اختيار رائع تجلب روح الدفئ للتصميم وملمس يعطي شعور بالحيوية داخل المطبخ ..
وإليك فكرة جيدة أن تحتفظ بالطبيعة بداخل المنزل ، دائما ما نجد في الحدائق استخدام العناصر الرأسية بشكل رائع في المدن الكبيرة حيث استغلال المساحة بطريقة مميزة. في هذه الحالة فمن المهم دائما أن نتذكر أن وجود النباتات في المنزل يجلب فوائد كثيرة مثل تقليل الرطوبة وتنقية الهواء..