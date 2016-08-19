قبل وبعد: من مساحة كئيبة إلى شقة عصرية أنيقة

الآن يمكننا رؤية الأرضية التي كانت قد اختفت تحت الأوساخ المتراكمة، حيث استبدلها المصممون بأرضية بنية من البلاطات الكبيرة، وهو اختيار ذكي نظرًا لصعوبة الحفاظ على أرضية الحمام البيضاء، بنفس حالتها، لفترة طويلة.

كما تم التخلص من الوحدات القديمة المتهالكة والمتسخة بشدة، بأخرى جديدة وأنيقة التصميم، مع الاستغناء نهائيًا عن البانيو ، واستبداله بـ دش معلق في الحائط السيراميكي الأبيض الجديد، لتوفير المساحة، ومنح الحمام المزيد من الاتساع.

كما أضيفت بعض اللمسات الخشبية الأنيقة، في وحدة التخزين التي تعلو القاعدة ، وأيضًا إطار المرآة التي تعلو حوض الاغتسال، فيما صمم الجدار الجانبي، من بلاطات رمادية مزرقشة، في لمسة تميز تكسر الملل داخل الحمام، وتتناسب مع أناقة السقف اللامع، الذي احتضن وحدات الإضاءة المستديرة الصغيرة.

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