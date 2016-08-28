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12 فكرة مذهلة لديكورات غرفة المعيشة

هنادى موسى هنادى موسى
Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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أحيانًا نحتار فى اختيار أفكار لديكور غرف المعيشة فليست كل الأفكار المتاحة مناسبة لما نبحث عنه، لذلك جمعنا لك 12 تصميم ستلهمك لتنفيذ ديكور فريد وأنيق يبهر زوارك من الإنطباع الأول.

1- تركيز الضوء على سقف الغرفة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

فكرة مثالية للمساحات الكبيرة، تصميم السقف بنمط متموج بجزء سفلى مع دمج إضاءة هادئة على طول الجزء المتموج مع تزيينه بتركيب وحدة إضاءة من الكريستال الأنيق.

2- جدار مذهل التصميم

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

من الأفكار المثيرة لنحصل على ديكور مميز بالغرفة، استخدام مواد لافتة لتغطية الجدران مثل الخشب أو الأحجار على حسب ذوقك الخاص المتماشى مع نمط الغرفة.

3- أناقة خالصة مع اللون الأبيض

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

الأبيض دائمًا هو الخيار الأبسط لغرفة منعشة وهادئة كما يعمل على زيادة إضاءة الغرفة والدقة فى اختيار الأثاث تضفى المزيد من الأناقة على الغرفة.

4- ألوان دافئة ومضيئة

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

يتميز اللون الأبيض بسهولة دمجه مع ألوان أخرى لتجديد روح الغرفة والحصول على المزيد من الدفء بجانب إشراقة اللون الأبيض مما يزيد من فرص الإختيارات المختلفة لديكور الغرفة واختيار الأثاث.

5- الغرف المرتفعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما الغرف المرتفعة فيقترح علينا هذا التصميم إضافة بعض القطع الفنية على الجدران المرتفعة لديكور فريد خاصة مع سقوط الإضاءة الطبيعية عليها مما يضيف أجواء ساحرة على الغرفة.

6- الخشب ولمسات عصرية

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة المعيشة
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

الأرضيات الخشبية تعطى لمسة عصرية للتصميم خاصة مع اختيار إكسسوارت حديثة وذات تصميم فريد كما تساعدنا الأرضية الخشبية على الدمج بين ألوان مختلفة لأثاث الغرفة.

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7- تناغم مذهل فى الألوان

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة المعيشة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

يعتمد الديكور الرئيسى فى تصميم هذه الغرفة على تمازج ألوان الأثاث والسجاد بين درجات الرمادى واللون الكريمى مع لمسات بسيطة للون الأسود.

8- مكان مميز للموقد

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

إن كنت تبحث عن فكرة جذابة لإبهار الزائرين يقترح عليك هذا التصميم بناء جدار فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة العشاء ومن ثم يمكنك تخصيص مكان التدفئة بهذا الجدار عن طريق تركيب موقد يعمل على تدفئة الغرفتين بنمط غير تقليدى.

9- جدران متنوعة

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

يتميز التصميم الآتى بدمج ممتاز بين مواد وخامات مختلفة فى تكوين الغرفة فيمزج بين دفء الأحجار الخرسانية مع تخصيص جدار آخر من المرايا فقط ليعطى انطباع بزيادة مساحة الغرفة.

10- مزيج من الأذواق المختلفة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

ليس عليك الإلتزام بنمط موحد لإختيارات الأثاث بغرفتك فيمكنك المزج بين أكثر من ذوق وستحصل على تصميم مميز.

11- السجاد ديكور رئيسى

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

يضيف السجاد للغرفة ديكور كافى ويملأ الغرفة بالألوان ويوازن بين ألوان الجدران والأثاث.

12- سقف خشبى بإضاءة هادئة

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة المعيشة
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

إن كان لديك سقف خشبى فلن تحتاج لإكسسوارت ديكور فقط يمكنك تركيب إضاءة خافته به وسيكون ذلك كافى جدًا. سيكون عليك اختيار الأثاث بحرص لتحصل على تصميم مميز، فاللون الأسود والرمادى مناسب للتصميمات العصرية أما الأبيض والكريمى مناسب لتصميمات البحر الأبيض المتوسط.

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