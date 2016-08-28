12 فكرة مذهلة لديكورات غرفة المعيشة

إن كنت تبحث عن فكرة جذابة لإبهار الزائرين يقترح عليك هذا التصميم بناء جدار فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة العشاء ومن ثم يمكنك تخصيص مكان التدفئة بهذا الجدار عن طريق تركيب موقد يعمل على تدفئة الغرفتين بنمط غير تقليدى.