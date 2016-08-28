12 فكرة مذهلة لديكورات غرفة المعيشة

أحيانًا نحتار فى اختيار أفكار لديكور غرف المعيشة فليست كل الأفكار المتاحة مناسبة لما نبحث عنه، لذلك جمعنا لك 12 تصميم ستلهمك لتنفيذ ديكور فريد وأنيق يبهر زوارك من الإنطباع الأول.
فكرة مثالية للمساحات الكبيرة، تصميم السقف بنمط متموج بجزء سفلى مع دمج إضاءة هادئة على طول الجزء المتموج مع تزيينه بتركيب وحدة إضاءة من الكريستال الأنيق.
من الأفكار المثيرة لنحصل على ديكور مميز بالغرفة، استخدام مواد لافتة لتغطية الجدران مثل الخشب أو الأحجار على حسب ذوقك الخاص المتماشى مع نمط الغرفة.
الأبيض دائمًا هو الخيار الأبسط لغرفة منعشة وهادئة كما يعمل على زيادة إضاءة الغرفة والدقة فى اختيار الأثاث تضفى المزيد من الأناقة على الغرفة.
يتميز اللون الأبيض بسهولة دمجه مع ألوان أخرى لتجديد روح الغرفة والحصول على المزيد من الدفء بجانب إشراقة اللون الأبيض مما يزيد من فرص الإختيارات المختلفة لديكور الغرفة واختيار الأثاث.
أما الغرف المرتفعة فيقترح علينا هذا التصميم إضافة بعض القطع الفنية على الجدران المرتفعة لديكور فريد خاصة مع سقوط الإضاءة الطبيعية عليها مما يضيف أجواء ساحرة على الغرفة.
الأرضيات الخشبية تعطى لمسة عصرية للتصميم خاصة مع اختيار إكسسوارت حديثة وذات تصميم فريد كما تساعدنا الأرضية الخشبية على الدمج بين ألوان مختلفة لأثاث الغرفة.
يعتمد الديكور الرئيسى فى تصميم هذه الغرفة على تمازج ألوان الأثاث والسجاد بين درجات الرمادى واللون الكريمى مع لمسات بسيطة للون الأسود.
إن كنت تبحث عن فكرة جذابة لإبهار الزائرين يقترح عليك هذا التصميم بناء جدار فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة العشاء ومن ثم يمكنك تخصيص مكان التدفئة بهذا الجدار عن طريق تركيب موقد يعمل على تدفئة الغرفتين بنمط غير تقليدى.
يتميز التصميم الآتى بدمج ممتاز بين مواد وخامات مختلفة فى تكوين الغرفة فيمزج بين دفء الأحجار الخرسانية مع تخصيص جدار آخر من المرايا فقط ليعطى انطباع بزيادة مساحة الغرفة.
ليس عليك الإلتزام بنمط موحد لإختيارات الأثاث بغرفتك فيمكنك المزج بين أكثر من ذوق وستحصل على تصميم مميز.
يضيف السجاد للغرفة ديكور كافى ويملأ الغرفة بالألوان ويوازن بين ألوان الجدران والأثاث.
إن كان لديك سقف خشبى فلن تحتاج لإكسسوارت ديكور فقط يمكنك تركيب إضاءة خافته به وسيكون ذلك كافى جدًا. سيكون عليك اختيار الأثاث بحرص لتحصل على تصميم مميز، فاللون الأسود والرمادى مناسب للتصميمات العصرية أما الأبيض والكريمى مناسب لتصميمات البحر الأبيض المتوسط.
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