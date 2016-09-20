سبع أرضيات أي منها ستختارها لحمامك؟

هناك من يفضل الاسترخاء في حوض الاستحمام الخاص به بعد يوم طويل صعب، وهناك من يفضل أن يأخذ دش سريع، وهناك أيضًا من يستمتع بالاغتسال اليومي في الصباح وقبل مواجهة النوم.
أيًا كان الوقت الذي ستختاره في حمامك الخاص يجب أن يكون وقت صافي وهاديء، بالإضافة إلى أن الطراز الذي يتخذه حمامك يدل على شخصيتك، أيًا كان ريفي، حديث، أو حتى انتقائي، وبالتأكيد الأرضية الخاصة بحمامك يجب أن تكون عملية حتى تستمر لفترة طويلة ولا يتطلب تغييرها كل فترة، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع سبع أرضيات مختلفة يعتمد عليها الخبراء حتى تستعين بها في حمامك الخاص بك.
حتى الآن الخيار الأكثر شعبية لذوي الأمكانيات المحدودة هو البلاط ويمكنك الاختيار بين أشكاله المتعددة وأحجامه الصغيرة والكبيرة وألوانه الكثيرة.
استخدام الألوان المحايدة في بلاط الحمام يساعد في الإيحاء بأن المساحة تبدو أكثر مما هي عليه، كما أنه من النوع سهل التنظيف، ومطلي بطبقة مقاومة للحرارة مما تحفظ البلاط بارد في الصيف، كما نرى البلاط بسيط للغاية لكنه رائع.
لا شيء يمكن أن يتفوق على أرضية الحجر المصقول في الحمام الخاص بك، القيمة الجمالية التي يضيفها لحمامك لا يمكن إنكارها أبدًا، بالإضافة إلى أنه يحافظ على برودة الحمام، وهي من الخيارات الأكثر شعبية، والتي تعطي أجواء الكهوف داخل حمامك، ولابد أن نضع في إعتبارنا أن الحجر لا يتطلب إعادة تغييره كل بضع سنوات .
إذا كنت تشعر بأن أرضية الحمام الخاص بك لابد أن تكون من الرخام حينها تكون قررت أن تضفي لحمامك لمسة من الجمال المعقد لهذه الغرفة خاصة.
دائمًا ما نسمع جملة
المطبخ الرخام وهذا لا يعني أبدًا أن الرخام مقتصر على المنطقة الخاصة بالطبخ، بل الاستعانة به في حمامك يجعله أنيق جدًا، ويجب الاخذ في الإعتبار أن الرخام سهل الخدش لذا الحذر مطلوب أثناء تنظيفه .
غالبًا الأرضية الخشبية متعلقة في الأذهان بغرفة المعيشة أو أرضية الممرات الفاخرة بين الغرف، لكن هل فكرت في استخدامها في حمامك، والأرضة الخشبية على عكس الرخام والحجر فأنها لا تضيف لمسة باردة بل تملء المساحة بالدفء.
لكن إذا أردت أن تعتمد على هذه الأرضية في حمامك يجب أن تكون حذر لأنها يجب ان تكون جافة وبعيدة عن الرطوبة دائمًا حتى لا تتلف .
السير على الخرسانة وأنت حافي القدمين أمر قاسي عليهما، ولكن هناك أنواع ملساء لينة لا تتردد في تجريبها في أرضية حمامك، ويجب الأخذ في الاعتبار أن الخرسانة موصل فعال جدًا للطاقة .
مع الحصى لديك فرصة في الحصول على أرضية خيالية، وأضافة نكهة مميزة لحمامك تجعله فريد من نوعه، وميزة هذه الأرضية أنها تضمن عدم أنزلاقك في الحمام حتى وإن كانت الأرضية مبللة، ويجب الأخذ في الإعتبار أن هذه الأرضية مثل الرخام لا يمكن استخدام أي مواد تنظيف كاوية حتى لا تخدشها .
أرضية الفينيل، أو بالأدق البولي فينيل كلوريد، تدفعك لوقوع اختيارك عليها وذلك لمميزاتها العديدة وهي تعدد ألوانها وأناقتها بالإضافة إلى سعرها المعقول، كما أنها سهلة التنظيف وسريعة الجفاف لتضمن سلامتك، في النهاية اختيارك لأرضية حمامك يدل على أشياء في شخصيتك.
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