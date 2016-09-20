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سبع أرضيات أي منها ستختارها لحمامك؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
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هناك من يفضل الاسترخاء في حوض الاستحمام الخاص به بعد يوم طويل صعب، وهناك من يفضل أن يأخذ دش سريع، وهناك أيضًا من يستمتع بالاغتسال اليومي في الصباح وقبل مواجهة النوم. 

أيًا كان الوقت الذي ستختاره في حمامك الخاص يجب أن يكون وقت صافي وهاديء، بالإضافة إلى أن الطراز الذي يتخذه حمامك يدل على شخصيتك، أيًا كان ريفي، حديث، أو حتى انتقائي،  وبالتأكيد الأرضية الخاصة بحمامك يجب أن تكون عملية حتى تستمر لفترة طويلة ولا يتطلب تغييرها كل فترة، لذا جمعنا لك  في هذا الموضوع  سبع أرضيات مختلفة  يعتمد عليها الخبراء حتى تستعين بها في حمامك الخاص بك. 

1- بلاط نموذجي

Bathroom / Girne / Cyprus, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık حمام
Şölen Üstüner İç mimarlık

Bathroom / Girne / Cyprus

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

حتى الآن الخيار الأكثر شعبية لذوي الأمكانيات المحدودة هو البلاط ويمكنك الاختيار بين أشكاله المتعددة وأحجامه الصغيرة والكبيرة وألوانه الكثيرة. 

استخدام الألوان المحايدة في بلاط الحمام يساعد في الإيحاء بأن المساحة تبدو أكثر مما هي عليه، كما أنه من النوع سهل التنظيف، ومطلي بطبقة مقاومة للحرارة مما تحفظ البلاط بارد في الصيف، كما نرى البلاط بسيط للغاية لكنه رائع.  

2- طبقة صخرية

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

لا شيء  يمكن أن يتفوق على أرضية الحجر المصقول في الحمام الخاص بك، القيمة الجمالية التي يضيفها لحمامك لا يمكن إنكارها أبدًا، بالإضافة إلى أنه يحافظ على برودة الحمام، وهي من الخيارات الأكثر شعبية، والتي تعطي أجواء الكهوف داخل حمامك، ولابد أن نضع في إعتبارنا أن الحجر لا يتطلب إعادة تغييره كل بضع سنوات .   

3- الرخام الرائع

Referenzen, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حمام
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

إذا كنت تشعر بأن أرضية الحمام الخاص بك لابد أن تكون من الرخام حينها تكون قررت أن تضفي لحمامك لمسة من الجمال المعقد لهذه الغرفة خاصة. 

دائمًا ما نسمع جملة المطبخ الرخام وهذا لا يعني أبدًا أن الرخام مقتصر على المنطقة الخاصة بالطبخ، بل الاستعانة به في حمامك يجعله أنيق جدًا، ويجب الاخذ في الإعتبار أن الرخام سهل الخدش لذا الحذر مطلوب أثناء تنظيفه . 

4- الخشب للجريئين فقط

Suite en Tibeca - Madrid, Fontini Fontini حمام
Fontini

Fontini
Fontini
Fontini

غالبًا الأرضية الخشبية متعلقة في الأذهان بغرفة المعيشة أو أرضية الممرات الفاخرة بين الغرف، لكن هل فكرت في استخدامها في  حمامك، والأرضة الخشبية على عكس الرخام والحجر فأنها لا تضيف لمسة باردة بل تملء المساحة بالدفء. 

لكن إذا أردت أن تعتمد على هذه الأرضية في حمامك يجب أن تكون حذر لأنها يجب ان تكون جافة وبعيدة عن الرطوبة دائمًا حتى لا تتلف .  

5- ماذا عن الخرسانة ؟

Suit Armonia de Contrastes, Ramon Soler Ramon Soler حمام
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

السير على الخرسانة وأنت حافي القدمين أمر قاسي عليهما، ولكن هناك أنواع ملساء لينة لا تتردد في تجريبها في أرضية حمامك، ويجب الأخذ في الاعتبار أن الخرسانة موصل فعال جدًا للطاقة . 

6- أرضية الحصى

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa حمام
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

مع الحصى لديك فرصة في الحصول على أرضية خيالية، وأضافة نكهة مميزة لحمامك تجعله فريد من نوعه، وميزة هذه الأرضية أنها تضمن عدم أنزلاقك في الحمام حتى وإن كانت الأرضية مبللة، ويجب الأخذ في الإعتبار أن هذه الأرضية مثل الرخام لا يمكن استخدام أي مواد تنظيف كاوية حتى لا تخدشها .  

7- أرضية الفينيل

Geometric Harmony, Viterbo Interior design Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

أرضية الفينيل، أو بالأدق البولي فينيل كلوريد، تدفعك لوقوع اختيارك عليها وذلك لمميزاتها العديدة وهي تعدد ألوانها وأناقتها بالإضافة إلى سعرها المعقول، كما أنها سهلة التنظيف وسريعة الجفاف لتضمن سلامتك، في النهاية اختيارك لأرضية حمامك يدل على أشياء في شخصيتك.  

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