سبع أرضيات أي منها ستختارها لحمامك؟

هناك من يفضل الاسترخاء في حوض الاستحمام الخاص به بعد يوم طويل صعب، وهناك من يفضل أن يأخذ دش سريع، وهناك أيضًا من يستمتع بالاغتسال اليومي في الصباح وقبل مواجهة النوم.

أيًا كان الوقت الذي ستختاره في حمامك الخاص يجب أن يكون وقت صافي وهاديء، بالإضافة إلى أن الطراز الذي يتخذه حمامك يدل على شخصيتك، أيًا كان ريفي، حديث، أو حتى انتقائي، وبالتأكيد الأرضية الخاصة بحمامك يجب أن تكون عملية حتى تستمر لفترة طويلة ولا يتطلب تغييرها كل فترة، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع سبع أرضيات مختلفة يعتمد عليها الخبراء حتى تستعين بها في حمامك الخاص بك.