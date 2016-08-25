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5 تصميمات لمنازل مودرن مع مساقطها

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design مطبخ
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في جولتنا اليوم سوف نأخذكم في جولة لنرى 5 أفكار لبيوت على الطراز المودرن بأشكال و محددات تصميمية مختلفة و لكن ما يجمع بين كل هذه الأفكار هة التصميم الجيد، فيمكنكم ملاحظة و النظر بإمعان إلى هذه التصاميم إذا كنتم مقبلين على بناء بيوتكم الخاصة.

يجب العلم أنه يجب عليكم الرجوع للخبراء حيث أن كثير من التصاميم قد لا يمكن تنفيذها، أو قد تحتاج لبعض التعديلات لتنفذ بشكل مختلف حسب البيئة و طبيعة الطقس و الأرض المبنية عليها المبنى، فقط يمكنك إقتباس بعض من هذه الأفكار والرجوع بها للمهندس المعماري لمعرفة مدى صلاحية تنفيذها.

1.بيت مكسيكي مودرن

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هذا المبنى مصمم لعائلة في ارموسييو سونورا في المكسيك من تصميم  Imativa Architects. تصميم معاصر بدون الإستغناء عن الروح المكسيكيه للتصميم فالمنزل متماشي مع المنازل المجاورة، فقد تم استخدام الخامات التقليدية، من الخشب و الأحجار، مع وجود الملمس المعتاد للمباني التقليدية. والنتيجة مزج رائع بين الفراغ و الكتلة.

​الواجهة الخلفية

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

في هذه الواجهة فإن البيت يفصله عن الحديقة أبواب من الزجاج ممتدة من الأرض إلى السقف مع وجود بلكونات في الدور العلوي.

الدور الأرضي

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هذا المسقط للدور الأرضي يتيح لك رؤية فراغات المعيشة مع وجود مطبخ لخدمة هذا الدور.

​الدور العلوي

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أما الدور العلوي فيحتوي على 3 غرف نوم مع وجود غرفة ملابس لكل من الغرف و فراغ معيشة صغير.

2- منزل مودرن بمدخل مدهش

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

هذا المنزل المكون من كتل متراكبه بشكل رائع مكون من دورين، طرازه معاصر لافت للنظر بتصميم مينمال ومميز.

​التصميم الداخلي الرائع

Living room Santos Arquitetura غرفة المعيشة
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

داخل هذا المنزل تجد مساحة مهيبه و مرحبه و خاصة في وجود السقف العالي و الشباك الكبير.

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الدور الأرضي

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

نلاحظ أن الجراج يأخذ الكثير من المساحة أما المنزل فيحتوي على مساحة استقبال و مساحة مكتب، مطبخ و حمامات كما يحتوي أيضاً على مساحة خارجية لتناول الطعام مع خدمات خارجية مثل المطبخ و الحمم مع مساحة شواء.

​الدور العلوي

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

يحتوي الدور العلوي على 3 غرف نوم كل منها لها الحمام الخاص بها ، تصميم عملي و رائع.

3.منزل مريح للعين

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design منازل
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

الواجهة الاماميه لهذا المنزل تعطي إنطباع بالراحة و الذوق العالي، واجهة مميزه و متلائمة مع الطبيعة المحيطة.

​نظره من الداخل

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design مطبخ
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

هذا البيت الابيض الهادئ يبدو أنه مفعم بالحيويه وخاصة مع وجود الالوان المبهجه والخلابه في الداخل.

الدور الأرضي

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

المنزل يبدو رائع من الداخل و التصميم خلاب مع وجود فراغ استقبال كبير و غرفة نوم داخلية وأخرى خارجيه في الحديقة على الرغم من أنها متصله بالمنزل من خلال طرقة جانبية.

​الدور العلوي

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

نلاحظ هنا وجود ثلاث غرف.

4.منزل بسيط

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

منزل ذو دور واحد بسيط و لكنه مثير للفضول، فهو منزل بسيط جداً، بياضه يدل على النظافة و الهدوء، خطوطه مستقيمه وناعمة 

الواجهة الخلفية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

أما إذا انتقلنا للواجهه الخلقية نجد انها مفتوحة اكثر على الفراغ

نظرة من الداخل

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

​المسقط الأفقى

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

 مقسم بحرفية و تبدو الحركة الداخليه سهله المساحة مفتوحة.

5.المبنى المتدرج

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura منازل خشب
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

مبنى ذو دورين من الخشب و الحجارة، مبنى على الطراز المودرن 

​الدور الارضي

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

مساحة صغيره نسبياً حيث تحتوي على فراغ استقبال و جراج و جزء مفتوح في الخلف

​الدور العلوي

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

مكون من 3 غرفات على مساحة متواضعة.

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