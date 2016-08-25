5 تصميمات لمنازل مودرن مع مساقطها

في جولتنا اليوم سوف نأخذكم في جولة لنرى 5 أفكار لبيوت على الطراز المودرن بأشكال و محددات تصميمية مختلفة و لكن ما يجمع بين كل هذه الأفكار هة التصميم الجيد، فيمكنكم ملاحظة و النظر بإمعان إلى هذه التصاميم إذا كنتم مقبلين على بناء بيوتكم الخاصة.

يجب العلم أنه يجب عليكم الرجوع للخبراء حيث أن كثير من التصاميم قد لا يمكن تنفيذها، أو قد تحتاج لبعض التعديلات لتنفذ بشكل مختلف حسب البيئة و طبيعة الطقس و الأرض المبنية عليها المبنى، فقط يمكنك إقتباس بعض من هذه الأفكار والرجوع بها للمهندس المعماري لمعرفة مدى صلاحية تنفيذها.