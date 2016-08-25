5 تصميمات لمنازل مودرن مع مساقطها

في جولتنا اليوم سوف نأخذكم في جولة لنرى 5 أفكار لبيوت على الطراز المودرن بأشكال و محددات تصميمية مختلفة و لكن ما يجمع بين كل هذه الأفكار هة التصميم الجيد، فيمكنكم ملاحظة و النظر بإمعان إلى هذه التصاميم إذا كنتم مقبلين على بناء بيوتكم الخاصة.
يجب العلم أنه يجب عليكم الرجوع للخبراء حيث أن كثير من التصاميم قد لا يمكن تنفيذها، أو قد تحتاج لبعض التعديلات لتنفذ بشكل مختلف حسب البيئة و طبيعة الطقس و الأرض المبنية عليها المبنى، فقط يمكنك إقتباس بعض من هذه الأفكار والرجوع بها للمهندس المعماري لمعرفة مدى صلاحية تنفيذها.
هذا المبنى مصمم لعائلة في ارموسييو سونورا في المكسيك من تصميم Imativa Architects. تصميم معاصر بدون الإستغناء عن الروح المكسيكيه للتصميم فالمنزل متماشي مع المنازل المجاورة، فقد تم استخدام الخامات التقليدية، من الخشب و الأحجار، مع وجود الملمس المعتاد للمباني التقليدية. والنتيجة مزج رائع بين الفراغ و الكتلة.
في هذه الواجهة فإن البيت يفصله عن الحديقة أبواب من الزجاج ممتدة من الأرض إلى السقف مع وجود بلكونات في الدور العلوي.
هذا المسقط للدور الأرضي يتيح لك رؤية فراغات المعيشة مع وجود مطبخ لخدمة هذا الدور.
أما الدور العلوي فيحتوي على 3 غرف نوم مع وجود غرفة ملابس لكل من الغرف و فراغ معيشة صغير.
هذا المنزل المكون من كتل متراكبه بشكل رائع مكون من دورين، طرازه معاصر لافت للنظر بتصميم مينمال ومميز.
داخل هذا المنزل تجد مساحة مهيبه و مرحبه و خاصة في وجود السقف العالي و الشباك الكبير.
نلاحظ أن الجراج يأخذ الكثير من المساحة أما المنزل فيحتوي على مساحة استقبال و مساحة مكتب، مطبخ و حمامات كما يحتوي أيضاً على مساحة خارجية لتناول الطعام مع خدمات خارجية مثل المطبخ و الحمم مع مساحة شواء.
يحتوي الدور العلوي على 3 غرف نوم كل منها لها الحمام الخاص بها ، تصميم عملي و رائع.
الواجهة الاماميه لهذا المنزل تعطي إنطباع بالراحة و الذوق العالي، واجهة مميزه و متلائمة مع الطبيعة المحيطة.
هذا البيت الابيض الهادئ يبدو أنه مفعم بالحيويه وخاصة مع وجود الالوان المبهجه والخلابه في الداخل.
المنزل يبدو رائع من الداخل و التصميم خلاب مع وجود فراغ استقبال كبير و غرفة نوم داخلية وأخرى خارجيه في الحديقة على الرغم من أنها متصله بالمنزل من خلال طرقة جانبية.
نلاحظ هنا وجود ثلاث غرف.
منزل ذو دور واحد بسيط و لكنه مثير للفضول، فهو منزل بسيط جداً، بياضه يدل على النظافة و الهدوء، خطوطه مستقيمه وناعمة
أما إذا انتقلنا للواجهه الخلقية نجد انها مفتوحة اكثر على الفراغ
مقسم بحرفية و تبدو الحركة الداخليه سهله المساحة مفتوحة.
مبنى ذو دورين من الخشب و الحجارة، مبنى على الطراز المودرن
مساحة صغيره نسبياً حيث تحتوي على فراغ استقبال و جراج و جزء مفتوح في الخلف
مكون من 3 غرفات على مساحة متواضعة.