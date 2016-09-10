5 تصميمات للسلم الداخلي بالمنزل

عندما يتجسد الإبداع في التصميم الداخلي للمنزل، فإذا بمنزلك يتحول إلى قطعة فنية مختلفة عن غيرها، فبجانب اختيار الأفراد لألوان وديكورات المنزل والأثاث، نجد أن فن العمارة الداخلية هو اللمسة الفارقة في جمال وأناقة منزلك، ويأتي هذا المقال ليقدم أحدث وأجمل التصميمات التي تشكل السلم الداخلي للمنزل، فإذا كان منزلك بطابقين يمكنك أن تصنع من ذلك السلم الذي يقودك إلى أعلى قطعة فنية رائعة في بيتك.
لدينا هنا سلم في غاية الروعة من الخرسان والسيراميك يأتي أسفله مجموعة من الأدراج تمكن بها المصمم بإستغلال المساحة لوضع الأغراض والمتطلبات المنزلية، إضافة إلى الجدران البيضاء للمكان التي تنسب روعة التصميم ككل، والأرضية الخشبية الرائعة التي تكمل جمال المكان.
في هذا التصميم نجد السلم مُثبت على جدار خرساني متين يعد جزء من الحائط الجزء السفلي للمكان، حيث الحائط الخرساني الأبيض البسيط الذي يعلوه سطح خشبي بني يمثل درجات السلم، وبجانبه جدار خرساني منقوش بالرسومات الصغيرة يعطي منظر غاية في الورعة والجمال وتم اختيار تلك الألوان لتناسب روعة ألوان الجزء السفلي للمنزل، حيث الأثاث المتنوع بين اللون الأبيض والبني، مع القطع الخشبية الرائعة التي يكتمل بها أثاث المكان.
للوهلة الأولة تسأل نفسك كيف تم تثبيت هذا الدرج، ولكن بالنظر إليه جيدًا نجده مثبت في الجدار الخرساني الأبيض البسيط للمنزل، حيث مجموعة السلالم الخشبية البنية الرائعة التي تعطي شكل رائع للمكان، هذا إلى جانب الأثاث العصري البسيط في المكان مع وحدات الإضاءة الرائعة التي تتدلى من السقف وتعطي مظهر جمال رائع.
في هذا التصميم الخشبي للجزء الأسفل للمكان يأتي السلم الخشبي في تناسق تام مع التصميم العالم للمنزل، والذي يحتوي أغلبه على مجموعة من الأثاث الخشبي، ويأتي هنا السلم من مجموعة من الدرجات الخشبية المتينة وسور مفرغ ويستند على جدار خرساني أبيض، كل هذا في نص المنزل الذي يحتوي على غرفة معيشة وغرفة طعام بسيطة بأثاث بسيط غير متكلف، وأرضية خشبية رائعة.
تعتبر وحدات الإضاءة من مكملات التصميم وأساسية لإبراز جماله وروعته، وهنا ياتي هذا التصميم بالسلم الخرساني الرائع من اللون الأسود، والسطح الأبيض للدرجات نفسها، والسور الزجاجي الرائع، ووحدة إضاءة صغيرة مثبته في كل درجة من درجات السلم، والتي تعطي إضاءة خافتة وتنيره بشكل جميل، كل هذا مثبت على جدار خرساني أسود للمكان، إلى جانب الأثاث الفاتح والأرضية الخشبية الفاتحة التي تزيد من إضاءة المكان.
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