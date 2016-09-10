5 تصميمات للسلم الداخلي بالمنزل

عندما يتجسد الإبداع في التصميم الداخلي للمنزل، فإذا بمنزلك يتحول إلى قطعة فنية مختلفة عن غيرها، فبجانب اختيار الأفراد لألوان وديكورات المنزل والأثاث، نجد أن فن العمارة الداخلية هو اللمسة الفارقة في جمال وأناقة منزلك، ويأتي هذا المقال ليقدم أحدث وأجمل التصميمات التي تشكل السلم الداخلي للمنزل، فإذا كان منزلك بطابقين يمكنك أن تصنع من ذلك السلم الذي يقودك إلى أعلى قطعة فنية رائعة في بيتك.