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5 تصميمات للسلم الداخلي بالمنزل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
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عندما يتجسد الإبداع في التصميم الداخلي للمنزل، فإذا بمنزلك يتحول إلى قطعة فنية مختلفة عن غيرها، فبجانب اختيار الأفراد لألوان وديكورات المنزل والأثاث، نجد أن فن العمارة الداخلية هو اللمسة الفارقة في جمال وأناقة منزلك، ويأتي هذا المقال ليقدم أحدث وأجمل التصميمات التي تشكل السلم الداخلي للمنزل، فإذا كان منزلك بطابقين يمكنك أن تصنع من ذلك السلم الذي يقودك إلى أعلى قطعة فنية رائعة في بيتك.

1- سلم بأدراج تخزين

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

لدينا هنا سلم في غاية الروعة من الخرسان والسيراميك يأتي أسفله مجموعة من الأدراج تمكن بها المصمم بإستغلال المساحة لوضع الأغراض والمتطلبات المنزلية، إضافة إلى الجدران البيضاء للمكان التي تنسب روعة التصميم ككل، والأرضية الخشبية الرائعة التي تكمل جمال المكان.

2- سلم على جدار خرساني

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

في هذا التصميم نجد السلم مُثبت على جدار خرساني متين يعد جزء من الحائط الجزء السفلي للمكان، حيث الحائط الخرساني الأبيض البسيط الذي يعلوه سطح خشبي بني يمثل درجات السلم، وبجانبه جدار خرساني منقوش بالرسومات الصغيرة يعطي منظر غاية في الورعة والجمال وتم اختيار تلك الألوان لتناسب روعة ألوان الجزء السفلي للمنزل، حيث الأثاث المتنوع بين اللون الأبيض والبني، مع القطع الخشبية الرائعة التي يكتمل بها أثاث المكان.

3- سلالم مثبتة في الحائط

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski الممر الحديث، المدخل و الدرج
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

للوهلة الأولة تسأل نفسك كيف تم تثبيت هذا الدرج، ولكن بالنظر إليه جيدًا نجده مثبت في الجدار الخرساني الأبيض البسيط للمنزل، حيث مجموعة السلالم الخشبية البنية الرائعة التي تعطي شكل  رائع للمكان، هذا إلى جانب الأثاث العصري البسيط في المكان مع وحدات الإضاءة الرائعة التي تتدلى من السقف وتعطي مظهر جمال رائع.

4- سلم كلاسيكي

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios غرفة المعيشة
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

في هذا التصميم الخشبي للجزء الأسفل للمكان يأتي السلم الخشبي في تناسق تام مع التصميم العالم للمنزل، والذي يحتوي أغلبه على مجموعة من الأثاث الخشبي، ويأتي هنا السلم من مجموعة من الدرجات الخشبية المتينة وسور مفرغ ويستند على جدار خرساني أبيض، كل هذا في نص المنزل الذي يحتوي على غرفة معيشة وغرفة طعام بسيطة بأثاث بسيط غير متكلف، وأرضية خشبية رائعة.

5- سلم بوحدات إضاءة

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

تعتبر وحدات الإضاءة من مكملات التصميم وأساسية لإبراز جماله وروعته، وهنا ياتي هذا التصميم بالسلم الخرساني الرائع من اللون الأسود، والسطح الأبيض للدرجات نفسها، والسور الزجاجي الرائع، ووحدة إضاءة صغيرة مثبته في كل درجة من درجات السلم، والتي تعطي إضاءة خافتة وتنيره بشكل جميل، كل هذا مثبت على جدار خرساني أسود للمكان، إلى جانب الأثاث الفاتح والأرضية الخشبية الفاتحة التي تزيد من إضاءة المكان.

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