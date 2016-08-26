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6 نصائح لإختيار وحدات الإضاءة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة السفرة
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تعد وحدات الإضاءة من مكملات المكان وأحد الأشياء الرئيسية التي تبرز جماله، فمنزلك لا يمكن ان يخلو من وحدات الإضاءة، ولكن ما بالك أن تترك التقليدية وتتجه نحو التجديد والتغيير باستخدام أحدث التصميمات والابتكارات لإنارة المنزل، فبعضها زجاجي ومن البلاستك والكريستال وأشكال متنوعة ومختلفة تبهر الجميع حينما يدخل إلى منزلك وتدل على رقي زوقك وأناقة منزلك.

لذلك نقدم لك في هذا المقال أفضل الطرق التي تساعدك في فن اختيار وحدات الإضاءة.

1- النجف الزجاجي

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura غرفة السفرة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

 تختلف الأشكال والألوان والاحجام التي تصنع منها وحدات الإضاءة، وتختلف أيضًا المادة المصنوع منها، فهنا نجد النجفة الفخمة هذه المصنوعة من الزجاج المتداخل مع بعضه ليعطي هذا الشكل الرائع ويكمل جمال المنظر في المكان، كما انها كبيرة تملىء بإضاءتها المكان، وتحتوي على لمبات تعطي إضاءة صفراء لتتداخل مع الألوان البنية والبرتقالية الخشبية المصنوع منها أثاث المكان، ويساعدها في توزيع الإضاءة تلك الوحدات الصغيرة المرصعة في السقف الخرساني للمنزل.

2- وحدات إضاءة عصرية

PROYECTO - VIVIENDA LELOIR - INTERIORES, Estudio JP Estudio JP غرفة السفرة
Estudio JP

Estudio JP
Estudio JP
Estudio JP

في هذا التصميم نجد وحدات إضاءة كبيرة مفرغة بحيث تسمح بمرور الضور خلالها، تتدلى من السقف وتقترب من منضدة الطعام في شكل رائع، وتناسب المساحة الموضوعة بها، فلا يمكن الاعتماد في مثل هذه المساحة الكبيرة على وحدات إضاءة صغيرة، بل أن الحجم الذي يتناسب مع ديكورات ومساحة منزلك هو ما يعطيها الجمال والرقي والاختلاف. 

كما تم اختيارها باللون الأبيض لتناسب الأثاث الذي يجمع بين الأبيض والبني في الجزء السفلي للمنزل هذا، مع الجدران البيضاء المرصعة بوحدات إضاءة صغيرة تكمل ديكورات المكان.

3- وحدات مختلفة الأطوال

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة السفرة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

لدينا في هذا التصميم وحدات منظمة مختلفة الأطوال، بعضها ملتصقة في السقف مباشرة وبعضها تتدلى منه بشكل بسيط، وتأتي هذه الوحدات في شكل مستدير من الزجاج الأبيض وتم اختيارها بشكل مناسب للمساحة الواسعة للمكان حيث تم توزيعها في السقف لتقوم بتوزيع الإضاءة على المكان بأكمله.

4- عنوان الفخامة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

نرى في هذا التصميم فخامة وإبداع في منتهى الروعة، فقد تم استخدام النجفات البيضاء التي تتدلى منها قطع الكريستال الفخمة وبداخلها اللمبات الصفراء والتي تتناسب في مضمونها وشكلها مع المساحة الواسعة والأثاث الفخم للمكان، وكلامها معلقتان في السقف بأحبال رفيعة وبسيطة، وهي قريبة من مائدة الطعام وتتدلى بشكل كبير لأسفل كي تعطي إضاءة أكثر، فالاماكن الفخمة الواسعة تحتاج إلى إضاءة عالية وهذا ما توفره لنا وحدات الإضاءة هذه.

5- نجفة مرصعة بالمرايا

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA غرفة السفرة
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

تأتي هذه التحفة الفنية للنجفة المرصعة بقطع الزجاج والمرايا الفضية اللامعة، وتضيء المكان بأكمله، فهي مستطيلة غير سميكة وعندما تُضيء تلمع بها قطع المرايا والزجاج الصغيرة هذه وتعطي مظهر جمالي رائع للمكان، هذا إلى جانب وحدة الإضاءة التقليدية في الأمام التي تدلى من السقف وليس بها أشكال أو نقوش، ومع ذلك يكتمل جمال السقف بوحدات الإضاءة المرصعة الصغيرة التي تملئه.

6- بيت النور الأنيق

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR غرفة السفرة
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

في تلك المساحة الواسعة للمكان والتي أراد المصمون تسليط الضوء فيها على الأثاث والمنظر الطبيعي الخارجي نفسه فكان يجب وأن تكون الديكورات الداخلية بسيطة والسقف هادىء لا يحتوي على وحدات إضاءة كبيرة تلفت النظر إليه، فقد تم استخدام بيت النور ليعطي إضاءة بسيطة وخافتة للمكان، حيث وحدات الإضاءة الموضوعة في أماكن داخلية مخصصة لها بالسقف.

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