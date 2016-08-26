6 نصائح لإختيار وحدات الإضاءة

تعد وحدات الإضاءة من مكملات المكان وأحد الأشياء الرئيسية التي تبرز جماله، فمنزلك لا يمكن ان يخلو من وحدات الإضاءة، ولكن ما بالك أن تترك التقليدية وتتجه نحو التجديد والتغيير باستخدام أحدث التصميمات والابتكارات لإنارة المنزل، فبعضها زجاجي ومن البلاستك والكريستال وأشكال متنوعة ومختلفة تبهر الجميع حينما يدخل إلى منزلك وتدل على رقي زوقك وأناقة منزلك.

لذلك نقدم لك في هذا المقال أفضل الطرق التي تساعدك في فن اختيار وحدات الإضاءة.