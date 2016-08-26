6 نصائح لإختيار وحدات الإضاءة

تعد وحدات الإضاءة من مكملات المكان وأحد الأشياء الرئيسية التي تبرز جماله، فمنزلك لا يمكن ان يخلو من وحدات الإضاءة، ولكن ما بالك أن تترك التقليدية وتتجه نحو التجديد والتغيير باستخدام أحدث التصميمات والابتكارات لإنارة المنزل، فبعضها زجاجي ومن البلاستك والكريستال وأشكال متنوعة ومختلفة تبهر الجميع حينما يدخل إلى منزلك وتدل على رقي زوقك وأناقة منزلك.
لذلك نقدم لك في هذا المقال أفضل الطرق التي تساعدك في فن اختيار وحدات الإضاءة.
تختلف الأشكال والألوان والاحجام التي تصنع منها وحدات الإضاءة، وتختلف أيضًا المادة المصنوع منها، فهنا نجد النجفة الفخمة هذه المصنوعة من الزجاج المتداخل مع بعضه ليعطي هذا الشكل الرائع ويكمل جمال المنظر في المكان، كما انها كبيرة تملىء بإضاءتها المكان، وتحتوي على لمبات تعطي إضاءة صفراء لتتداخل مع الألوان البنية والبرتقالية الخشبية المصنوع منها أثاث المكان، ويساعدها في توزيع الإضاءة تلك الوحدات الصغيرة المرصعة في السقف الخرساني للمنزل.
في هذا التصميم نجد وحدات إضاءة كبيرة مفرغة بحيث تسمح بمرور الضور خلالها، تتدلى من السقف وتقترب من منضدة الطعام في شكل رائع، وتناسب المساحة الموضوعة بها، فلا يمكن الاعتماد في مثل هذه المساحة الكبيرة على وحدات إضاءة صغيرة، بل أن الحجم الذي يتناسب مع ديكورات ومساحة منزلك هو ما يعطيها الجمال والرقي والاختلاف.
كما تم اختيارها باللون الأبيض لتناسب الأثاث الذي يجمع بين الأبيض والبني في الجزء السفلي للمنزل هذا، مع الجدران البيضاء المرصعة بوحدات إضاءة صغيرة تكمل ديكورات المكان.
لدينا في هذا التصميم وحدات منظمة مختلفة الأطوال، بعضها ملتصقة في السقف مباشرة وبعضها تتدلى منه بشكل بسيط، وتأتي هذه الوحدات في شكل مستدير من الزجاج الأبيض وتم اختيارها بشكل مناسب للمساحة الواسعة للمكان حيث تم توزيعها في السقف لتقوم بتوزيع الإضاءة على المكان بأكمله.
نرى في هذا التصميم فخامة وإبداع في منتهى الروعة، فقد تم استخدام النجفات البيضاء التي تتدلى منها قطع الكريستال الفخمة وبداخلها اللمبات الصفراء والتي تتناسب في مضمونها وشكلها مع المساحة الواسعة والأثاث الفخم للمكان، وكلامها معلقتان في السقف بأحبال رفيعة وبسيطة، وهي قريبة من مائدة الطعام وتتدلى بشكل كبير لأسفل كي تعطي إضاءة أكثر، فالاماكن الفخمة الواسعة تحتاج إلى إضاءة عالية وهذا ما توفره لنا وحدات الإضاءة هذه.
تأتي هذه التحفة الفنية للنجفة المرصعة بقطع الزجاج والمرايا الفضية اللامعة، وتضيء المكان بأكمله، فهي مستطيلة غير سميكة وعندما تُضيء تلمع بها قطع المرايا والزجاج الصغيرة هذه وتعطي مظهر جمالي رائع للمكان، هذا إلى جانب وحدة الإضاءة التقليدية في الأمام التي تدلى من السقف وليس بها أشكال أو نقوش، ومع ذلك يكتمل جمال السقف بوحدات الإضاءة المرصعة الصغيرة التي تملئه.
في تلك المساحة الواسعة للمكان والتي أراد المصمون تسليط الضوء فيها على الأثاث والمنظر الطبيعي الخارجي نفسه فكان يجب وأن تكون الديكورات الداخلية بسيطة والسقف هادىء لا يحتوي على وحدات إضاءة كبيرة تلفت النظر إليه، فقد تم استخدام بيت النور ليعطي إضاءة بسيطة وخافتة للمكان، حيث وحدات الإضاءة الموضوعة في أماكن داخلية مخصصة لها بالسقف.
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