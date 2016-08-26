روعة اللون الأبيض في غرفة النوم

يعد اللون الأبيض اكثر الألوان سطوعًا ووضوحًا، كما أن له القدرة على خفض قوة أي لون آخر بجانبه، ويعتبر لون النقاء والصفاء والهدوء، ويوحي بالسكينة والطمأنينة ويعطي السلام النفسي، ويرمز أيضًا للحب والتفاؤول والطهارة، ويعتبر من الألوان المحايدة في الطلاء، ويستخدم مع الألوان البراقة للخفض من حرارتها وسطوعها، ووجودها في الأثاث المنزلي يعطي راحة نفسية وقبول للمكان بشكل كبير.
أكدنا في مقدمة التقرير على ان اللون الأبيض لون صفاء ونقاء، وتأتي تلك الغرفة لتؤكد هذا الكلام، حيث تتمتع بإضاءة تجعل منها غرفة جميلة ناصعة البياض وشديدة الإضاءة تريح النظر، حيث الجدران البيضاء، والنوافذ الكبيرة الكلاسكية بعض الشيء بإطارها الأبيض، ومفارش الغرفة بأكملها بيضاء، يأتي هذا مع الأرضية الخشبية والسيرير الخشبي، والنجفة التي يكتمل بها ديكور الغرفة من اللون البيج.
لدينا هنا غرفة بسيطة جدا وغير متكلفة بأثاث قليل، حيث أن اتساع الغرفة هذا كله لا يملئه سوى سرير خشبي على الأرض مباشرة، بمفروشات بيضاء أعلاه، وتشع الغرفة نورًا يملىء المكان ويعطي صفاء وهدوء، تلك الغرفة التي تحتوي على نافذتين كبيرتين يدخل منهما الضوء وتسمح بالتهوية الجيدة للمكان، والجدران الخرسانية البيضاء، مع الأرضية الخشبية الرائعة، والباب الخشبي الأبيض للغرفة، كل هذا مع وحدة إضاءة صفراء تتدلى من السقف الخرساني وتعطي إضاءة بسيطة للغرفة.
تجمع هنا المساحة بين غرفة نوم وحمام داخلي بها ويشترك الإثنين في الأثاث الأبيض مما يجعلها غرفة ناصعة البياض، تشع هذه الغرفة رومانسية وهدوء وتريح النفس لما تتميز به من تنظيم جيد ولجمال اللون الأبيض بها والمعروف بقدرته على إعطاء الشعور باطهارة والنقاء، وتأتي هنا الغرفة بجدران خرسانية بيضاء ماعدا الجدار الذي يقع خلف السرير فهو من جدار حجري من البيج الغامق، مع الحمام الزجاجي الذي يحتوي على حوض استحمام أبيض وأرضية سيراميكية بيضاء والسرير الخشبي بمفروشاته البيضاء والأرضية الخشبية الرائعة، كل هذا مع سقف خشبي بطلاء رمادي رائع.
يأتي اللون الأبيض ليجمع بين الغرفة والشرفة، حيث الأثاث أبيض في الإثنين، وهذا يظهر في الأرضية السراميكية البيضاء والجدران الخرسانية البيضاء أيضًا، والستائر السميكة من القماش الأبيض، وفي منتصف الغرفة تأتي الألوان المبهجة بين الخضر والبينك لترسم على الأرضية ما يشعر الفرد بالإختلاف وكسر برودة اللون الأبيض، إلى جانب المنظر الخلاب الذي يزين الشرفة مع اللمسات الخضراء البسيطة التي تزيد جمالها.
في مساحة صغيرة تم استغلالها جيدًا استطاع المصمم أن يصنع الدولاب والسرير ملتصقان للاستفادة من المساحة بشكل جيد والتعامل مع صغر حجم المكان، ولكن ياتي اللون الأبيض بجانب التصميم ليعطي إضاءة كبيرة وشعور بالاتساع، حيث السرير الخشبي المطلي باللون الأبيض والمفروشات البيضاء، مع وجود أماكن داخلية في السرير لعمل إضاءة صفراء تعطي ضوء خافت وبسيط، كل هذا إلى جانب الجدران الخرسانية البيضاء والأرضية الخشبية التي تكسر برودة وانتشار اللون الأبيض.
يأتي هذا التصميم ليبرز الكلاسيكية بعض الشيء، حيث السرير ذو الستائر البيضاء الرائعة التي كانت تستخدم في السرائر القديمة للحماية من الحشرات، ولكن بإنتشار اللون الأبيض تنتشر الإضاءة والصفاء والجمال في المكان، إلى جانب الدولاب الخشبي الأبيض الصغير، والأرضية السيراميكية البيضاء والسقف الخشبي المطلي بالأبيض.
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