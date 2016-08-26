روعة اللون الأبيض في غرفة النوم

يعد اللون الأبيض اكثر الألوان سطوعًا ووضوحًا، كما أن له القدرة على خفض قوة أي لون آخر بجانبه، ويعتبر لون النقاء والصفاء والهدوء، ويوحي بالسكينة والطمأنينة ويعطي السلام النفسي، ويرمز أيضًا للحب والتفاؤول والطهارة، ويعتبر من الألوان المحايدة في الطلاء، ويستخدم مع الألوان البراقة للخفض من حرارتها وسطوعها، ووجودها في الأثاث المنزلي يعطي راحة نفسية وقبول للمكان بشكل كبير.