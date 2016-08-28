بالخطوات والصور تحديث منزل غير مستهلك للطاقة

اليوم سنستعرض معا التطور والمراحل التي مر به إحدى المنازل بإسبانيا ليصبح موفرا للطاقة أو كما يقال ’كُفء في استهلاك الطاقة’، وللوصول لهذا الإنجاز تطلب جهدا كبيرا والتزاما تاما بمجموعة من المعايير.

بعد الإنهاء من التعديلات بالمنزل، أصبح كامل استهلاكه للطاقة شامل الإضاءة الداخلية والخارجية 147 وات وهو أمر رائع حقا، فالحوائط والأسقف حظت بعزل ثنائي للتحكم في درجة الحرارة بالداخل سواء في شهور الحر الشديد أو سقوط الثلج، إنه بالفعل منزل المفاجآت.