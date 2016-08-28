12 غرفة مزدوجة الأرتفاع حديثة ومذهلة

يتراوح ارتفاع غرف المنازل الحديثة بين الـ2.5 والـ 2.75 سم، لكن منازل قلة هى التي يحرص أصحابها على وجود غرف بها مزدوجة الارتفاع.

من أكبر مميزات الغرف مزدوجة الارتفاع هو الكم الضخم من الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان، لكنها ممكن الممكن أن تتحول لنقمة، إذن أن المبتدئين في مجال التصميمات الداخلية قد لا يكون لديهم الأفكار الجديدة واللامعة لملئ هذا الفراغ الشاسع.

في كتاب الأفكار هذا سنتجول معك بين 10 غرف معيشة مذهلة يجمع بينها أنها مزدوجة الارتفاع أو ذات أسقف عالية.