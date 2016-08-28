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12 غرفة مزدوجة الأرتفاع حديثة ومذهلة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Residência Paraíso do Mar, Pinheiro Martinez Arquitetura Pinheiro Martinez Arquitetura غرفة المعيشة White
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يتراوح ارتفاع غرف المنازل الحديثة بين الـ2.5 والـ 2.75 سم، لكن منازل قلة هى التي يحرص أصحابها على وجود غرف بها مزدوجة الارتفاع.

من أكبر مميزات الغرف مزدوجة الارتفاع هو الكم الضخم من الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان، لكنها ممكن الممكن أن تتحول لنقمة، إذن أن المبتدئين في مجال التصميمات الداخلية قد لا يكون لديهم الأفكار الجديدة واللامعة لملئ هذا الفراغ الشاسع.

في كتاب الأفكار هذا سنتجول معك بين 10 غرف معيشة مذهلة يجمع بينها أنها مزدوجة الارتفاع أو ذات أسقف عالية.

1.حدد نقطة ارتكاز

Casa C, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

إذا لم تستغل الغرف مزدوجة الارتفاع بشكل جيد قد تسبب إزعاج بصري بسبب الرحابة الزائدة عن الحد، لذا لتجنب ذلك عليك أن تحدد نقطة ارتكاز للمكان. يظهر ذلك في التصميم الذي بالصورة من خلال السقف الجزئي ووحدة الإضاءة المتدلية من أعلى.

2. تلاحم الداخل والخارج

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

إذا كانت الغرفة بنوافذ كبيرة وتطل على حديقة كما في الصورة، من المهم جدا الاعتناء الجيد بمظهر الحديقة وطريقة تداخلها مع الغرفة، لأنه مع الارتفاع العالي والنوافذ الكبيرة سيتولد لديك شعور بالتلاحم بين القطاعين. في الصورة هنا مثلا حدد المصمم نقطة ارتكاز الغرفة بالخارج، حيث تم بناء سقف تخترقه الأشجار بالخارج.

3. اهتمام خاص بالإضاءة

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

البعض يلجأ لتزين السقف العالي للغرف، سواء بالطلاء بألوان غامقة أو الرسم عليه كما في القصور ليصبح في ذاته لوحة فنية. لكن الأسهل من ذلك هو استخدام نجف ذي حجم كبير وإضاءة قوية ليملأ الفراغ بالأعلى، ويحقق التوازن بين أبعاد الغرفة كما في الصورة.

4. رحابة وسلاسة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الأماكن الرحبة كما في الصورة تزيد من شعورك بالاتساع، فإذا كان لديك غرفة مزدوجة الارتفاع وفي الوقت نفسه مفتوحة على قطاع آخر من المنزل عليك أن تفكر جديا في فصل القطاعين.

الزجاج الكثيف سيكون اختيارا مثاليا في هذه الحالة، حيث سيعزل مرور الصوت والإزعاج بين القطاعين، محافظا في الوقت نفسه على رحابة المكان.

الفواصل الزجاجية قد يكون اختيارا مثاليا لفصل الغرف المتجاورة ذات الارتفاع المزدوج.

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5. دفء وراحة

Casas La Punta, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

مع الارتفاع العالي واتساع المساحة قد تأخذ انطباعا باردا عن المكان، ولتجنب ذلك يمكنك الاستعانة بلمسات بلون الخشب كما في الصورة والتي تعطي شعورا بالدفء والحميمة بالمكان.

أيضا اختيار الألوان المحايدة قد يساعد على إتمام المشهد بشكل أفضل.

6. مدفأة ضخمة

Casas La Punta, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

تمكنك الغرف الواسعة وعالية الارتفاع من اللعب بعناصر الديكور دون الانشغال بتأثيرها على المساحة أو الشعور بالرحابة، الصورة هنا هى الجانب الآخر للصورة السابقة والتي يظهر فيها حجم البناء الجمالي الذي بُني فوق المدفأة ليسلط الضوء عليها، ويزيد من الحميمة والدفء بالغرفة.

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7. أعمال فنية ضخمة

Casa Tecamachalco, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

ماذا لو لم يكن المشهد بخارج نافذة الغرفة لطيفا، حينها يمكنك الاستعانة بالأعمال الفنية الضخمة والتي تتناسب مع أبعاد الغرفة لتصبح أشبه بنقطة ارتكاز للمكان.

في الصورة مثلا تجد اللوحتين ذاتا الألوان القاتمة لتصنع شعورا مزيفا ببعد ثالث للغرفة، علقت بشكل عمودي ومنفصل لتكون هى نقطة الارتكاز بالمكان.

8. أهمية الملمس

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica غرفة المعيشة
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

ملمس الجدران في الغرف ذات الارتفاع العالي مهم للغاية، فهو يثري التصميم ويمنح المكان شخصية فريدة، وكما في الصورة فإن الخشب والأحجار يعدا من أكثر الخامات التي تعزز الشعور بالراحة والدفء وهو ما تحتاجه الغرف عالية الارتفاع أكثر من غيرها.

في الصورة تجد التلاعب بملس الجدران بين الخشب والحجر قد كسر حاجز الملل بمساحة الغرفة الكبيرة، ومنح الغرفة حيوية.

9.الاهتمام بالتفاصيل

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة أمرا محوريا في تصميم الغرف ذات الارتفاع العالي، فلون الأثاث والأقمشة والسجاد والستائر، وتذكر أن الغرف ذات الأسقف العالية يسودها الطابع البارد، لذا احرص في اختياراك للألوان على أن تضفي لمسة دافئة بالمكان.

10 . عناصر ديكور مناسبة

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة المعيشة
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

اتساع الغرفة وارتفاع سقفها لا يعني بالطبع أن تحشوها بعناصر متعددة للديكور حتى تملأ فراغ المساحة، لكن إلا إن التناسق في الألوان والأحجام لتلك العناصر هو الأهم .

11. مزيد من الفن

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة المعيشة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

نموذج آخر لتصميم غرفة اعتمد على اللوحة على الجدار كنقطة ارتكاز للغرفة، إذا كنت ستلجأ للأعمال الفنية الضخمة تأكد أولا أن ألوانها تتناغم مع المشهد بسلاسة، خاصة إذا كانت الغرفة مفتوحة على قطاع آخر كحديقة مثلا كما في الصورة.

12. الستائر

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة المعيشة
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

الستائر عنصر مهم من عناصر ديكور الغرف ذات الارتفاع العالي، خاصة إذا كانت النوافذ بعرض الحائط، وفي بعض الأوقات ستكون بحاجة للخصوصية أو حتى الحد من ضوء الشمس داخل المكان، لذا اعطها اهتماما خاصا قبل الاستقرار على الاختيار لأنها ستشغل حيز كبير من تصميم الغرفة.

يمكنك الإطلاع على :

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