12 غرفة مزدوجة الأرتفاع حديثة ومذهلة

يتراوح ارتفاع غرف المنازل الحديثة بين الـ2.5 والـ 2.75 سم، لكن منازل قلة هى التي يحرص أصحابها على وجود غرف بها مزدوجة الارتفاع.
من أكبر مميزات الغرف مزدوجة الارتفاع هو الكم الضخم من الضوء الطبيعي الذي يكسو المكان، لكنها ممكن الممكن أن تتحول لنقمة، إذن أن المبتدئين في مجال التصميمات الداخلية قد لا يكون لديهم الأفكار الجديدة واللامعة لملئ هذا الفراغ الشاسع.
في كتاب الأفكار هذا سنتجول معك بين 10 غرف معيشة مذهلة يجمع بينها أنها مزدوجة الارتفاع أو ذات أسقف عالية.
إذا لم تستغل الغرف مزدوجة الارتفاع بشكل جيد قد تسبب إزعاج بصري بسبب الرحابة الزائدة عن الحد، لذا لتجنب ذلك عليك أن تحدد نقطة ارتكاز للمكان. يظهر ذلك في التصميم الذي بالصورة من خلال السقف الجزئي ووحدة الإضاءة المتدلية من أعلى.
إذا كانت الغرفة بنوافذ كبيرة وتطل على حديقة كما في الصورة، من المهم جدا الاعتناء الجيد بمظهر الحديقة وطريقة تداخلها مع الغرفة، لأنه مع الارتفاع العالي والنوافذ الكبيرة سيتولد لديك شعور بالتلاحم بين القطاعين. في الصورة هنا مثلا حدد المصمم نقطة ارتكاز الغرفة بالخارج، حيث تم بناء سقف تخترقه الأشجار بالخارج.
البعض يلجأ لتزين السقف العالي للغرف، سواء بالطلاء بألوان غامقة أو الرسم عليه كما في القصور ليصبح في ذاته لوحة فنية. لكن الأسهل من ذلك هو استخدام نجف ذي حجم كبير وإضاءة قوية ليملأ الفراغ بالأعلى، ويحقق التوازن بين أبعاد الغرفة كما في الصورة.
الأماكن الرحبة كما في الصورة تزيد من شعورك بالاتساع، فإذا كان لديك غرفة مزدوجة الارتفاع وفي الوقت نفسه مفتوحة على قطاع آخر من المنزل عليك أن تفكر جديا في فصل القطاعين.
الزجاج الكثيف سيكون اختيارا مثاليا في هذه الحالة، حيث سيعزل مرور الصوت والإزعاج بين القطاعين، محافظا في الوقت نفسه على رحابة المكان.
الفواصل الزجاجية قد يكون اختيارا مثاليا لفصل الغرف المتجاورة ذات الارتفاع المزدوج.
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مع الارتفاع العالي واتساع المساحة قد تأخذ انطباعا باردا عن المكان، ولتجنب ذلك يمكنك الاستعانة بلمسات بلون الخشب كما في الصورة والتي تعطي شعورا بالدفء والحميمة بالمكان.
أيضا اختيار الألوان المحايدة قد يساعد على إتمام المشهد بشكل أفضل.
تمكنك الغرف الواسعة وعالية الارتفاع من اللعب بعناصر الديكور دون الانشغال بتأثيرها على المساحة أو الشعور بالرحابة، الصورة هنا هى الجانب الآخر للصورة السابقة والتي يظهر فيها حجم البناء الجمالي الذي بُني فوق المدفأة ليسلط الضوء عليها، ويزيد من الحميمة والدفء بالغرفة.
ماذا لو لم يكن المشهد بخارج نافذة الغرفة لطيفا، حينها يمكنك الاستعانة بالأعمال الفنية الضخمة والتي تتناسب مع أبعاد الغرفة لتصبح أشبه بنقطة ارتكاز للمكان.
في الصورة مثلا تجد اللوحتين ذاتا الألوان القاتمة لتصنع شعورا مزيفا ببعد ثالث للغرفة، علقت بشكل عمودي ومنفصل لتكون هى نقطة الارتكاز بالمكان.
ملمس الجدران في الغرف ذات الارتفاع العالي مهم للغاية، فهو يثري التصميم ويمنح المكان شخصية فريدة، وكما في الصورة فإن الخشب والأحجار يعدا من أكثر الخامات التي تعزز الشعور بالراحة والدفء وهو ما تحتاجه الغرف عالية الارتفاع أكثر من غيرها.
في الصورة تجد التلاعب بملس الجدران بين الخشب والحجر قد كسر حاجز الملل بمساحة الغرفة الكبيرة، ومنح الغرفة حيوية.
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة أمرا محوريا في تصميم الغرف ذات الارتفاع العالي، فلون الأثاث والأقمشة والسجاد والستائر، وتذكر أن الغرف ذات الأسقف العالية يسودها الطابع البارد، لذا احرص في اختياراك للألوان على أن تضفي لمسة دافئة بالمكان.
اتساع الغرفة وارتفاع سقفها لا يعني بالطبع أن تحشوها بعناصر متعددة للديكور حتى تملأ فراغ المساحة، لكن إلا إن التناسق في الألوان والأحجام لتلك العناصر هو الأهم .
نموذج آخر لتصميم غرفة اعتمد على اللوحة على الجدار كنقطة ارتكاز للغرفة، إذا كنت ستلجأ للأعمال الفنية الضخمة تأكد أولا أن ألوانها تتناغم مع المشهد بسلاسة، خاصة إذا كانت الغرفة مفتوحة على قطاع آخر كحديقة مثلا كما في الصورة.
الستائر عنصر مهم من عناصر ديكور الغرف ذات الارتفاع العالي، خاصة إذا كانت النوافذ بعرض الحائط، وفي بعض الأوقات ستكون بحاجة للخصوصية أو حتى الحد من ضوء الشمس داخل المكان، لذا اعطها اهتماما خاصا قبل الاستقرار على الاختيار لأنها ستشغل حيز كبير من تصميم الغرفة.
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