10 أفكار لحمام مبهر

الحمام هو أكثر مكان في المنزل نقضي ساعات في تنظيفه وترتيبه للحفاظ على مظهره نضيف، حيث يتطلب العناية نظافة كل أجزاءه يوميا دون كلل أو ملل، لكن رغم الاهتمام الكبير الذي نعطيه لنظافة الحمام لكننا في بعض الوقت ننسى أن نهتم بالجانب الجمالي في الحمام بعيدا عن أهميته الوظيفية، وذلك على الرغم من إنه المكان الوحيد في المنزل الذي نحظى فيه بخصوصية تامة لتأمل تفاصيله وملاحظة الجمال فيه دون تشتيت.
وسواء كان حمام كبير بجاكوزي، أو حمام صغير تحت الدرج، أو حتى حمام مشترك في السكن فهناك تصورات لا نهائية عن كيفية تزين حمامك. تعال لنأخذ جولة بين 10 تصميمات مختلفة الطراز لحمامات في منتهى الأناقة.
من النظرة الأولى لهذا الحمام ستعتقد أنه متسع أو ذو مساحة كبيرة وذلك يعود للمرآة المثبتة بطول وعرض الحائط بجوار البانيو، وهذه من أشهر وأنجح الخدع البصرية في ديكور المساحات الضيقة.
التدرج في استخدام الألوان (الأبيض، الرمادي، الأسود) صنع شعورا بالألفة والراحة للمكان، ناهيك عن بلاطات الطوب الرمادية والتي تميل للطابع الريفي في التصميم. اكثر ما لفت انتباهي في هذا الحمام هو وجود البانيو أسفل النافذة في السقف، فكرة رائعة للحصول على حمام دافئ والاسترخاء في تأمل السماء.
اختيار اللون الأبيض للحمام يبدو اعتياديا وتقليديا للغايه، لكنك حتما ستشعر باختلاف كبير في تصميم هذا الحمام الذي يبدو من الوهلة الأولى بسيطا..لكن هل تلاحظ تصميم سيراميك الحوائط ذو المظهر الرخامي والذي يضفي لمسة فخامة على المكان.في رأيي بطل المشهد هنا الإضاءة، فبدلا من تركيب وحدة إضاءة واحدة كبيرة، وزعت الإضاءة بشكل انسيابي بين وحدات للسقف، ووحدات بداخل الحائط على جانب البانيو والدُش، مضيفة بذلك مزيد من الاتساع على مظهر الحمام.
المزج بين الخشب في السقف والأحجار على الجدران خلق تبانيا رائعا بالمكان، ورغم اللون البارد للأحجار إلا أنك تشعر بالدفء والراحة بالمكان، وذلك يعود إلى الإضاءة الدافئة التي تأطر المرآة فوق الحوض، خاصة مع أبعادها الكبيرة، فكرة رائعة فعلا وأضافت وهجا للمكان، كما أن النافذة على جوار البانيو هى فكرة مبتكرة للغاية حيث تمنحك الخصوصية مع عدم الانعزال عن العالم الخارجي، خاصة لو كان منظر طبيعي كما في الصورة.
كم مرة فاجأتك فكرة نيرة وأنت في الحمام ولم تتمكن من تدوينها على الفور، مع تصميم هذا الحمام..حتما ما من مشكلة.
فكرة مبتكرة للغاية لتنفيذها في الحمام، حيث اعتدنا أن نراها في غرف الأطفال أو الشباب. الرائع في هذا التصميم أنه يمكنك تغير شكل الحمام كلما شعرت بالممل، فقط نظف الحائط وابدأ بالرسم من جديد.
تصميم الحمام في الصورة هو نموذج مثالي للحمامات على الطراز الريفي، تلاحظ ذلك من خلال الجدران والأرضية الموزايك المصنوعة من الزلط الطبيعي الذي تدرج ألوانه بين الأبيض والبيج والبني، وهو ما يتناغم بسلاسة مع السطح الخشبي أسفل الحوض ولون الأثاث الأبيض. الزهور الطبيعية البيضاء أيضا أضافت دفئا وحميمة بالمكان يتميز بها الطراز الريفي عموما.
بعيدا عن الاستخدام الشائع للسراميك في تغطية الجدران، استعان مصمم الحمام بورق حائط مميز ليكسو الجدران. ورق الحائط اللامع ذو الزهور المبهجة خلق من حمام ضيوف صغير للغاية مكانا تود قضاء فيه مزيد من الوقت.
الجديد في تصميم الحمام لا يقتصر على ورق الحائط الزاهي، إنما على طاولة الخياطة التي أُعيد استخدامها كوحدة أسفل الحوض.
إذا أعجبتك فكرة ورق الحائط، تجنب اختيار الألوان الفاقعة في الأماكن الضيقة والتي تعطي شعورا بالضيق بالمكان.
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بعد يوم عمل شاق، حتما أنت في حاجة لحمام مثل هذا.
جوانب الجمال في هذا التصميم عديدة سواء في النجفة المتدلية أو موقد الخشب الصغير، أو حتى حائط الطوب الأحمر، لكن النجم هنا هو البانيو المطلي بالنحاس في منتصف الحمام، والذي يعكس إضاءة النجفة أعلاه، مضيفة لمسة أناقة وفخامة للحمام.
حمام ذو تصميم مميز للغاية، بدءا من الحوض الحجر، مرورا بسطح الخشب الطبيعي أسفله، نهاية بالجدران المغطاة ببلاطات الموزايك التي تتدرج ألوانها بين المائل للبياض والبني الفاتح. تصميم فريد للغاية وترحاب.
تصميم يجمع بين الطابع الكلاسيكي والصناعي في التصميم، المميز في الحمام هنا هو تصميم زجاج الُدش المغلف بقفص أسود، والبانيو الغير ملاصق للحائط على غير العادة ومغطى من الخارج بطبقة خشبية لتحقق التناسق مع بقاي ألوان الحمام الدافئة.
الجدران هى أكثر ما يلفت الانتباه عادة في تصميم الحمامات، ويتحقق هذا بسهولة هنا من خلال الحائط الحجري المميز، والذي يعطيك انطباعا وكأن الحمام قد اقتلع من الجبل، لمسة طبيعية تتناغم مع كابينة الخشب أسفل البانيو والأرض ذات اللون الرخامي.
التباين أيضا في استخدام حوض من الإستيل يضيف جمالا على المكان.