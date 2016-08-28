10 أفكار لحمام مبهر

الحمام هو أكثر مكان في المنزل نقضي ساعات في تنظيفه وترتيبه للحفاظ على مظهره نضيف، حيث يتطلب العناية نظافة كل أجزاءه يوميا دون كلل أو ملل، لكن رغم الاهتمام الكبير الذي نعطيه لنظافة الحمام لكننا في بعض الوقت ننسى أن نهتم بالجانب الجمالي في الحمام بعيدا عن أهميته الوظيفية، وذلك على الرغم من إنه المكان الوحيد في المنزل الذي نحظى فيه بخصوصية تامة لتأمل تفاصيله وملاحظة الجمال فيه دون تشتيت.

وسواء كان حمام كبير بجاكوزي، أو حمام صغير تحت الدرج، أو حتى حمام مشترك في السكن فهناك تصورات لا نهائية عن كيفية تزين حمامك. تعال لنأخذ جولة بين 10 تصميمات مختلفة الطراز لحمامات في منتهى الأناقة.