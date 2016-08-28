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10 أفكار لحمام مبهر

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify حمام
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الحمام هو أكثر مكان في المنزل نقضي ساعات في تنظيفه وترتيبه للحفاظ على مظهره نضيف، حيث يتطلب العناية نظافة كل أجزاءه يوميا دون كلل أو ملل، لكن رغم الاهتمام الكبير الذي نعطيه لنظافة الحمام لكننا في بعض الوقت ننسى أن نهتم بالجانب الجمالي في الحمام بعيدا عن أهميته الوظيفية، وذلك على الرغم من إنه المكان الوحيد في المنزل الذي نحظى فيه بخصوصية تامة لتأمل تفاصيله وملاحظة الجمال فيه دون تشتيت.

وسواء كان حمام كبير بجاكوزي، أو حمام صغير تحت الدرج، أو حتى حمام مشترك في السكن فهناك تصورات لا نهائية عن كيفية تزين حمامك. تعال لنأخذ جولة بين 10 تصميمات مختلفة الطراز لحمامات في منتهى الأناقة.

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz حمام
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

المرآة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من النظرة الأولى لهذا الحمام ستعتقد أنه متسع أو ذو مساحة كبيرة وذلك يعود للمرآة المثبتة بطول وعرض الحائط بجوار البانيو، وهذه من أشهر وأنجح الخدع البصرية في ديكور المساحات الضيقة.

التدرج في استخدام الألوان (الأبيض، الرمادي، الأسود) صنع شعورا بالألفة والراحة للمكان، ناهيك عن بلاطات الطوب الرمادية والتي تميل للطابع الريفي في التصميم. اكثر ما لفت انتباهي في هذا الحمام هو وجود البانيو أسفل النافذة في السقف، فكرة رائعة للحصول على حمام دافئ والاسترخاء في تأمل السماء.

2. إضاءة مبهرة

Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN حمام
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

اختيار اللون الأبيض للحمام يبدو اعتياديا وتقليديا للغايه، لكنك حتما ستشعر باختلاف كبير في تصميم هذا الحمام الذي يبدو من الوهلة الأولى بسيطا..لكن هل تلاحظ تصميم سيراميك الحوائط ذو المظهر الرخامي والذي يضفي لمسة فخامة على المكان.في رأيي بطل المشهد هنا الإضاءة، فبدلا من تركيب وحدة إضاءة واحدة كبيرة، وزعت الإضاءة بشكل انسيابي بين وحدات للسقف، ووحدات بداخل الحائط على جانب البانيو والدُش، مضيفة بذلك مزيد من الاتساع على مظهر الحمام.

3.مزج الخشب والحجر

Casa en San Marco, Ruben Valdemarin Arquitecto Ruben Valdemarin Arquitecto حمام
Ruben Valdemarin Arquitecto

Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto

المزج بين الخشب في السقف والأحجار على الجدران خلق تبانيا رائعا بالمكان، ورغم اللون البارد للأحجار إلا أنك تشعر بالدفء والراحة بالمكان، وذلك يعود إلى الإضاءة الدافئة التي تأطر المرآة فوق الحوض، خاصة مع أبعادها الكبيرة، فكرة رائعة فعلا وأضافت وهجا للمكان، كما أن النافذة على جوار البانيو هى فكرة مبتكرة للغاية حيث تمنحك الخصوصية مع عدم الانعزال عن العالم الخارجي، خاصة لو كان منظر طبيعي كما في الصورة.

4. حائط مبتكر

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

كم مرة فاجأتك فكرة نيرة وأنت في الحمام ولم تتمكن من تدوينها على الفور، مع تصميم هذا الحمام..حتما ما من مشكلة.

فكرة مبتكرة للغاية لتنفيذها في الحمام، حيث اعتدنا أن نراها في غرف الأطفال أو الشباب. الرائع في هذا التصميم أنه يمكنك تغير شكل الحمام كلما شعرت بالممل، فقط نظف الحائط وابدأ بالرسم من جديد.

5. جدران وأرضيات موزايك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم الحمام في الصورة هو نموذج مثالي للحمامات على الطراز الريفي، تلاحظ ذلك من خلال الجدران والأرضية الموزايك المصنوعة من الزلط الطبيعي الذي تدرج ألوانه بين الأبيض والبيج والبني، وهو ما يتناغم بسلاسة مع السطح الخشبي أسفل الحوض ولون الأثاث الأبيض. الزهور الطبيعية البيضاء أيضا أضافت دفئا وحميمة بالمكان يتميز بها الطراز الريفي عموما.

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6. ورق حائط زاهي

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

بعيدا عن الاستخدام الشائع للسراميك في تغطية الجدران، استعان مصمم الحمام بورق حائط مميز ليكسو الجدران. ورق الحائط اللامع ذو الزهور المبهجة خلق من حمام ضيوف صغير للغاية مكانا تود قضاء فيه مزيد من الوقت.

الجديد في تصميم الحمام لا يقتصر على ورق الحائط الزاهي، إنما على طاولة الخياطة التي أُعيد استخدامها كوحدة أسفل الحوض.

إذا أعجبتك فكرة ورق الحائط، تجنب اختيار الألوان الفاقعة في الأماكن الضيقة والتي تعطي شعورا بالضيق بالمكان.

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7. بانيو نحاسي

Country Bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

بعد يوم عمل شاق، حتما أنت في حاجة لحمام مثل هذا.

جوانب الجمال في هذا التصميم عديدة سواء في النجفة المتدلية أو موقد الخشب الصغير، أو حتى حائط الطوب الأحمر، لكن النجم هنا هو البانيو المطلي بالنحاس في منتصف الحمام، والذي يعكس إضاءة النجفة أعلاه، مضيفة لمسة أناقة وفخامة للحمام.

8. حوض حجري مميز

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd حمام
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

حمام ذو تصميم مميز للغاية، بدءا من الحوض الحجر، مرورا بسطح الخشب الطبيعي أسفله، نهاية بالجدران المغطاة ببلاطات الموزايك التي تتدرج ألوانها بين المائل للبياض والبني الفاتح. تصميم فريد للغاية وترحاب.

9.كلاسيكية هادئة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم يجمع بين الطابع الكلاسيكي والصناعي في التصميم، المميز في الحمام هنا هو تصميم زجاج الُدش المغلف بقفص أسود، والبانيو الغير ملاصق للحائط على غير العادة ومغطى من الخارج بطبقة خشبية لتحقق التناسق مع بقاي ألوان الحمام الدافئة.

10. جدران صخرية

Cosy bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

الجدران هى أكثر ما يلفت الانتباه عادة في تصميم الحمامات، ويتحقق هذا بسهولة هنا من خلال الحائط الحجري المميز، والذي يعطيك انطباعا وكأن الحمام قد اقتلع من الجبل، لمسة طبيعية تتناغم مع كابينة الخشب أسفل البانيو والأرض ذات اللون الرخامي.

التباين أيضا في استخدام حوض من الإستيل يضيف جمالا على المكان.

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