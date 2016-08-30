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10 سلالم من وحي الخيال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
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عندما تمتلك منزلًا من طابقين، يصبح الدرج السلم، هو مفتاحك نحو نمط التصميم الداخلي والأجواء العامة للمنزل، لكونه البناء الأبرز داخل المنزل، خاصة وإن كان موقعه في الصالة الرئيسية ’غرفة المعيشة’، حيث تتجه إليه كل الأنظار.

في هذا المقال، جمعنا لكم 10 من أفضل تصميمات السلالم التي تبدو وكأنها خيالية، لإضفاء لمسة مميزة على منازلكم.

1. مفاتيح البيانو

casa DIEMME, ellevuelle architetti ellevuelle architetti غرفة المعيشة
ellevuelle architetti

ellevuelle architetti
ellevuelle architetti
ellevuelle architetti

 إضافة إلى تصميمه الجاذب لمحبي الموسيقى، بنقيضيه الأسود والأبيض، في لوحة تذكرنا بمفاتيح البيانو، فإنه أيضًا يتمتع بميزة استغلال المساحة، بشكل ذكي وفعال، حيث استغلال كل سنتيمتر لتصميم درج خفي، وتوفير مساحة تخزينية سرية.

لمزيد من التصميمات غير التقليدية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 تصميم لخزائن تتحدى ضيق المساحات.

2. الدرج الحلزوني

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

على الرغم من كونه مخيفًا بالنسبة للبعض، إلا أن أناقته لا يختلف عليها أحد، خاصة وإن تم تنفيذه بذلك المظهر الخيالي، حيث تناغم الخشب البني للدرجات، مع اللمسات السوداء المحددة لملامحه، وبريق المعدن الفضي في خطوطه الرفيعة الداعمه للدرابزين.

3. أناقة النمط الصناعي في دقته

Glass House, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martin Gardner Photography

Glass House

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

إن كنت من عشاق التصميمات العملية، وتسعى خلف الأناقة في الوقت ذاته، فقد تحقق الخيال في هذا التصميم المعدني، المغلف بالزجاج، مع لمسات سوداء أنيقة لدعمه، وسط تلك البيئة البيضاء المحيطة به.

4. الأضواء سر الجمال

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

سر جمال هذا التصميم يكمن في براعة تنفيذ الأضواء، التي جعلت من الدرجات الخشبية قاعدة متوهجة أسفل البناء الأسمنتي الأبيض، لتكمل طريقها نحو الأعلى مع درابزين خشبي، ولوح من الزجاج الشفاف.

5. عندما تتألق الخرسانة

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

هل يمكنك تخيل مشهد جمالي من الخرسان!! لقد تخطى هذا التصميم المبدع كل دروب خيال، حيث الوصول إلى قمة الإبداع في درجات من الخرسان المغلف بالألواح الخشبية، لتكتمل اللوحة الفنية مع تلك الأضواء المتوهجة في جوانبها.

6. رقي النمط الاسكندينافي

Essenzialmente rovere: 150 sqm Appartmento, PAZdesign PAZdesign سلالم وأروقة سلالم خشب White
PAZdesign

PAZdesign
PAZdesign
PAZdesign

وسط تلك الغرفة المصممة على النمط الاسكندينافي، كان لابد من تصميم لا يقل أناقة ورقي، ويلمس إحدى درجات الخيال، وهو ما تحقق في ذلك السلم الأسمنتي، المطعم بألواح الخشب، والمدعم بأعمدة رفيعة كسلاسل الفضة.

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7. أقصى استفادة

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

براعة التصميم تكمن في الذكاء الذي يحقق أقصى استفادة، حيث السلم الخشبي بالكامل، مع استغلال المساحة السفلية، لتصميم مكتبة أنيقة لعرض قطع الديكور الصغيرة، والمروعات الخضراء، مع اثنين من الأدراج، لأغراض التخزين.

8. التألق في المساحات الضيقة

Realizzazioni, A-LAB Arch. Marina Grasso A-LAB Arch. Marina Grasso الممر الحديث، المدخل و الدرج
A-LAB Arch. Marina Grasso

Realizzazioni

A-LAB Arch. Marina Grasso
A-LAB Arch. Marina Grasso
A-LAB Arch. Marina Grasso

لا يكون الإبداع أكثر تألقًا وبروزًا مما يكون عليه في المساحات الضيقة، التي تُسفر عن تصميمات تتخطى حدود الخيال، كهذا التصميم الذي يبدو وكأنه قد صنع الدرجات من الأوراق المطوية، مع دعم خفي من الأسفل، يحمل الهيكل بأكمله.

9. كألواح من الشوكولاتة!!

4 amici | 4 lofts, roberto murgia architetto roberto murgia architetto الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
roberto murgia architetto

roberto murgia architetto
roberto murgia architetto
roberto murgia architetto

من وحي الخيال، أنتج هذا التصميم الفولاذي، بلون الشيكولاتة ونكهتها، في تدرج غير منتظم يبدو مخيفًا ولكن خلابًا، ربما ستحبذ مشاهدته فقط من بعيد دون محاولة الصعود عليه، خاصة الدرجات العليا منه، في ظل غياب الدرابزين.

10. الدرج الزجاجي

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

عند رؤيتك لهذا الدرج قد يتملكك الخوف من انكساره في لحظة من اللحظات، ووقوع كارثة لمستخدمه، إلا أن هذا الدرج قد تم تصميمه كاملًا من الزجاج المقاوم للكسر، والشفاف تمامًا، دون الاستعانة بأية دعائم حديدية، أو مواد أخرى، حتى ينتج هذا التصميم الخيالي، الذي وضع بداخله قطعة ديكور، في لمسة فنية ذكية.

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