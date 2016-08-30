10 سلالم من وحي الخيال

عندما تمتلك منزلًا من طابقين، يصبح الدرج
السلم، هو مفتاحك نحو نمط التصميم الداخلي والأجواء العامة للمنزل، لكونه البناء الأبرز داخل المنزل، خاصة وإن كان موقعه في الصالة الرئيسية ’غرفة المعيشة’، حيث تتجه إليه كل الأنظار.
في هذا المقال، جمعنا لكم 10 من أفضل تصميمات السلالم التي تبدو وكأنها خيالية، لإضفاء لمسة مميزة على منازلكم.
إضافة إلى تصميمه الجاذب لمحبي الموسيقى، بنقيضيه الأسود والأبيض، في لوحة تذكرنا بمفاتيح البيانو، فإنه أيضًا يتمتع بميزة استغلال المساحة، بشكل ذكي وفعال، حيث استغلال كل سنتيمتر لتصميم درج خفي، وتوفير مساحة تخزينية سرية.
لمزيد من التصميمات غير التقليدية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 تصميم لخزائن تتحدى ضيق المساحات.
على الرغم من كونه مخيفًا بالنسبة للبعض، إلا أن أناقته لا يختلف عليها أحد، خاصة وإن تم تنفيذه بذلك المظهر الخيالي، حيث تناغم الخشب البني للدرجات، مع اللمسات السوداء المحددة لملامحه، وبريق المعدن الفضي في خطوطه الرفيعة الداعمه للدرابزين.
إن كنت من عشاق التصميمات العملية، وتسعى خلف الأناقة في الوقت ذاته، فقد تحقق الخيال في هذا التصميم المعدني، المغلف بالزجاج، مع لمسات سوداء أنيقة لدعمه، وسط تلك البيئة البيضاء المحيطة به.
سر جمال هذا التصميم يكمن في براعة تنفيذ الأضواء، التي جعلت من الدرجات الخشبية قاعدة متوهجة أسفل البناء الأسمنتي الأبيض، لتكمل طريقها نحو الأعلى مع درابزين خشبي، ولوح من الزجاج الشفاف.
هل يمكنك تخيل مشهد جمالي من الخرسان!! لقد تخطى هذا التصميم المبدع كل دروب خيال، حيث الوصول إلى قمة الإبداع في درجات من الخرسان المغلف بالألواح الخشبية، لتكتمل اللوحة الفنية مع تلك الأضواء المتوهجة في جوانبها.
وسط تلك الغرفة المصممة على النمط الاسكندينافي، كان لابد من تصميم لا يقل أناقة ورقي، ويلمس إحدى درجات الخيال، وهو ما تحقق في ذلك السلم الأسمنتي، المطعم بألواح الخشب، والمدعم بأعمدة رفيعة كسلاسل الفضة.
براعة التصميم تكمن في الذكاء الذي يحقق أقصى استفادة، حيث السلم الخشبي بالكامل، مع استغلال المساحة السفلية، لتصميم مكتبة أنيقة لعرض قطع الديكور الصغيرة، والمروعات الخضراء، مع اثنين من الأدراج، لأغراض التخزين.
لا يكون الإبداع أكثر تألقًا وبروزًا مما يكون عليه في المساحات الضيقة، التي تُسفر عن تصميمات تتخطى حدود الخيال، كهذا التصميم الذي يبدو وكأنه قد صنع الدرجات من الأوراق المطوية، مع دعم خفي من الأسفل، يحمل الهيكل بأكمله.
من وحي الخيال، أنتج هذا التصميم الفولاذي، بلون الشيكولاتة ونكهتها، في تدرج غير منتظم يبدو مخيفًا ولكن خلابًا، ربما ستحبذ مشاهدته فقط من بعيد دون محاولة الصعود عليه، خاصة الدرجات العليا منه، في ظل غياب الدرابزين.
عند رؤيتك لهذا الدرج قد يتملكك الخوف من انكساره في لحظة من اللحظات، ووقوع كارثة لمستخدمه، إلا أن هذا الدرج قد تم تصميمه كاملًا من الزجاج المقاوم للكسر، والشفاف تمامًا، دون الاستعانة بأية دعائم حديدية، أو مواد أخرى، حتى ينتج هذا التصميم الخيالي، الذي وضع بداخله قطعة ديكور، في لمسة فنية ذكية.