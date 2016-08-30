10 سلالم من وحي الخيال

عندما تمتلك منزلًا من طابقين، يصبح الدرج السلم ، هو مفتاحك نحو نمط التصميم الداخلي والأجواء العامة للمنزل، لكونه البناء الأبرز داخل المنزل، خاصة وإن كان موقعه في الصالة الرئيسية ’غرفة المعيشة’، حيث تتجه إليه كل الأنظار.

في هذا المقال، جمعنا لكم 10 من أفضل تصميمات السلالم التي تبدو وكأنها خيالية، لإضفاء لمسة مميزة على منازلكم.