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حمامات حديثة رائعة

آية منير آية منير
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
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لاصحاب المنازل الكبيرة الفاخرة الذين يفضلون اختيار احدث تصميمات الحمامات، ستجد هنا احدث الأفكار واللمسات التى تتناسب مع الاذواق الرفيعة التي على الرغم من تكلفتها العالية الا انها تستحق التضحية المادية لما توفره من تصميمات حمامات حديثة في منتهى الروعة والفخامة .

في البداية علينا أن نعلم أن الحمام هو أحد غرف المنزل وعلينا الاهتمام بتصميمه بشكل أنيق، لأنه يعتبرمكان لاعادة الحيوية ومنه يبدأ يومك بالنشاط ، لذلك فعليك الاهتمام  بالديكورالخاص به، وبإضافة مجموعة من الابتكارات والأفكار فى الحمام والتى تجعل من التصميم مكان أكثر راحة وحيوية ..

إليك مجموعة من الأفكار التي قد تساعدك في تصميم حمام حديث بطريقة صحيحة ..

جدار حجري رائع

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO حمام
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

-اما بالنسبة للاحجار الطبيعية فيمكن اضافة حائط حجري مما يضيف لمسة ساحرة فى ديكور..

ورق جدارن ..

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer حمام
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

تتعدد أفكار الجدران الخاصة بالحمامات الحديثة حيث يمكن تركيب ورق جدران مقاوم للرطوبة فى الحمام ويكون ثلاثى الابعاد ويكون به تصميم مفضل خاص بك او حتى يمكن اختيار ورق جدران يكون تصميمه على شكل خيوط النسيج وهو تصميم مميز وانيق ..

ألوان حيادية…

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

يعتبر استخدام الوان الحيادية مثل الابيض ،الرمادى ،البيج من أهم الالوان لتصميم حمام حديث فقد تساعد مثل هذه الالوان المحايدة ايضا فى الشعور باتساع الحمام والشعور بالراحة ، ،ومع ذلك يمكنك استخدام بعض النقوشات البسيطة على جدارن الحمام بالوان زاهية أو لمسات من الألوان الجريئة ..

أزرق وأبيض ..

Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold حمام
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

ويمكن ايضا اختيار انواع من السيراميك لتركيبها على جدار الحمام  حيث يوجد منها تصميمات مختلفة  . ويتميز السيراميك بسهولة نظافته ، فمثلا اللون الازرق مع تركيب نفس الشكل للسيراميك فى الارضية ليخلق مظهر رائع فى الحمام وتكون باقى جدران الحمام بها نفس تصميم السيراميك لكن باللون محايد مثل الابيض فيصبح تصميم الحمام به تناسق وتألف بين اللونين الازرق والابيض وهما من الالوان العصرية التى يتألق بها الديكور الحديث .

عودة إلى الطبيعة

LOFT SANTANA, SÃO PAULO(SP), LORENZZO ARQUITETURA E INTERIORES LORENZZO ARQUITETURA E INTERIORES حمام
LORENZZO ARQUITETURA E INTERIORES

LORENZZO ARQUITETURA E INTERIORES
LORENZZO ARQUITETURA E INTERIORES
LORENZZO ARQUITETURA E INTERIORES

يمكن أن نضيف إلى تصميمنا عناصر طبيعية مثل الخشب ،الحجر ،المعدن فيمكن اختيار احدهما او حتى الدمج بينهم للحصول على تصميم حمام رائع حيث يمكن استخدام الخشب على شكل أرفف جانبية ويمكن تصميم وحدة تخزين أسفل الحوض من الخشب فهى تعكس مظهر جميل للحمام…

اكسسوارات أنيقة .

Das Parkettstudio in Zella-Mehlis/Thüringen lädt Sie ein, Parkett Kessel Meisterfachbetrieb Parkett Kessel Meisterfachbetrieb شبابيك خشب
Parkett Kessel Meisterfachbetrieb

Parkett Kessel Meisterfachbetrieb
Parkett Kessel Meisterfachbetrieb
Parkett Kessel Meisterfachbetrieb

قد يكون اختيار اكسسوارات انيقة يساعد فى الحصول على تصميم بسيط للحمام ،حيث يمكن استبدال الكثير من التفاصيل بادوات بسيطة مثل مقابض معدنية باللون الفضى مما يتناسب مع الالوان المحايدة فى ديكور الحمام ،ايضا يمكن اختيار اشكال  من الحنفيات الحديثة والمتطورة لكى تضيف لمسة رائعة لاجواء الحمام .

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بلا فوضى !!!

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

عليك باستغلال مساحة الحمام سواء كانت كبيرة او صغيرة ، فمن اهم القواعد التى تساعدك فى ان تحصل على تصميم مميز بحمامك هو القضاء على الفوضى ،ومع استغلال مساحة الحمام وتصميم أرفف ووحدات تخزين يمكنك القضاء على اى فوضى ،كما ان ذلك يساعدك فى الحصول على كل ما تحتاجه من ادوات الحمام بسهولة سواء كانت ادوات نظافة او مناشف أو أدوات خاصة بك ..

حوض الاستحمام..

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace حمام خشب White
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

لخصوصية أكثر فى حمامك من الممكن إضافة بعض اللمسات التى ستساعدك على هذا منها عمل باب من الزجاج لحوض الاستحمام ويعطي مظهر جميل للحمام كما انه يساعد فى الحفاظ على أرضية الحمام دائما جافة ..

أضاءة مناسبة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الاضاءة تؤثر بشكل رئيسي على أي تصميم لذا يجب مراعاة مساحة الحمام حتى لا تكون الاضاءة قوية فتسبب ازعاج لمستخدمي الحمام  او ان تكون الاضاءة ضعيفة  فيصبح الفراغ مظلم وكئيب ..

نباتات زينة…

homify حمام جرانيت Grey
homify

homify
homify
homify

مما لا شك فيه ان نباتات الزينة تخلق جو رائع حيث انها تعكس الشعور بالراحة النفسية والاحساس بالهدوء فى اى مكان توضع به ولذلك يمكن عند تصميم الحمام اضافة نباتات الزينة لاضافة لمسة جمالية بالحمام .

وبهذه الأفكار يمكنك تصميم حمام حديث بسيط يضيف لمنزلك قطعة فنية أنيقة ..

12 غرفة مزدوجة الأرتفاع حديثة ومذهلة
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