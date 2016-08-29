حمامات حديثة رائعة

لاصحاب المنازل الكبيرة الفاخرة الذين يفضلون اختيار احدث تصميمات الحمامات، ستجد هنا احدث الأفكار واللمسات التى تتناسب مع الاذواق الرفيعة التي على الرغم من تكلفتها العالية الا انها تستحق التضحية المادية لما توفره من تصميمات حمامات حديثة في منتهى الروعة والفخامة .
في البداية علينا أن نعلم أن الحمام هو أحد غرف المنزل وعلينا الاهتمام بتصميمه بشكل أنيق، لأنه يعتبرمكان لاعادة الحيوية ومنه يبدأ يومك بالنشاط ، لذلك فعليك الاهتمام بالديكورالخاص به، وبإضافة مجموعة من الابتكارات والأفكار فى الحمام والتى تجعل من التصميم مكان أكثر راحة وحيوية ..
إليك مجموعة من الأفكار التي قد تساعدك في تصميم حمام حديث بطريقة صحيحة ..
-اما بالنسبة للاحجار الطبيعية فيمكن اضافة حائط حجري مما يضيف لمسة ساحرة فى ديكور..
تتعدد أفكار الجدران الخاصة بالحمامات الحديثة حيث يمكن تركيب ورق جدران مقاوم للرطوبة فى الحمام ويكون ثلاثى الابعاد ويكون به تصميم مفضل خاص بك او حتى يمكن اختيار ورق جدران يكون تصميمه على شكل خيوط النسيج وهو تصميم مميز وانيق ..
يعتبر استخدام الوان الحيادية مثل الابيض ،الرمادى ،البيج من أهم الالوان لتصميم حمام حديث فقد تساعد مثل هذه الالوان المحايدة ايضا فى الشعور باتساع الحمام والشعور بالراحة ، ،ومع ذلك يمكنك استخدام بعض النقوشات البسيطة على جدارن الحمام بالوان زاهية أو لمسات من الألوان الجريئة ..
ويمكن ايضا اختيار انواع من السيراميك لتركيبها على جدار الحمام حيث يوجد منها تصميمات مختلفة . ويتميز السيراميك بسهولة نظافته ، فمثلا اللون الازرق مع تركيب نفس الشكل للسيراميك فى الارضية ليخلق مظهر رائع فى الحمام وتكون باقى جدران الحمام بها نفس تصميم السيراميك لكن باللون محايد مثل الابيض فيصبح تصميم الحمام به تناسق وتألف بين اللونين الازرق والابيض وهما من الالوان العصرية التى يتألق بها الديكور الحديث .
يمكن أن نضيف إلى تصميمنا عناصر طبيعية مثل الخشب ،الحجر ،المعدن فيمكن اختيار احدهما او حتى الدمج بينهم للحصول على تصميم حمام رائع حيث يمكن استخدام الخشب على شكل أرفف جانبية ويمكن تصميم وحدة تخزين أسفل الحوض من الخشب فهى تعكس مظهر جميل للحمام…
قد يكون اختيار اكسسوارات انيقة يساعد فى الحصول على تصميم بسيط للحمام ،حيث يمكن استبدال الكثير من التفاصيل بادوات بسيطة مثل مقابض معدنية باللون الفضى مما يتناسب مع الالوان المحايدة فى ديكور الحمام ،ايضا يمكن اختيار اشكال من الحنفيات الحديثة والمتطورة لكى تضيف لمسة رائعة لاجواء الحمام .
عليك باستغلال مساحة الحمام سواء كانت كبيرة او صغيرة ، فمن اهم القواعد التى تساعدك فى ان تحصل على تصميم مميز بحمامك هو القضاء على الفوضى ،ومع استغلال مساحة الحمام وتصميم أرفف ووحدات تخزين يمكنك القضاء على اى فوضى ،كما ان ذلك يساعدك فى الحصول على كل ما تحتاجه من ادوات الحمام بسهولة سواء كانت ادوات نظافة او مناشف أو أدوات خاصة بك ..
لخصوصية أكثر فى حمامك من الممكن إضافة بعض اللمسات التى ستساعدك على هذا منها عمل باب من الزجاج لحوض الاستحمام ويعطي مظهر جميل للحمام كما انه يساعد فى الحفاظ على أرضية الحمام دائما جافة ..
الاضاءة تؤثر بشكل رئيسي على أي تصميم لذا يجب مراعاة مساحة الحمام حتى لا تكون الاضاءة قوية فتسبب ازعاج لمستخدمي الحمام او ان تكون الاضاءة ضعيفة فيصبح الفراغ مظلم وكئيب ..