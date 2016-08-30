7 أفكار لتلوين واجهة منزلك

إن كنت تعتقد أن اختيار ألوان الجدران داخل منزل، مهمة صعبة نظرًا لأهميتها، فإن اختيار لون الواجهة لا يقل أهمية، فهي ليست فقط عنوانًا لمنزلك، ولكنها جزء من البيئة المحيطة، ويجب اختيار اللون بما لا يتناقض مع المشهد الكلي، ويُفسد الذوق العام.
قد يلجأ البعض إلى الخيار الآمن، واعتماد لونًا واحدًا محايدًا، ولكن في كتاب الأفكار هذا، سوف نستعرض معكم 7 تصميمات، لواجهات ملونة، استطاع أصحابها أن يختاروا ألوانًا تتناسق مع المشهد المحيط، دون التقيد بدائرة الأمان للون الواحد.
ولمسات ذهبية تتمتع هذه الواجهة بلون بني قوي، بدرجة الشوكولاتة، بما يتناسب تمامًا مع اللون الأخضر المسيطر على المشهد المحيط، مع لمسات قوية لكسر اللون، باعتماد الحائط الحجري الذي يتلألأ أسفل أشعة الشمس بتدرج لونه البرتقالي، والصامد أمام جدار ناصع البياض، يتناسب تمامًا مع النوافذ قي الطابق الثاني.
اعتمد أصحاب هذا المنزل على لون محايد، ولكن دون الخوف من إضافة لون محايد أخر، لتصبح الواجهة بلوني الرمادي والأبيض، مع لمسة خشبية في الباب البني اللون، لتكسر من برودة الأبيض وملل الرمادي الذي يتماشى مع المدخل الأسمنتي الذي يتوسط مساحة خضراء واسعة، تُعيد الحياة إلى المشهد الكلي للمنزل.
أناقة هذا المنزل لا تكمن فقط في نمطه الاستعماري الكلاسيكي، بل أيضًا في لونه الوردي الرومانسي، الذي يخلق أجواءًا ساحرة في لحظة غروب الشمس، خاصة مع نوافذه التي تعكس الضوء الذهبي الأخير، مع إطاراتها السوداء، في لوحة فنية لا يشوبها شائبة.
ليست فقط مجرد واجهة ملونة، بل هي لوحة فنية متناسقة، أبدع مصمموها في إطلاق مخيلتهم لاختيار الألوان وتوزيعها، حيث الأرضية السوداء للوحة، مع لمسات بالأبيض، وقطع خشبية بنية، وفقط مربع وحيد أصفر للفت الانتباه وجذب الأنظار، فضلًا عن المساحة الخضراء والدوائر التي تتوسط الأرضية الرمادية.
يُعد اللون الترابي أحدث الصيحات المتبعة في ألوان واجهات المنازل العصرية، وقد تميز هذا التصميم بلمسة فنية مبدعة في الجدار الحجري، واللون البرتقالي القوي، حيث أن الألوان الجريئة تُضفي شخصية بارزة على المنزل، خاصة وإن تم دعهما بالإضاءة المناسبة.
خرج أصحاب هذا المنزل تماما عن إطار دائرة الأمان، لاختيار لون وحيد ولكنه قوي بالشكل الكافي لإعطاء منزلهم مظهرًا متميزًا، دون إفساد للمشهد المحيط، حيث اللون البرتقالي المائل للحمرة، مع نواذف زجاجية ذات أطر بيضاء، ولمسات خفيفة من البيج، وسط محيط تزينه الخضرة وجذوع النخيل.
اختار أصحاب هذا المنزل، طلاء الواجهة باللون الأبيض الناصع، للتركيز على التفاصيل الزخرفية المميزة للبناء، مع استخدام اللون الأخضر لتحديد أطر المنزل، ومنحه المزيد من التميز.
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