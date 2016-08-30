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7 أفكار لتلوين واجهة منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa Los Tipales L78, M2a Arquitectura APPaisajismo منازل
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إن كنت تعتقد أن اختيار ألوان الجدران داخل منزل، مهمة صعبة نظرًا لأهميتها، فإن اختيار لون الواجهة لا يقل أهمية، فهي ليست فقط عنوانًا لمنزلك، ولكنها جزء من البيئة المحيطة، ويجب اختيار اللون بما لا يتناقض مع المشهد الكلي، ويُفسد الذوق العام.

قد يلجأ البعض إلى الخيار الآمن، واعتماد لونًا واحدًا محايدًا، ولكن في كتاب الأفكار هذا، سوف نستعرض معكم 7 تصميمات، لواجهات ملونة، استطاع أصحابها أن يختاروا ألوانًا تتناسق مع المشهد المحيط، دون التقيد بدائرة الأمان للون الواحد.

1. لون الشوكولاتة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ولمسات ذهبية تتمتع هذه الواجهة بلون بني قوي، بدرجة الشوكولاتة، بما يتناسب تمامًا مع اللون الأخضر المسيطر على المشهد المحيط، مع لمسات قوية لكسر اللون، باعتماد الحائط الحجري الذي يتلألأ أسفل أشعة الشمس بتدرج لونه البرتقالي، والصامد أمام جدار ناصع البياض، يتناسب تمامًا مع النوافذ قي الطابق الثاني.

2. لون محايد

CASA BR - Estudio Fernandez+Mego, Estudio Fernández+Mego Estudio Fernández+Mego منازل
Estudio Fernández+Mego

Estudio Fernández+Mego
Estudio Fernández+Mego
Estudio Fernández+Mego

اعتمد أصحاب هذا المنزل على لون محايد، ولكن دون الخوف من إضافة لون محايد أخر، لتصبح الواجهة بلوني الرمادي والأبيض، مع لمسة خشبية في الباب البني اللون، لتكسر من برودة الأبيض وملل الرمادي الذي يتماشى مع المدخل الأسمنتي الذي يتوسط مساحة خضراء واسعة، تُعيد الحياة إلى المشهد الكلي للمنزل.

3. اللون الوردي للنمط الاستعماري

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

أناقة هذا المنزل لا تكمن فقط في نمطه الاستعماري الكلاسيكي، بل أيضًا في لونه الوردي الرومانسي، الذي يخلق أجواءًا ساحرة في لحظة غروب الشمس، خاصة مع نوافذه التي تعكس الضوء الذهبي الأخير، مع إطاراتها السوداء، في لوحة فنية لا يشوبها شائبة.

4. لوحة فنية متناسقة

Casa Los Tipales L78, M2a Arquitectura APPaisajismo منازل
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

ليست فقط مجرد واجهة ملونة، بل هي لوحة فنية متناسقة، أبدع مصمموها في إطلاق مخيلتهم لاختيار الألوان وتوزيعها، حيث الأرضية السوداء للوحة، مع لمسات بالأبيض، وقطع خشبية بنية، وفقط مربع وحيد أصفر للفت الانتباه وجذب الأنظار، فضلًا عن المساحة الخضراء والدوائر التي تتوسط الأرضية الرمادية.

5. اللون الترابي

Casa M, Estudio PM Estudio PM منازل
Estudio PM

Estudio PM
Estudio PM
Estudio PM

يُعد اللون الترابي أحدث الصيحات المتبعة في ألوان واجهات المنازل العصرية، وقد تميز هذا التصميم بلمسة فنية مبدعة في الجدار الحجري، واللون البرتقالي القوي، حيث أن الألوان الجريئة تُضفي شخصية بارزة على المنزل، خاصة وإن تم دعهما بالإضاءة المناسبة.

6. لون واحد جريء

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta منازل
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

 خرج أصحاب هذا المنزل تماما عن إطار دائرة الأمان، لاختيار لون وحيد ولكنه قوي بالشكل الكافي لإعطاء منزلهم مظهرًا متميزًا، دون إفساد للمشهد المحيط، حيث اللون البرتقالي المائل للحمرة، مع نواذف زجاجية ذات أطر بيضاء، ولمسات خفيفة من البيج، وسط محيط تزينه الخضرة وجذوع النخيل.

7. التركيز على التفاصيل

Facade Renovation RenoBuild Algarve منازل
RenoBuild Algarve

Facade Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

اختار أصحاب هذا المنزل، طلاء الواجهة باللون الأبيض الناصع، للتركيز على التفاصيل الزخرفية المميزة للبناء، مع استخدام اللون الأخضر لتحديد أطر المنزل، ومنحه المزيد من التميز.

لمزيد من الواجهات المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 تصميمات لواجهات خراسانية مميزة.

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