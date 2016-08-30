7 أفكار لتلوين واجهة منزلك

إن كنت تعتقد أن اختيار ألوان الجدران داخل منزل، مهمة صعبة نظرًا لأهميتها، فإن اختيار لون الواجهة لا يقل أهمية، فهي ليست فقط عنوانًا لمنزلك، ولكنها جزء من البيئة المحيطة، ويجب اختيار اللون بما لا يتناقض مع المشهد الكلي، ويُفسد الذوق العام.

قد يلجأ البعض إلى الخيار الآمن، واعتماد لونًا واحدًا محايدًا، ولكن في كتاب الأفكار هذا، سوف نستعرض معكم 7 تصميمات، لواجهات ملونة، استطاع أصحابها أن يختاروا ألوانًا تتناسق مع المشهد المحيط، دون التقيد بدائرة الأمان للون الواحد.