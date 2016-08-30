7 حيل لديكورات فاخرة قليلة التكلفة

من منا لا يتمنى أن يتمتع منزله ببعض اللمسات الفاخرة، ولكن الميزانية تقف أمامه عائقًا! حيث الثريات الكريستالية، والأعمدة الجرانيت، والأرضيات اللامعة، والأثاث الفاخر وربما المذهب..
كل هذا ليس ضروريًا، نعم يمكنك إضفاء لمسات فاخرة على منزلك بدون كل هذا، بل وبدون تكلفة مرتفعة، فقد جمعنا لكم في هذا المقال، 9 تصميمات تنطوي على حيل ذكية، لإضفاء لمسة فاخرة على منازلكم، وبأقل تكلفة.
الثريات الكريستالية أحد أهم اللمسات الفاخرة التي تميز القصور، ولكنها كلاسيكية للغاية، وقد لا تناسب تصميم منزلك الداخلي، ولكن مازال بإمكانك استخدام تلك التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تصميم مشابه لتلك الصورة.
الخطوة الأولى للمسة فاخرة، غير مكلفة بالمرة، فقط عليك أن تُعيد ترتيب منزلك، فليس هناك شيء أقل أناقة من منزل فوضوي، تتناثر فيه الأشياء هنا وهناك، وليس هناك أكثر رقي، من منزل مرتب ونظيف، حتى وإن صغرت مساحته وقلت قطع أثاثه.
هذه الحيلة لن تعجب محبي الحيوانات، ولكن هناك دائمًا بديل، حيث يمكنك إضفاء لمسة أنيقة فاخرة باستخدام سجادة من الفراء، ويمكن أن تكون من الفراء الصناعي، ويمكن أيضًا أن تكون في غطاء ديكوري للأريكة لهؤلاء من يصعب عليهم استخدام مثل هذه الخامة في الأرضية.
يمكنك أن تحصل على مظهر أنيق وفاخر، بتزيين جدران وأركان منزلك ببعض الأعمال الفنية، وربما بعض الصور الفوتوغرافية من عملك الخاص، خاصة إن كنت من محبي الأعمال اليدوية DIY.
ليس هناك أكثر فخامة وأناقة من اللمسات الكلاسيكية التي تضمن لك النجاح دون عناء أو بذل جهد، وأهم وجوه الكلاسيكية تتجسد في الورود، فقط زين أركان منزلك بالمزهريات الأنيقة، وبداخلها بعض من الورود الملونة.
عادة ما يتفاخر أصحاب المنازل ذات السقوف المرتفعة، حيث التشبه بالقصور، ويمكنك انت أيضًا أن تستغل ارتفاع سقف منزلك، لتعليق الستائر في أعلى نقطة، والتمتع بلمسة فاخرة غير مكلفة على الاطلاق.
يمكنك أن تخصل على غرفة ملكية فاخرة في منزلك، بمجرد ستارة! نعم فقط ما تحتاجه هو تزيين سريرك بستائر مخملية ناعمة، لإضفاء لمسة رومانسية فاخرة.
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