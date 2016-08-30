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7 حيل لديكورات فاخرة قليلة التكلفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Shore House in Swanage , WN Interiors + WN Store WN Interiors + WN Store غرفة نوم
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من منا لا يتمنى أن يتمتع منزله ببعض اللمسات الفاخرة، ولكن الميزانية تقف أمامه عائقًا! حيث الثريات الكريستالية، والأعمدة الجرانيت، والأرضيات اللامعة، والأثاث الفاخر وربما المذهب..

كل هذا ليس ضروريًا، نعم يمكنك إضفاء لمسات فاخرة على منزلك بدون كل هذا، بل وبدون تكلفة مرتفعة، فقد جمعنا لكم في هذا المقال، 9 تصميمات تنطوي على حيل ذكية، لإضفاء لمسة فاخرة على منازلكم، وبأقل تكلفة.

1. وحدة ضوء أنيقة

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom Manooi مساحات تجارية Transparent مكاتب ومحلات
Manooi

Our Ozero crystal chandelier in Anna Casa showroom

Manooi
Manooi
Manooi

الثريات الكريستالية أحد أهم اللمسات الفاخرة التي تميز القصور، ولكنها كلاسيكية للغاية، وقد لا تناسب تصميم منزلك الداخلي، ولكن مازال بإمكانك استخدام تلك التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تصميم مشابه لتلك الصورة.

2. الترتيب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الخطوة الأولى للمسة فاخرة، غير مكلفة بالمرة، فقط عليك أن تُعيد ترتيب منزلك، فليس هناك شيء أقل أناقة من منزل فوضوي، تتناثر فيه الأشياء هنا وهناك، وليس هناك أكثر رقي، من منزل مرتب ونظيف، حتى وإن صغرت مساحته وقلت قطع أثاثه.

3. لمسة دافئة

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

هذه الحيلة لن تعجب محبي الحيوانات، ولكن هناك دائمًا بديل، حيث يمكنك إضفاء لمسة أنيقة فاخرة باستخدام سجادة من الفراء، ويمكن أن تكون من الفراء الصناعي، ويمكن أيضًا أن تكون في غطاء ديكوري للأريكة لهؤلاء من يصعب عليهم استخدام مثل هذه الخامة في الأرضية.

4. بعض الأعمال الفنية

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH غرفة نوم
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

يمكنك أن تحصل على مظهر أنيق وفاخر، بتزيين جدران وأركان منزلك ببعض الأعمال الفنية، وربما بعض الصور الفوتوغرافية من عملك الخاص، خاصة إن كنت من محبي الأعمال اليدوية DIY.

5. الكثير والكثير من الورود

Concrete flower vase Betoniu GmbH بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Betoniu GmbH

Concrete flower vase

Betoniu GmbH
Betoniu GmbH
Betoniu GmbH

ليس هناك أكثر فخامة وأناقة من اللمسات الكلاسيكية التي تضمن لك النجاح دون عناء أو بذل جهد، وأهم وجوه الكلاسيكية تتجسد في الورود، فقط زين أركان منزلك بالمزهريات الأنيقة، وبداخلها بعض من الورود الملونة.

6. فخامة الارتفاع

Bedroom by WN Interiors WN Interiors + WN Store غرفة نوم
WN Interiors + WN Store

Bedroom by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

عادة ما يتفاخر أصحاب المنازل ذات السقوف المرتفعة، حيث التشبه بالقصور، ويمكنك انت أيضًا أن تستغل ارتفاع سقف منزلك، لتعليق الستائر في أعلى نقطة، والتمتع بلمسة فاخرة غير مكلفة على الاطلاق.

7. غرفة ملكية

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

يمكنك أن تخصل على غرفة ملكية فاخرة في منزلك، بمجرد ستارة! نعم فقط ما تحتاجه هو تزيين سريرك بستائر مخملية ناعمة، لإضفاء لمسة رومانسية فاخرة.

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