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10 أفكار لمطبخ حديث رائع

آية منير آية منير
Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
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المطبخ هو أكثر الأماكن التي تحتاج لقليل من الذكاء والإبتكار في تصميمها لإستغلال المساحة المتاحة بأكثر طريقة مناسبة وناجحة وظيفيا مع الاحتفاظ بشكل أنيق للتصميم، يختلف تصميم المطبخ ما بين الشكل المستطيل او المربع أو المطابخ المفتوحة الحديثة ..

هناك الكثير من الأفكار لتصميم المطابخ تناسب جميع الأذواق والأحجام والاحتياجات. ولكن عليك اختيار تصميم ذو شخصية فريدة من نوعها من حيث  اختيار المواد والألوان  والحلول المبتكرة، ومن ستحصل على مطبخ ساحرة وممتع .

1- الخشب وروعته ..

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

مهما تطور عالم الديكور يظل الخشب من أفضل وأجمل الخامات حتى فى تصميمات مطابخ حديثة واستخدام الخشب بألوانه المختلفة حتى لو بلمسات بسيطة هو الأساس في المطابخ وهنا نجد ضرورة معالجة الخشب لاستخدامه بشكل عملي..

2- المساحات

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

علينا الاهتمام بمجموعة نقاط اساسية في تصميم المطبخ مثل المساحة الكافية والتصميم المتميز الذي يسمح لك بتوفير أكبر قدر من مساحات التخزين وعدم إضاعة المساحات في المطبخ وترتيبها بالشكل الأمثل من حيث الأدوات الكهربائية وغيرها كذلك الألوان تختلف من ذوق شخص الى أخر وكذلك لون الخشب المستخدم في التصميم او الالمنيوم..

سنقدم لك الآن أفكار كثيرة لمطبخك للحصول على مطبخ حديث ذو تصميم رائع..

3- طاولة بيضاء

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

تستطيع بكل سهولة ملاحظة الأناقة والجمال اللذان يمتلكهما المطبخ بدءا من المصابيح المضاءة وبالأخص الطاولة البيضاء والملساء التي تزين المطبخ وتعد ايقونة التصميم الحديث في هذا المطبخ ..

4- الدمج

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd مطبخ
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

نجد هنا أن المصمم دمج غرفة الطعام مع المطبخ بشكل مبتكر وجميل ، واستخدم أيضا اللون الرمادي مع تصميم للمطبخ حديث واستخدام الخشب بلونه الحقيقي في غرفة الطعام، هذا التكوين خلق لوحة مليئة بالتفاصيل تشبع العين وتجذبها مع توزيع مناسب للاضاءة…

5- اللون الأبيض

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ مطبخ
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

تصميم مميز لديكور المطابخ المستطيلة ، والذي تم استغلال كل مساحة في المطبخ الصغير في الخزانات والأجهزة ،يعد هذا التصميم قمة في الاناقة والجمال في اختيار لون الخزائن الابيض، من المعروف عن هذا اللون أن استخدامه يزيد من احساس الاتساع لاي فراغ ويتماشى مع كل الألوان حيث لمسة بسيطة من لون جرئ أو نقوش بسيطة كافية لخلق تصميم رائع

6- ألوان مدروسة

Kitchen Past-IT (Hands Made Ideas), Simona Garufi Simona Garufi مطبخ
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

اجعل مطبخك لوحة مليئة  بالالوان والحيوية مع تصميم مبتكر ، نجد هنا المصمم اختار اللون الرمادي والاصفر ويظهر تباين رائع بين اللونين يجذب العين…

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7- اللون الاسود والابيض معا

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni مطبخ
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

تصميم مميز لديكور المطبخ الحديث، حيث تم توزيع خزانات المطبخ بطريقة أنيقة وعملية حيث لعبت الألوان دورا رائعا في تناسق وجمال الديكور حيث تناسبت اللون الابيض السائد في التصميم مع فخامة الأسود بلمسة عصرية جريئة…

8- اللون الازرق..

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

لون جذاب مع فكرة مميزة للتصميم ، والتي تم استغلال المساحة المتاحة وتصميم أرفف مفتوحة باللون الابيض وتأكيد الركن الخاص بالمطبخ باللون الازرق الرائع  مع الاحتفاظ  بلمسة من الخشب على لونه الحقيقي لكسر الملل… .

9- ألوان مشرقة ..

homify مطبخ أبلكاش Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

ديكور جميل للمطبخ ، حيث تم وضع أثاث المطبخ بالكامل على ضلعين مقابلين بالمطبخ وترك مساحة كافية لحرية الحركة ، مع لمسة رائعة من المعدن الفضي، أما اختيار ألوان المطبخ الجذاب باللون الأحمر والأسود والأصفر بخطوط طولية جذابة .

10- حلول أكثر عملية ..

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

وأخيرا علينا أن نهتم باختيار وحدات تخزين أكثر عملية ومبتكرة بشكل كبير واستغلال كل أركان وزوايا المطبخ، ومع تطور عالم الديكور ظهرت اكسسوارات تساعد على تصميم أرفف وأدراج سهلة الحركة والاستخدام…

وفي النهاية يجب أن نعلم أن عالم الديكور لا ينتهي ولا يتوقف وكل يوم هناك جديد في تصميمات المطابخ الحديثة…

حمامات حديثة رائعة
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