10 أفكار لامعه لتزيين غرف السفره

من الغريب أن غرفة السفره هي آخر مكان يطوله التجديد في المنزل، فبالرغم من الوقت الطويل الذي نقضيه على طاولة الطعام يومياً، إلا أن البعض ينظر إليها بصورة سطحيه و يعتبرها عنصراً تكميلياً .
ولكننا في هوميفاي سنثبت لهم العكس، و أن غرفة السفره قد تشكل فارقاً كبيراً في الجو العام للمنزل إذا تم تصميمها و تزيينها باحترافيه و ذكاء.
و اليوم سنقدم لكم مجموعه من الأفكار المفيده التى تساعد في الوصول إلى غرفة سفره أنيقه لها دور كبير في جمال المنزل و تفتح شهيتك لتناول الطعام!.
أدوات المائده من الأمور التى قد ننشغل عن ترتيبها و استخدامها بشكل يومي، ولكن صدق أو لا تصدق أن لها دورا كبيراً في الحصول على سفرة أنيقه، و تحسن من شكل الطعام المقدم بشكل كبير مما ينعكس على الشهيه بشكل إيجابي، و اعتمادك أطقم مائده ذات ألوان ملائمه لديكور الغرفه في المناسبات يعطي منزلك درجات إضافيه في الأناقه و الرقي.
حاول أن تبتعد عن أحادية اللون في غرفة السفره تحديداً، لأنها مكان للإستمتاع بالطعام الذي يؤثر على كل أجهزة الجسم، ومن شأنه تحفيز هرمون السيروتونين المسؤول عن سعادتك، لذا فكر جيداً، أيهما سيشعرك بالسعاده،الطعام وسط الألوان الزاهيه أم الألوان الرتيبه؟. و تذكر دائماً إذا كنت ممن يعانون النحافه أن ألوان مثل الأخضر و البرتقالي مفيده للغايه لفتح الشهيه و تحفيز الرغبه في الأكل.
إذا كانت غرفة طعامك تحتوى على بلكون، احرص على اختيار الستائر المناسبه للسفره، ولا تحاول فصل المكانين عن بعضهما البعض، حتى تكتمل أناقة الغرفه و تستفاد من جمال الإضاءه الطبيعيه التى ستزيد من جمال المكان.
أما إن كان منزلك يعتمد على المساحات المفتوحه، و أردت اعتماد طريقة الفصل الغير مباشر، فلا يوجد أنسب من استغلال ورق الحائط بتصميم جميل لتمييز غرفة السفره عن باقي غرف المنزل، كما نرى في هذه السفره من تصميم 5el-dekorasyon .
المظهر العام لغرف السفره لا يكتمل إلا بثريا سقف أنيقه، إختار الثريا من الكريستال الفاخر إن كنت ترغب في ستايل كلاسيكي، واختار المصابيح المتدليه بدلاً من الثريا إن كنت تحب الستايل الصناعي، أما إذا كنت تفضل العصريه فلاشك أن نجفة من المعدن اللامع ستقوم بالمطلوب.
المرآه جزء لا يتجزأ من غرف السفره،سواء كانت متصله بالبوفيه أو منفصله عنه، و في غرف السفرة الصغيره ننصح دائماً باعتماد المرايا كبيرة الحجم للتغلب على ضيق المساحه و المساعده على الشعور برحابة المكان فضلاً عن عكسها للإضاءه على الأثاث مما يجعله أكثر تألقاً.
الفواصل يوجد منها أشكال كثيره بخامات متعدده، منها الخشبي و المعدني و حتى الزجاجي المزخرف و الساده، يمكنك الإختيار من بينهما بحريه فيما يتناسب مع ذوقك، وفي هذه الغرفه الواضحه في الصوره نرى إعتماد فاصل من المعدن المشغول اللامع ليتناسب مع الإطار المعدني لمرآة الغرفه و ثريا السقف الرقيقه، وهو ما ساعد في تناغم مكونات الغرفه.
اللمسه الترحيبه الأجمل و الأشهر هي الورود بكافة أنواعها، فالورد هو السبيل للتعارف والحب و السلام و أيضاً لسفرة جميله! و دائما ما تترك الورود لمسه مؤثره على المكان ولاشك أن تأثيرها علينا أثناء تناول الطعام سيساعد في الترحيب بالمدعوين على العشاء و تعزيز الجو العائلي و الترابط الأسري في المنزل.
أرضية غرف السفره معرضه للفوضى و التلوث الدائم بسبب بقايا الطعام التى يحتمل سقوطها، لذا حاول اختيار سجادة للسفره سهلة التنظيف حتى لا تتراكم عليها الأتربه و البقايا، كما يمكنك الإستعاضه عن السجاد باستبدال جزء من خامة الأرضيه بدائره أو مستطيل من البورسلين مميز و اللامع تحت السفره ليقوم بمظهر سجاده براقه سهلة المسح و التنظيف، وهذا الحل مفضل دائماً عندما تكون الأرضيه الأساسيه للغرفه من الخشب الذي لا يتحمل الإسراف في التنظيف.