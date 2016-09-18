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10 أفكار لامعه لتزيين غرف السفره

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
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من الغريب أن غرفة السفره هي آخر مكان يطوله التجديد في المنزل، فبالرغم من الوقت الطويل الذي نقضيه على طاولة الطعام يومياً، إلا أن البعض ينظر إليها بصورة سطحيه و يعتبرها عنصراً تكميلياً .

ولكننا في هوميفاي سنثبت لهم العكس، و أن غرفة السفره قد تشكل فارقاً كبيراً في الجو العام للمنزل إذا تم تصميمها و تزيينها باحترافيه و ذكاء.

و اليوم سنقدم لكم مجموعه من الأفكار المفيده التى تساعد في الوصول إلى غرفة سفره أنيقه لها دور كبير في جمال المنزل و تفتح شهيتك لتناول الطعام!.

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

1- أدوات المائده

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

أدوات المائده من الأمور التى قد ننشغل عن ترتيبها و استخدامها بشكل يومي، ولكن صدق أو لا تصدق أن لها دورا كبيراً في الحصول على سفرة أنيقه، و تحسن من شكل الطعام المقدم بشكل كبير مما ينعكس على الشهيه بشكل إيجابي، و اعتمادك أطقم مائده ذات ألوان ملائمه لديكور الغرفه في المناسبات يعطي منزلك درجات إضافيه في الأناقه و الرقي.

2- تنوع الألوان

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

حاول أن تبتعد عن أحادية اللون في غرفة السفره تحديداً، لأنها مكان للإستمتاع بالطعام الذي يؤثر على كل أجهزة الجسم، ومن شأنه تحفيز هرمون السيروتونين المسؤول عن سعادتك، لذا فكر جيداً، أيهما سيشعرك بالسعاده،الطعام وسط الألوان الزاهيه أم الألوان الرتيبه؟. و تذكر دائماً إذا كنت ممن يعانون النحافه أن ألوان مثل الأخضر و البرتقالي مفيده للغايه لفتح الشهيه و تحفيز الرغبه في الأكل.

4- الستائر المناسبه

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة طعامك تحتوى على بلكون، احرص على اختيار الستائر المناسبه للسفره، ولا تحاول فصل المكانين عن بعضهما البعض، حتى تكتمل أناقة الغرفه و تستفاد من جمال الإضاءه الطبيعيه التى ستزيد من جمال المكان.

5- ورق الحائط

CHIC TOWN BEBEK, 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK غرفة السفرةكراسي ومقاعد
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

أما إن كان منزلك يعتمد على المساحات المفتوحه، و أردت اعتماد طريقة الفصل الغير مباشر، فلا يوجد أنسب من استغلال ورق الحائط بتصميم جميل لتمييز غرفة السفره عن باقي غرف المنزل، كما نرى في هذه السفره من تصميم 5el-dekorasyon .

6- ثريا السقف

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

المظهر العام لغرف السفره لا يكتمل إلا بثريا سقف أنيقه، إختار الثريا من الكريستال الفاخر إن كنت ترغب في ستايل كلاسيكي، واختار المصابيح المتدليه بدلاً من الثريا إن كنت تحب الستايل الصناعي، أما إذا كنت تفضل العصريه فلاشك أن نجفة من المعدن اللامع ستقوم بالمطلوب.

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7- مرآه كبيره

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık غرفة السفرة
Bozantı Mimarlık

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

المرآه جزء لا يتجزأ من غرف السفره،سواء كانت متصله بالبوفيه أو منفصله عنه، و في غرف السفرة الصغيره ننصح دائماً باعتماد المرايا كبيرة الحجم للتغلب على ضيق المساحه و المساعده على الشعور برحابة المكان فضلاً عن عكسها للإضاءه على الأثاث مما يجعله أكثر تألقاً.

8- فاصل معدني

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الفواصل يوجد منها أشكال كثيره بخامات متعدده، منها الخشبي و المعدني و حتى الزجاجي المزخرف و الساده، يمكنك الإختيار من بينهما بحريه فيما يتناسب مع ذوقك، وفي هذه الغرفه الواضحه في الصوره نرى إعتماد فاصل من المعدن المشغول اللامع ليتناسب مع الإطار المعدني لمرآة الغرفه و ثريا السقف الرقيقه، وهو ما ساعد في تناغم مكونات الغرفه.

9- الورود

PARIS ROSE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

اللمسه الترحيبه الأجمل و الأشهر هي الورود بكافة أنواعها، فالورد هو السبيل للتعارف والحب و السلام  و أيضاً لسفرة جميله! و دائما ما تترك الورود لمسه مؤثره على المكان ولاشك أن تأثيرها علينا أثناء تناول الطعام سيساعد في الترحيب بالمدعوين على العشاء و تعزيز الجو العائلي و الترابط الأسري في المنزل.

10- أرضيه لامعه

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أرضية غرف السفره معرضه للفوضى و التلوث الدائم بسبب بقايا الطعام التى يحتمل سقوطها، لذا حاول اختيار سجادة للسفره سهلة التنظيف حتى لا تتراكم عليها الأتربه و البقايا، كما يمكنك الإستعاضه عن السجاد باستبدال جزء من خامة الأرضيه بدائره أو مستطيل من البورسلين مميز و اللامع تحت السفره ليقوم بمظهر سجاده براقه سهلة المسح و التنظيف، وهذا الحل مفضل دائماً عندما تكون الأرضيه الأساسيه للغرفه من الخشب الذي لا يتحمل الإسراف في التنظيف.

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