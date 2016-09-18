10 أفكار لامعه لتزيين غرف السفره

من الغريب أن غرفة السفره هي آخر مكان يطوله التجديد في المنزل، فبالرغم من الوقت الطويل الذي نقضيه على طاولة الطعام يومياً، إلا أن البعض ينظر إليها بصورة سطحيه و يعتبرها عنصراً تكميلياً .

ولكننا في هوميفاي سنثبت لهم العكس، و أن غرفة السفره قد تشكل فارقاً كبيراً في الجو العام للمنزل إذا تم تصميمها و تزيينها باحترافيه و ذكاء.

و اليوم سنقدم لكم مجموعه من الأفكار المفيده التى تساعد في الوصول إلى غرفة سفره أنيقه لها دور كبير في جمال المنزل و تفتح شهيتك لتناول الطعام!.