عند التفكير في تصميم منزل أحلامك، فبالتأكيد هناك العديد من الأفكار التي ستأتي إلى ذهنك وتضعك في حيرة، ولكن حلاً تلك المشكلة هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك وعلى اساس اجابات تلك الأسئلة ستتوصل للشكل المثالي لمنزل الأحلامك، أولاً عليك أن تقرر أى نوع من المنازل تحتاج إليها، منزل كبير أم صغير، وما هي طبيعة اللايف ستايل الخاصة بك داخل المنزل هل هي بيئة عملية أم عائلية أكثر ، كل هذا سيسهل عليك المهمة، ونحن اليوم في Homify سنسهلها عليك أكثر ب 5 منازل من الأحلام ستلهمك بتصميم منزلك بشكل مريح وأضافة كل ما تحتاجة من الكماليات للعيش بشكل مريح.