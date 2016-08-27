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5 منازل من الأحلام ستلهمك بتصميم منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
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عند التفكير في تصميم منزل أحلامك، فبالتأكيد هناك العديد من الأفكار التي ستأتي إلى ذهنك وتضعك في حيرة، ولكن حلاً تلك المشكلة هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك وعلى اساس اجابات تلك الأسئلة ستتوصل للشكل المثالي لمنزل الأحلامك، أولاً عليك أن تقرر أى نوع من المنازل تحتاج إليها، منزل كبير أم صغير، وما هي طبيعة اللايف ستايل الخاصة بك داخل المنزل هل هي بيئة عملية أم عائلية أكثر ، كل هذا سيسهل عليك المهمة، ونحن اليوم في  Homify سنسهلها عليك أكثر ب 5 منازل من الأحلام ستلهمك بتصميم منزلك بشكل مريح وأضافة كل ما تحتاجة من الكماليات للعيش بشكل مريح.

1- منزل عائلي ساحر

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة Blue
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اذا كنت ممتن ومنتمي لحياتك العائلية، فهذا المنزل سيعجبك بشكل كبير بتصميمه الأجتماعي الجذاب، فكما نري غرفة معيشة أنيقة بتصميم عصري وأنيق، اختيار السقف العالي في التصميم أضاف للغرفة اتساعاً وراحة،بالأضافة إلى الأعتماد على اللون البيج الحيادي مع دمجه مع لمسات بسيطة من اللون الأزرق الهادي، التواصل مع الفناء الخلفي للمنزل أضاف للغرفة روحاً من المرح.

2- منزل بروح برازيلية

Residência E&A, Daniele Galante Arquitetura Daniele Galante Arquitetura منازل
Daniele Galante Arquitetura

Daniele Galante Arquitetura
Daniele Galante Arquitetura
Daniele Galante Arquitetura

 اذا كنت من محبي الرفاهية، فهذا المنزل بالتأكيد سيناسبك تماماً، فهذا المنزل البرازيلي يركز في تصميمه على التمتع بملذات الحياة وتحقيق الرفاهية، المنزل من طابق واحد ومنفتح بطريقة ديناميكية على حمام السباحة والشرفة المصممة بطريقة تبعث على الهدوء والأسترخاء في الهواء الطلق وليالي الصيف.

3- منزل الشاطئ الأستوائي

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة زجاج White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هذا المنزل تصميمه أنيق وبسيط إلى حدً كبير بطريقة مبدعة جداً، فقد دمج بين التصميم الداخلى للمنزل مع الشاطئ الخارجي بطريقة استوائية رائعة، اكتملت باختيار الاثاث البسيط والمناسب للمنزل بالكامل.

4- منزل دافئ

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos بلكونة أو شرفة خشب Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
  • أما هذا المنزل فقد اعتمد بالكامل على الدفئ في تصميمه واختيار كل تفاصيله، خاصةً انفتاحه على الشاطئ بتلك الطريقة الدافئة مع وجود تلك الجلسة على الشاطئ.

    • 5- التقليدية والعصرية معاً في منزل واحد

    RESIDENCIA EN MÉRIDA, ZODZIL, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب معالج Brown
    AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

    AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
    AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
    AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

    المزج بين الطراز الحديث والتقليدي مع التصميم الفاخر للمنزل بالكامل، هو الطراز الذي اعتمد عليه هذا المنزل في تصميمه، مع الأستفادة من العناصر والمناظر الطبيعية الجميلة المحيطة بالمنزل بالكامل، بالأضافة إلى الأسقف العالية، ،المساحات المفتوحة وتصميم الأثاث الممتاز، كل هذة العوامل جعلت المنزل غاية في الأناقة والتميز.

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