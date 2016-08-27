عند التفكير في تصميم منزل أحلامك، فبالتأكيد هناك العديد من الأفكار التي ستأتي إلى ذهنك وتضعك في حيرة، ولكن حلاً تلك المشكلة هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك وعلى اساس اجابات تلك الأسئلة ستتوصل للشكل المثالي لمنزل الأحلامك، أولاً عليك أن تقرر أى نوع من المنازل تحتاج إليها، منزل كبير أم صغير، وما هي طبيعة اللايف ستايل الخاصة بك داخل المنزل هل هي بيئة عملية أم عائلية أكثر ، كل هذا سيسهل عليك المهمة، ونحن اليوم في Homify سنسهلها عليك أكثر ب 5 منازل من الأحلام ستلهمك بتصميم منزلك بشكل مريح وأضافة كل ما تحتاجة من الكماليات للعيش بشكل مريح.
اذا كنت ممتن ومنتمي لحياتك العائلية، فهذا المنزل سيعجبك بشكل كبير بتصميمه الأجتماعي الجذاب، فكما نري غرفة معيشة أنيقة بتصميم عصري وأنيق، اختيار السقف العالي في التصميم أضاف للغرفة اتساعاً وراحة،بالأضافة إلى الأعتماد على اللون البيج الحيادي مع دمجه مع لمسات بسيطة من اللون الأزرق الهادي، التواصل مع الفناء الخلفي للمنزل أضاف للغرفة روحاً من المرح.
اذا كنت من محبي الرفاهية، فهذا المنزل بالتأكيد سيناسبك تماماً، فهذا المنزل البرازيلي يركز في تصميمه على التمتع بملذات الحياة وتحقيق الرفاهية، المنزل من طابق واحد ومنفتح بطريقة ديناميكية على حمام السباحة والشرفة المصممة بطريقة تبعث على الهدوء والأسترخاء في الهواء الطلق وليالي الصيف.
هذا المنزل تصميمه أنيق وبسيط إلى حدً كبير بطريقة مبدعة جداً، فقد دمج بين التصميم الداخلى للمنزل مع الشاطئ الخارجي بطريقة استوائية رائعة، اكتملت باختيار الاثاث البسيط والمناسب للمنزل بالكامل.
المزج بين الطراز الحديث والتقليدي مع التصميم الفاخر للمنزل بالكامل، هو الطراز الذي اعتمد عليه هذا المنزل في تصميمه، مع الأستفادة من العناصر والمناظر الطبيعية الجميلة المحيطة بالمنزل بالكامل، بالأضافة إلى الأسقف العالية، ،المساحات المفتوحة وتصميم الأثاث الممتاز، كل هذة العوامل جعلت المنزل غاية في الأناقة والتميز.
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