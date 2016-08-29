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الممرات المنزلية .. أخطاء وحلول

آية منير آية منير
T-801, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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معظم الممرات الموجودة في منازلنا صغيرة أو ضيقة للغاية وخالية من أية نافذة أو مصدر للضوء. وبدلاً من التعامل مع هذه الممرات كمساحات مفقودة من المنزل يتم تجاهلها عدم الاهتمام بتصميمها بشكل صحيح ، غالبا ما نستخدما كمكان للتخزين أو امتداد لمنطقة االغسيل والكي .

استخدامات الممرات تتغير مع الوقت واحتياجات الأسرة والأذواق، على الرغم من ظهور أفكار كثيرة تساعدك على تصميم الممر بداخل منزلك بشكل أنيق ولكن هناك اعتبارات يجب مراعتها عند التصميم .الممر يعتبر هو الشريان الاساسي بداخل المنزل ولذا يجب مراعاة ارتفاعه ومساحته عند التصميم حتى لا نؤثر على سهولة الحركة من خلاله.

إليك بعض الحيل البسيطة تجعل الممر مساحة مفيدة للمنزل وفي الوقت نفسه تضفي لمسة جمال على المنزل بأكمله:

​الألوان الفاتحة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

طلاء الممر الرئيسي في المنزل بلون فاتح يجعله يبدوأكبر. كما يمكن أيضاً الاستعانة بمصابيح ذات أغطية فاتحة للسقف. أما من لا يفضل طلاء الجدران بالألوان الفاتحة، يمكنه على الأقل الاستعانة بقطع أثاث فاتحة اللون في هذا المكان

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

اذا كان لديك أحد ممرات المنزل ضيقة، فعليك اختيار الألوان الزاهية. وإضاءة ذات لون أبيض مناسبة جدا ، أما الممرات المضاءة طبيعيا فهي لا تحتاج حيل لتوسيعها لان الاضاءة الطبيعية كفيلة بزيادة المساحة بصريا ومن الافضل إضافة مرآة لزيادة المساحة وكمية الضوء المنتشرة في الممر.

خزانة صغيرة وشماعة مثبتة

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

نلجأ احيانا إلى وضع خزانة ملابس صغيرة، خاصة في الممر الخاص بباب المنزل، بحيث نساعد الضيوف على تنظيم  أشيائهم قبل الدخول للبيت. لكن إن كان الممرضيق ولا يتحمل هذه الخزانة، يمكن ببساطة استخدام شماعات مثبتة على الحائط، والتي تبدو وكأنها جزء من الديكور خاصة إن كانت بألوان متنوعة.

أفكار مبتكرة ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

أحياناً يكون الافكار المبتكرة هي الحل، وهنا يمكنك استخدام لمسات مختلفة في هذا الممر الضيق، من خلال اختيار أرضيات مختلفة عن باقي المنزل أو نباتات زينة مع إضاءة مميزة أو حتى عمل سقف خشبي للممر أو اختيار جدان من الزجاج تطل على حديقة المنزل أو تزيين جدرانه بالصور المتنوعة في أوضاع مختلفة. وسيصبح ممر منزلك رحلة ممتعة تمر بها خلال وصولك للغرف ..

لون موحد للأبواب ..

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus الممر الحديث، المدخل و الدرج
acertus

acertus
acertus
acertus

غالبا تتواجد الأبواب في الممرات، وهناعلينا توحيد اللون لإضفاء مساحة أكبر على المكان. فاختيار لون واحد للممر والباب الموجود به يجعل المنظر أكثر انسيابية.

لمسة فنية ..

Mieszkanie z duszą, Perfect Home Perfect Home الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Perfect Home

Perfect Home
Perfect Home
Perfect Home

اترك لمساتك الفنية في كل ركن في منزلك وخاصة في الممرات ، فهي في النهاية تبدو مستقلة عن باقي غرف المسكن ولا مانع من طلاء جدرانها بألوان غير مألوفة أو وضع قطع أثاث مختلفة عن الطراز المعتمد في باقي الغرف.

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سجادة أنيقة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

إضافة سجادة أنيقة متناسقة مع ألوان الجدران ذو نقوش مبهجة…

جدار خشبي ..

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

تصميم جدار خشبي أو حجري يضيف فخامة وأناقة لا مثيل لها وخصوصا في الفيلات ، وهنا عالج المصمم الممر الضيق باضافة الزجاج في الحائط المقابل للجدار الخشبي مما أضاف مساحة بصرية للفراغ ..

طاولة صغيرة

Kensington & Chelsea, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Matteo Bianchi Studio

Kensington & Chelsea

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

إن كان الممر بمنزلك ذو مساحة كبيرة ، فإضافة طاولة دائرية أنيقة تضيف لمسة حميمية للفراغ ويزيد من استغلال الممر بشكل مريح ومرن ولا يعيق الحركة بشكل كبير ..

وكما رأينا في تلك التصميمات ممرات منزلية رائعة ..نرجو أن تكون نالت إعجابكم ..

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