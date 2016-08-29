الممرات المنزلية .. أخطاء وحلول

معظم الممرات الموجودة في منازلنا صغيرة أو ضيقة للغاية وخالية من أية نافذة أو مصدر للضوء. وبدلاً من التعامل مع هذه الممرات كمساحات مفقودة من المنزل يتم تجاهلها عدم الاهتمام بتصميمها بشكل صحيح ، غالبا ما نستخدما كمكان للتخزين أو امتداد لمنطقة االغسيل والكي .
استخدامات الممرات تتغير مع الوقت واحتياجات الأسرة والأذواق، على الرغم من ظهور أفكار كثيرة تساعدك على تصميم الممر بداخل منزلك بشكل أنيق ولكن هناك اعتبارات يجب مراعتها عند التصميم .الممر يعتبر هو الشريان الاساسي بداخل المنزل ولذا يجب مراعاة ارتفاعه ومساحته عند التصميم حتى لا نؤثر على سهولة الحركة من خلاله.
إليك بعض الحيل البسيطة تجعل الممر مساحة مفيدة للمنزل وفي الوقت نفسه تضفي لمسة جمال على المنزل بأكمله:
طلاء الممر الرئيسي في المنزل بلون فاتح يجعله يبدوأكبر. كما يمكن أيضاً الاستعانة بمصابيح ذات أغطية فاتحة للسقف. أما من لا يفضل طلاء الجدران بالألوان الفاتحة، يمكنه على الأقل الاستعانة بقطع أثاث فاتحة اللون في هذا المكان
اذا كان لديك أحد ممرات المنزل ضيقة، فعليك اختيار الألوان الزاهية. وإضاءة ذات لون أبيض مناسبة جدا ، أما الممرات المضاءة طبيعيا فهي لا تحتاج حيل لتوسيعها لان الاضاءة الطبيعية كفيلة بزيادة المساحة بصريا ومن الافضل إضافة مرآة لزيادة المساحة وكمية الضوء المنتشرة في الممر.
نلجأ احيانا إلى وضع خزانة ملابس صغيرة، خاصة في الممر الخاص بباب المنزل، بحيث نساعد الضيوف على تنظيم أشيائهم قبل الدخول للبيت. لكن إن كان الممرضيق ولا يتحمل هذه الخزانة، يمكن ببساطة استخدام شماعات مثبتة على الحائط، والتي تبدو وكأنها جزء من الديكور خاصة إن كانت بألوان متنوعة.
أحياناً يكون الافكار المبتكرة هي الحل، وهنا يمكنك استخدام لمسات مختلفة في هذا الممر الضيق، من خلال اختيار أرضيات مختلفة عن باقي المنزل أو نباتات زينة مع إضاءة مميزة أو حتى عمل سقف خشبي للممر أو اختيار جدان من الزجاج تطل على حديقة المنزل أو تزيين جدرانه بالصور المتنوعة في أوضاع مختلفة. وسيصبح ممر منزلك رحلة ممتعة تمر بها خلال وصولك للغرف ..
غالبا تتواجد الأبواب في الممرات، وهناعلينا توحيد اللون لإضفاء مساحة أكبر على المكان. فاختيار لون واحد للممر والباب الموجود به يجعل المنظر أكثر انسيابية.
اترك لمساتك الفنية في كل ركن في منزلك وخاصة في الممرات ، فهي في النهاية تبدو مستقلة عن باقي غرف المسكن ولا مانع من طلاء جدرانها بألوان غير مألوفة أو وضع قطع أثاث مختلفة عن الطراز المعتمد في باقي الغرف.
إضافة سجادة أنيقة متناسقة مع ألوان الجدران ذو نقوش مبهجة…
تصميم جدار خشبي أو حجري يضيف فخامة وأناقة لا مثيل لها وخصوصا في الفيلات ، وهنا عالج المصمم الممر الضيق باضافة الزجاج في الحائط المقابل للجدار الخشبي مما أضاف مساحة بصرية للفراغ ..
إن كان الممر بمنزلك ذو مساحة كبيرة ، فإضافة طاولة دائرية أنيقة تضيف لمسة حميمية للفراغ ويزيد من استغلال الممر بشكل مريح ومرن ولا يعيق الحركة بشكل كبير ..
وكما رأينا في تلك التصميمات ممرات منزلية رائعة ..نرجو أن تكون نالت إعجابكم ..