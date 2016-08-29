الممرات المنزلية .. أخطاء وحلول

معظم الممرات الموجودة في منازلنا صغيرة أو ضيقة للغاية وخالية من أية نافذة أو مصدر للضوء. وبدلاً من التعامل مع هذه الممرات كمساحات مفقودة من المنزل يتم تجاهلها عدم الاهتمام بتصميمها بشكل صحيح ، غالبا ما نستخدما كمكان للتخزين أو امتداد لمنطقة االغسيل والكي .

استخدامات الممرات تتغير مع الوقت واحتياجات الأسرة والأذواق، على الرغم من ظهور أفكار كثيرة تساعدك على تصميم الممر بداخل منزلك بشكل أنيق ولكن هناك اعتبارات يجب مراعتها عند التصميم .الممر يعتبر هو الشريان الاساسي بداخل المنزل ولذا يجب مراعاة ارتفاعه ومساحته عند التصميم حتى لا نؤثر على سهولة الحركة من خلاله.

إليك بعض الحيل البسيطة تجعل الممر مساحة مفيدة للمنزل وفي الوقت نفسه تضفي لمسة جمال على المنزل بأكمله: