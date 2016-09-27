10 تصميمات مذهلة لسلالم عصرية

سلم داخلي أنيق بـ تصميم ساحر مكون من مكعبات خشبية بلون بني فاتح استطاعت ببراعة كسر حدة هدوء الأبيض الذي يغلف كل أرجاء الكوريدور، درجاته مختلفة الأحجام، متراصة بشكل شبه دائري حتى تصلك للطابق العلوي!

الخشب بشكل عام ينشر الدفء في أي مكان يستخدم به ويضفي لمسة أخاذة تكسب المنزل بهجة وحيوية!، قد يعيب ذلك التصميم فقط رغم تألقه عدم وجود درابزين للسلم مما يُشكل خطورة على الأطفال أثناء استخدامهم إياه سواء في الصعود أو الهبوط.