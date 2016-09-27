10 تصميمات مذهلة لسلالم عصرية

قديمًا كانت السلالم مجرد وسيلة للصعود والهبوط.. وليست لأغراض جمالية أخرى!، ولكن الآن تغير مفهومها تمامًا فباتت جزءًا أساسيًا من لمسات الديكور الأكثر جذبًا للانتباه وأصبحت أكثر من مجرد وسيلة.. مع هوميفاي اليوم سنعرض لكم نخبة من التصميمات الغريبة للسلالم الداخلية للمنزل جسدت الابتكار والإبداع في أعظم صوره على أرض الواقع.. لنلقي نظرة معًا على تلك المجموعة الفريدة!
تصميم محير قد لا تستطيع فك طلاسمه إلا بعد استغراق الكثير من الوقت تحدق في تفاصيله المبهرة!، ربما تعرف كيف يبدأ من درجاته الأولى ولكن يبقى السؤال.. كيف تصل من خلاله للطابق العلوي؟
هكذا يمكننا وصف ذلك السلم الخشبي المصمم في شكل هرمي وربما مثلث.. يصلنا ذلك السلم بالطابق العلوي من الجهتين اليمنى واليسرى، طرفيه يتلقيان بنهاية المطاف عند القمة، مكون ببساطة من شريحتين خشبيتين عريضتين من الجهة السفلية بالقرب من الأرض بحيث يمثل كلًا منهما درجة كبيرة من درجات السلم يستخدم كلاهما كأرفف لوضع الإكسسوارات والتحف وكذلك الأغراض الشخصية لقاطن المنزل!
سلم داخلي أنيق بـ تصميم ساحر مكون من مكعبات خشبية بلون بني فاتح استطاعت ببراعة كسر حدة هدوء الأبيض الذي يغلف كل أرجاء الكوريدور، درجاته مختلفة الأحجام، متراصة بشكل شبه دائري حتى تصلك للطابق العلوي!
الخشب بشكل عام ينشر الدفء في أي مكان يستخدم به ويضفي لمسة أخاذة تكسب المنزل بهجة وحيوية!، قد يعيب ذلك التصميم فقط رغم تألقه عدم وجود درابزين للسلم مما يُشكل خطورة على الأطفال أثناء استخدامهم إياه سواء في الصعود أو الهبوط.
الحقيقة أنه نموذج مصمم للهدفين معًا، أي سلم رائع وعملي تتضمن المساحة الفارغة أسفله ربما مكتبة صغيرة أو أرفف تخزيين مذهلة كالموضحة في هذا النموذج أمامنا، وبالتالي تكون كل تلك المساحة السفلية مستغلة أفضل استغلال.
ومن ناحية أخرى تستوعب تلك الأرفف العديد والعديد من أغراض قاطني المنزل، وتضمن لهم ترتيب وتنظيم تلك الأغراض بشكل سليم مريح للعين وفي الوقت ذاته تكسب السلم أحلى الإطلالات!
سلم شبه دائري بتصميم مخيف رغم طلائه باللون الأبيض الملائكي!، يحظى بدرابزين غريب مقام من منتصف السلم وليس من طرفه الأيمن أو الأيسر كما هو معتاد أو متعارف عليه على الأقل، الخطورة تكمن في تفاصيله الصغيرة كدرجاته المتباعدة وتصميمها الرقيق ودرابزينه غير المألوف.. فمن المؤكد أن ذلك السلم لا ينتمي لبيت به أطفال لتجنب تعرضهم لأي أذى ناتج عن استخدامه!
إن كنت من عشاق كل ما هو غريب وكذلك من محبي المخاطرة، لا تتردد في تنفيذ تصميم مشابه بمملكتك الخاصة.
سلم نصفه معدن ونصفه خشب!، يستند على قاعدة خشبية عملية تحظى بأدراج للأغراض شديدة الخصوصية.. السلم مكونة من درجات خشبية بسُمك رفيع متفرقة عن بعضها البعض، يغلفها من الجانبين لوحين من الحديد المطلي باللون الأسود، مثبت بأحدهما درابزين مفرغ مصمم من منتصف السلم فقط كلما اتجهت للطابق العلوي.
كل تفصيله من تفاصيله مكونة من الزجاج، درجاته الكريستالية البراقة، ودرابزينه الشفاف واللامع بتصميمه المبتكر وغير المألوف.. هكذا يمكننا وصف ذلك السلم الساحر ببساطة الذي قد تخشى من استخدامه لرقة تكوينه!
ربما تشعر أن تلك الدرجات مصنوعة من رقائق الورق الأبيض!، تصميم السلم مبهر بكل المقاييس بجميع التوائاته وانحنائاته.. تشكيل الدرجات ذاتها من الداخل ومن الخارج ينم على عبقرية مصممه وذكائه. اختيار الدرابزين المعدن موفق جدًا وزاد السلم تألقًا وجمالًا.
سلم بسيط وعملي درجاته عبارة عن شرائح من الخشب مثبتة على زوايا معدنية صغيرة ترفع كل درجة قليلًا عن نظيرتها، صممت بعض تلك الدرجات الخشبية وبالأخص في الجهة السفلية لتكون لأرفف عريضة بطول الحائط لتستخدم في وضع ما تحب من الأغراض.
سلم بتفاصيل معقدة مصمم بلمسة خشبية دافئة درجاته محاوطة بالعديد من الشرائح والألواح الحديدية المطلية باللون الأسود الأنيق. السلم مصمم على جزئين أحدهما بلا درابزين والآخر بدرابزين نجده كلما اتجهنا لأعلى لمزيد من الأمان.
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