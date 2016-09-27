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10 تصميمات مذهلة لسلالم عصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify
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قديمًا كانت السلالم مجرد وسيلة للصعود والهبوط.. وليست لأغراض جمالية أخرى!، ولكن الآن تغير مفهومها تمامًا فباتت جزءًا أساسيًا من لمسات الديكور الأكثر جذبًا للانتباه وأصبحت أكثر من مجرد وسيلة.. مع هوميفاي اليوم سنعرض لكم نخبة من التصميمات الغريبة للسلالم الداخلية للمنزل جسدت الابتكار والإبداع في أعظم صوره على أرض الواقع.. لنلقي نظرة معًا على تلك المجموعة الفريدة!

1- مع هذا التصميم العجيب.. كيف تصل للأعلى!

Escaleras, Siller Escaleras Siller Escaleras راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Siller Escaleras

Siller Escaleras
Siller Escaleras
Siller Escaleras

تصميم محير قد لا تستطيع فك طلاسمه إلا بعد استغراق الكثير من الوقت تحدق في تفاصيله المبهرة!، ربما تعرف كيف يبدأ من درجاته الأولى ولكن يبقى السؤال.. كيف تصل من خلاله للطابق العلوي؟ 

2- السلم الهرمي الطائر!

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski الممر الحديث، المدخل و الدرج
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

هكذا يمكننا وصف ذلك السلم الخشبي المصمم في شكل هرمي وربما مثلث.. يصلنا ذلك السلم بالطابق العلوي من الجهتين اليمنى واليسرى، طرفيه يتلقيان بنهاية المطاف عند القمة، مكون ببساطة من شريحتين خشبيتين عريضتين من الجهة السفلية بالقرب من الأرض بحيث يمثل كلًا منهما درجة كبيرة من درجات السلم يستخدم كلاهما كأرفف لوضع الإكسسوارات والتحف وكذلك الأغراض الشخصية لقاطن المنزل! 

3- سلم المكعبات الخشبية الدافئة

homify
homify

homify
homify
homify

سلم داخلي أنيق بـ تصميم ساحر مكون من مكعبات خشبية بلون بني فاتح استطاعت ببراعة كسر حدة هدوء الأبيض الذي يغلف كل أرجاء الكوريدور، درجاته مختلفة الأحجام، متراصة بشكل شبه دائري حتى تصلك للطابق العلوي!

الخشب بشكل عام ينشر الدفء في أي مكان يستخدم به ويضفي لمسة أخاذة تكسب المنزل بهجة وحيوية!، قد يعيب ذلك التصميم فقط رغم تألقه عدم وجود درابزين للسلم مما يُشكل خطورة على الأطفال أثناء استخدامهم إياه سواء في الصعود أو الهبوط.   

4- سلم أم أرفف تخزيين؟

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

الحقيقة أنه نموذج مصمم للهدفين معًا، أي سلم رائع وعملي تتضمن المساحة الفارغة أسفله ربما مكتبة صغيرة أو أرفف تخزيين مذهلة كالموضحة في هذا النموذج أمامنا، وبالتالي تكون كل تلك المساحة السفلية مستغلة أفضل استغلال.

ومن ناحية أخرى تستوعب تلك الأرفف العديد والعديد من أغراض قاطني المنزل، وتضمن لهم ترتيب وتنظيم تلك الأغراض بشكل سليم مريح للعين وفي الوقت ذاته تكسب السلم أحلى الإطلالات! 

5- السلم الأبيض المخيف!

P.A. Home / Provincia Bologna, lauro ghedini & partners _ architecture.design studio lauro ghedini & partners _ architecture.design studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
lauro ghedini &amp; partners _ architecture.design studio

lauro ghedini & partners _ architecture.design studio
lauro ghedini &amp; partners _ architecture.design studio
lauro ghedini & partners _ architecture.design studio

سلم شبه دائري بتصميم مخيف رغم طلائه باللون الأبيض الملائكي!، يحظى بدرابزين غريب مقام من منتصف السلم وليس من طرفه الأيمن أو الأيسر كما هو معتاد أو متعارف عليه على الأقل، الخطورة تكمن في تفاصيله الصغيرة كدرجاته المتباعدة وتصميمها الرقيق ودرابزينه غير المألوف.. فمن المؤكد أن ذلك السلم لا ينتمي لبيت به أطفال لتجنب تعرضهم لأي أذى ناتج عن استخدامه!

إن كنت من عشاق كل ما هو غريب وكذلك من محبي المخاطرة، لا تتردد في تنفيذ تصميم مشابه بمملكتك الخاصة.  

6- وكأنه سلم إحدى الطائرات!

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

سلم نصفه معدن ونصفه خشب!، يستند على قاعدة خشبية عملية تحظى بأدراج للأغراض شديدة الخصوصية.. السلم مكونة من درجات خشبية بسُمك رفيع متفرقة عن بعضها البعض، يغلفها من الجانبين لوحين من الحديد المطلي باللون الأسود، مثبت بأحدهما درابزين مفرغ مصمم من منتصف السلم فقط كلما اتجهت للطابق العلوي.  

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7- سحر الابتكار في السلم الزجاجي

Escaleras, Siller Escaleras Siller Escaleras راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Siller Escaleras

Siller Escaleras
Siller Escaleras
Siller Escaleras

كل تفصيله من تفاصيله مكونة من الزجاج، درجاته الكريستالية البراقة، ودرابزينه الشفاف واللامع بتصميمه المبتكر وغير المألوف.. هكذا يمكننا وصف ذلك السلم الساحر ببساطة الذي قد تخشى من استخدامه لرقة تكوينه!

8- السلم الحلزوني

Escalera helicoidal de madera, Enesca Enesca سلالم وأروقة سلالم
Enesca

Enesca
Enesca
Enesca

ربما تشعر أن تلك الدرجات مصنوعة من رقائق الورق الأبيض!، تصميم السلم مبهر بكل المقاييس بجميع التوائاته وانحنائاته.. تشكيل الدرجات ذاتها من الداخل ومن الخارج ينم على عبقرية مصممه وذكائه. اختيار الدرابزين المعدن موفق جدًا وزاد السلم تألقًا وجمالًا.

9- سلم عملي يتضمن أرفف بطول الحائط!

ESCALIER +++, Thibaut Defrance - Cabestan Thibaut Defrance - Cabestan سلالم وأروقة سلالم
Thibaut Defrance – Cabestan

Thibaut Defrance - Cabestan
Thibaut Defrance – Cabestan
Thibaut Defrance - Cabestan

سلم بسيط وعملي درجاته عبارة عن شرائح من الخشب مثبتة على زوايا معدنية صغيرة ترفع كل درجة قليلًا عن نظيرتها، صممت بعض تلك الدرجات الخشبية وبالأخص في الجهة السفلية لتكون لأرفف عريضة بطول الحائط لتستخدم في وضع ما تحب من الأغراض.

10- سلم بتفاصيل معقدة ولكن.. يتمتع بعنصر الأمان!

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

سلم بتفاصيل معقدة مصمم بلمسة خشبية دافئة درجاته محاوطة بالعديد من الشرائح والألواح الحديدية المطلية باللون الأسود الأنيق. السلم مصمم على جزئين أحدهما بلا درابزين والآخر بدرابزين نجده كلما اتجهنا لأعلى لمزيد من الأمان.

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أي تصميم أحببت من تلك المجموعة الفريدة؟ رأيك يهمنا

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