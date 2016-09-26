7 تصميمات مذهلة.. لأنك تستحق أروع سفرة!

غرفة تَلِم شمل جميع أفراد العائلة ثلاث مرات يوميًا مُلتفين حولها بألفة للاستمتاع بأطيب وأشهى الأكلات، قد تكون منفصلة عن بقية أجزاء المنزل بغرفة مغلقة غالبًا من تصميم أسرة تقدس تناول الطعام في هدوء دون التعرض لأي ازعاج، وقد تكون مفتوحة وملتحمة بالمطبخ أو بغرفة المعيشة ومن ثم يتمكن قاطنو المنزل من مشاهدة إحدى أفلامهم أو برامجهم المفضلة أثناء تناول الطعام.
ولأنك تستحق أروع سفرة لك ولعائلتك المميزة، نعرض لك اليوم 7 نماذج مذهلة مختلفة التصميم ومتنوعة كليًا، لتعرف كيف تحظى بسفرة رفيعة المستوى.
سفرة فاخرة مزجت بين الكلاسيكية والعصرية في آنٍ واحد، الكلاسيكية في التصميم وتحديدًا الخاص بالطاولة والنقوش المزينة لفرش الكراسي، والعصرية في ألوانها الزاهية الأصفر والأخضر، والتي باتت علامة أي أثاث على الطراز الحديث.
لذا إن كنت تحب كل ما هو جديد في عالم الديكور ولمساته العصرية، وفي الوقت ذاته لا تريد الاستغناء عن الحس الكلاسيكي الأنيق، اتبع هذا النموذج ربما مع اختلاف ألوانه، ولك مطلق الحرية في اختيار ما يتماشى مع ذوقك!
نفس المبدأ نجده هنا مجددًا ولكن بصورة أخرى، ألا وهو الجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تصميم غرفة السفرة، هكذا يتفق هذا النموذج مع سابقه في تمتعه بإطلالة فريدة أساسها الروح الكلاسيكية واللمسات العصرية، فيما يختلف عنه في أنه أكثر هدوءًا؛ نظرًا لاعتماده على ألوان محايدة!
الطاولة هنا طويلة وعريضة، مصممة بخامة تشبه الجبس!، غالبًا ما نجدها في المنتزهات العامة وما شابه، إلا أنها هنا تظهر بأحلى الإطلالات نتيجة تلك اللمسة العصرية المتمثلة في الكراسي ذات الفرش المنقوش وكذلك الستائر، هذا فضلًا عن باقي ديكورات الغرفة عمومًا من وحدات إضاءة مميزة، وأريكة طويلة استخدمت عوضًا عن الكراسي وفازة راقية احتوت أجمل الزهور المتماشية في ألوانها هي الأخرى مع ألوان فرش الغرفة.
في هذا النموذج نجد الانبهار بعينه!، غرفة سفرة معدنية مكونة من 8 كراسي مريحة بتصميم أنيق وبسيط تسع لَمّة عائلية كبيرة. الغرفة متناسقة تمامًا في ألوانها، ما بين الحوائط والأرضية والديكورات، فجميعهم يتألقون باللون الرمادي الهادئ.
حوائط الغرفة غريبة لكنها مميزة، مقسمة في هيئة بلاطات كبيرة نراها بوضوح في هذه الصورة. الغرفة بشكل عام مريحة الألوان، هادئة وأنيقة، فضلًا عن أن محتوياتها راقية وخارجة عن المألوف!
من يظن أن الديكورات قديمة الطراز قد انتهت صلاحيتها وفات أوان استخدامها فهو بالطبع مخطئ، لأنه على النقيض مؤخرًا قد زادت قيمتها؛ نظرًا لكثرة عرض الديكورات العصرية واحتلالها للأسواق، فبات ذلك الأثاث القديم العريق كالأنتيكة أو التحف الثرية لا يعرف قيمتها وقدرها إلا نخبة تحرص على اقتنائها في بيتك، لذا إن كنت من محبي الكلاسيكيات، لا تتردد في تطبيق نموذج مماثل لهذه الصورة في منزلك!
لعشاق البساطة ونابذي التكلف خلقت غرفة السفرة هذه.. الأناقة والبساطة تجمعا في تفاصيلها الرقيقة، فباتت بإطلالة جذابة رغم صغر حجمها ورغم أنها لا تسع أكثر من 4 أشخاص!، الـكراسي غريبة التصميم ربما تظنها هربت من مجموعة مكاتب نظرًا لأن هذا التصميم في الغالب تغلب عليه طابع الرسمية.
الطاولة كلاسيكية قديمة الطراز ولكن لها سحر خاص، وكذلك الفازة والإكسسوارات التي زينتها، أما السجادة فكان لها اكبر الأثر في إضفاء لمسة جمالية لهذه السفرة لما اكسبته لما من تميز وتألق!
قليلًا ما نجد سفرة بـتصميم دائري، فالمعتاد دائمًا هو طاولات الطعام المستطيلة أو المربعة، لذا يحمل هذا التصميم الدائري كثير من التميز، رغم ما يبدو عليه من أنه أشبه بغرف الاجتماعات، التي غالبًا ما تكون دائرية لتجنب تمييز أحدهم على آخر إن تم اللجوء لتصميم طاولة مستطيلة او مربعة.
الغرفة بشكل عام مبهرة وألوانها جذابة، والتي تتمثل في اللون الأزرق الزهري في كافة الحوائط، والأرضية الباركيه باللون البني الزاهي اللامعن فكانوا إضافة حقيقية للغرفة بكل المقاييس.
ليس شرطًا أن تكون غرفة السفرة مكونة من 6 و10 كراسي طالما يمكن أن تكون لـ 4 أفراد ولكن بلمسة جذابة!، وهذا النموذج يوضح ما نرمي القول إليه، السفرة مصنوعة من خامة خشبية مميزة بشكل دائري ساحر، يلتف حولها 4 كراسي بيضاء بتصميم عصري مريح أكملوا جمال إطلالة الطاولة.
يمكن لجيل الشباب من المقبلين على الزواج الاستعانة بهذا النموذج المناسب تمامًا لهم والمتماشي مع طبيعتهم العملية غير المتكلفة!
ننصحكم بقراءة المقال التالي: 8 أفكار لغرف التسلية والميديا للكبار