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مطابخ خشبية حديثة و جميلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
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المطابخ الخشبية يعتقد البعض أنها جزءاً من طرازات سابقة في الفترة الزمنية الأقدم من الحداثي الحالي، و لكن هذا الاعتقاد ليس صائباً بنسبة كبيرة ، فإن الحداثة في حد ذاتها قد تطورت و طورت من شكل الكثير من المعتقدات و الطرق الأقدم عمراً التي كانت تستخدم فيما سبق و أعادت تكييفها بالشكل الجديد المثالي الذي تحبه أعيننا في تلك الحقبة الزمينة السريعة و الأقل في التفاصيل و الأغزر في التنوع ، سنقوم اليوم باستعراض مطابخ زادها استخدام الخشب جمالاً و فاعلياً بالرغم من كونها صنعت و صممت على الطراز الحداثي في أغلبها ..

المطبخ خشبي البسيط

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO مطبخ خشب نقي Brown
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

المطبخ الرائع هذا مصنوع في قواعدة الأفقية بالكامل من الأخشاب، المنضدة الأمامية و الأرفف الخلفية في أعلى الحوض كلها من الأخشاب، و كذلك الخزانات التي أسفل الحوض، فهذا ما يؤكد شقين في مسألة اختيار نوعية المطبخ الخشبي، أولاً اللون و هذا متروك لك و هو ما يميز الخشب لأنه قابل للطلاء على العكس بأسطح أخرى مثل الرخام، و الشق الآخر هو العملية و هي ما تظهر جلية في الاستخدامات في الأرفف و الخزانات و كذلك المائدة ، الخشب أكثر من رائع في هذا النموذج

مطبخ أنيق

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

إردافاً لمسألة طلاء الخشب نلاحظ هنا لجوء المصمم إلى توحيد لون الجدران مع لون الأخشاب المستخدمة في الخزانات العلوية و النوافذ و الخزانات السفلية أيضاً، مما أعطى المطبخ شكلاً جمالياً مميزاً، و اختيار اللون الأبيض تحديداً في المطبخ هو أمر شائك نظراً لمسألة تراكم الدهون و الاوساخ خصوصاً على الأخشاب و لكن هنا المخرج الوحيد لذلك المأزق هو وجود أداة طرد كبيرة للأبخرة متمثلة في النافذة الزجاجية القابلة للفتح و التي ستطرد كل الأبخرة للخارج فضلاً عن دخول الهواء و الضوء الكافي من خلالها لداخل المطبخ مما يفيد في الناحية الصحية و كذلك الجمالية المتمثلة في الإضاءة

مطبخ رائع

Grace, Mowlem&Co Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co

Grace

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

هذا النموذج لا يختلف كثيراً عن النموذج الماضي و لكن هنا لنا وقفة في مسألة الذوق العام و اخفاء روح الخشب بواسطة الطلاء و الملمعات، في بعض الأحيان يكون هناك شواهد في التصميم الحداثي خصوصاً تدفعنا لاستخدام لون معين و درجة لمعان معينة في المواد التي يتكون منها المطبخ و في هذا النموذج تم استخدام الخشب في أكثر من جانب ديكوري منها الأرفف الجمالية في الجانب و المنضدة في الوسط على هيئة خزانات و كذلك الخزانات فوق و تحت الحوض و أيضاً الحلوق حول النافذة، كل ذلك امتزج مع الباركية الأرضي المصنوع أيضاً من الخشب، لذا كان لزاماً على المصمم من إدخال لون أكثر بريقاً من لون الخشب الداكن الأصلي و هو ما تم بالفعل

مطبخ الخشب الأصيل

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie مطبخ
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

هنا على عكس ما قد كان في النموذجين السابقين رأي المصمم أن يترك الاخشاب بلونها الأصلي الداكن لتحقق معه وحدة تصميمية مع لون المطبخ بالكامل الذي يأتي بالشكل الكوخي الخشبي بالاساس لهذا البيت بأكمله، اختيار موفق لكافة التفاصيل و ادخال الرخام الأسود لمسة فنية مبدعة

نوافذ بالمطبخ

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

هنا يلجأ المصمم إلى استبدال الرخام حول الحوض بالاخشاب، و هو غريب نوعاً ما لأكثر من سبب ، و لكن إذا كان الخشب نوعيته جيدة لا تتأثر بالاستخدام اليومي فسيكون اختيار موفق، و النقطة الأكثر بريقاً هنا هي النوافذ المصنعة من الزجاج المضلع بالخشب، تفكير و تدرج رائع بالألوان من الأسفل للأعلى من الخزانات و حتى السقف ، مزيج رائع

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تداخل رائع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المدخنة بعيداً عن الخشب أبرز ما لفت نظرنا عند النظرة الأولى لهذا المطبخ الرائع، الخشب موضوعنا الأصلي في هذا المطبخ أكثر من رائع كذلك، تدرج ألوانه بين درجات اللون الأصلي للخشب بديع، و الأرفف المغلقة و المفتوحة دون أبواب ترتيبهم جميل، و موقع الرخام في وسط كل هذا الكم من الخشب تصرف جيد

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مطابخ خشبية رائعة

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