مطابخ خشبية حديثة و جميلة

المطابخ الخشبية يعتقد البعض أنها جزءاً من طرازات سابقة في الفترة الزمنية الأقدم من الحداثي الحالي، و لكن هذا الاعتقاد ليس صائباً بنسبة كبيرة ، فإن الحداثة في حد ذاتها قد تطورت و طورت من شكل الكثير من المعتقدات و الطرق الأقدم عمراً التي كانت تستخدم فيما سبق و أعادت تكييفها بالشكل الجديد المثالي الذي تحبه أعيننا في تلك الحقبة الزمينة السريعة و الأقل في التفاصيل و الأغزر في التنوع ، سنقوم اليوم باستعراض مطابخ زادها استخدام الخشب جمالاً و فاعلياً بالرغم من كونها صنعت و صممت على الطراز الحداثي في أغلبها ..
المطبخ الرائع هذا مصنوع في قواعدة الأفقية بالكامل من الأخشاب، المنضدة الأمامية و الأرفف الخلفية في أعلى الحوض كلها من الأخشاب، و كذلك الخزانات التي أسفل الحوض، فهذا ما يؤكد شقين في مسألة اختيار نوعية المطبخ الخشبي، أولاً اللون و هذا متروك لك و هو ما يميز الخشب لأنه قابل للطلاء على العكس بأسطح أخرى مثل الرخام، و الشق الآخر هو العملية و هي ما تظهر جلية في الاستخدامات في الأرفف و الخزانات و كذلك المائدة ، الخشب أكثر من رائع في هذا النموذج
إردافاً لمسألة طلاء الخشب نلاحظ هنا لجوء المصمم إلى توحيد لون الجدران مع لون الأخشاب المستخدمة في الخزانات العلوية و النوافذ و الخزانات السفلية أيضاً، مما أعطى المطبخ شكلاً جمالياً مميزاً، و اختيار اللون الأبيض تحديداً في المطبخ هو أمر شائك نظراً لمسألة تراكم الدهون و الاوساخ خصوصاً على الأخشاب و لكن هنا المخرج الوحيد لذلك المأزق هو وجود أداة طرد كبيرة للأبخرة متمثلة في النافذة الزجاجية القابلة للفتح و التي ستطرد كل الأبخرة للخارج فضلاً عن دخول الهواء و الضوء الكافي من خلالها لداخل المطبخ مما يفيد في الناحية الصحية و كذلك الجمالية المتمثلة في الإضاءة
هذا النموذج لا يختلف كثيراً عن النموذج الماضي و لكن هنا لنا وقفة في مسألة الذوق العام و اخفاء روح الخشب بواسطة الطلاء و الملمعات، في بعض الأحيان يكون هناك شواهد في التصميم الحداثي خصوصاً تدفعنا لاستخدام لون معين و درجة لمعان معينة في المواد التي يتكون منها المطبخ و في هذا النموذج تم استخدام الخشب في أكثر من جانب ديكوري منها الأرفف الجمالية في الجانب و المنضدة في الوسط على هيئة خزانات و كذلك الخزانات فوق و تحت الحوض و أيضاً الحلوق حول النافذة، كل ذلك امتزج مع الباركية الأرضي المصنوع أيضاً من الخشب، لذا كان لزاماً على المصمم من إدخال لون أكثر بريقاً من لون الخشب الداكن الأصلي و هو ما تم بالفعل
هنا على عكس ما قد كان في النموذجين السابقين رأي المصمم أن يترك الاخشاب بلونها الأصلي الداكن لتحقق معه وحدة تصميمية مع لون المطبخ بالكامل الذي يأتي بالشكل الكوخي الخشبي بالاساس لهذا البيت بأكمله، اختيار موفق لكافة التفاصيل و ادخال الرخام الأسود لمسة فنية مبدعة
هنا يلجأ المصمم إلى استبدال الرخام حول الحوض بالاخشاب، و هو غريب نوعاً ما لأكثر من سبب ، و لكن إذا كان الخشب نوعيته جيدة لا تتأثر بالاستخدام اليومي فسيكون اختيار موفق، و النقطة الأكثر بريقاً هنا هي النوافذ المصنعة من الزجاج المضلع بالخشب، تفكير و تدرج رائع بالألوان من الأسفل للأعلى من الخزانات و حتى السقف ، مزيج رائع
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المدخنة بعيداً عن الخشب أبرز ما لفت نظرنا عند النظرة الأولى لهذا المطبخ الرائع، الخشب موضوعنا الأصلي في هذا المطبخ أكثر من رائع كذلك، تدرج ألوانه بين درجات اللون الأصلي للخشب بديع، و الأرفف المغلقة و المفتوحة دون أبواب ترتيبهم جميل، و موقع الرخام في وسط كل هذا الكم من الخشب تصرف جيد