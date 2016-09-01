مطابخ خشبية حديثة و جميلة

هذا النموذج لا يختلف كثيراً عن النموذج الماضي و لكن هنا لنا وقفة في مسألة الذوق العام و اخفاء روح الخشب بواسطة الطلاء و الملمعات، في بعض الأحيان يكون هناك شواهد في التصميم الحداثي خصوصاً تدفعنا لاستخدام لون معين و درجة لمعان معينة في المواد التي يتكون منها المطبخ و في هذا النموذج تم استخدام الخشب في أكثر من جانب ديكوري منها الأرفف الجمالية في الجانب و المنضدة في الوسط على هيئة خزانات و كذلك الخزانات فوق و تحت الحوض و أيضاً الحلوق حول النافذة، كل ذلك امتزج مع الباركية الأرضي المصنوع أيضاً من الخشب، لذا كان لزاماً على المصمم من إدخال لون أكثر بريقاً من لون الخشب الداكن الأصلي و هو ما تم بالفعل