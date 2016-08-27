الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار مثالية لاختيار نوع الجدران

منة اسماعيل منة اسماعيل
Загородный дом, Армен Мелконян Армен Мелконян غرفة المعيشة
Loading admin actions …

جدران المنزل باختصار مثل اللوحات البيضاء الضخمة، التي تنتظر من راسميها أن يضخوا بها الحياة ويجعلوها لوحة مليئة بالألوان والحياة، لذلك هناك دائماً العديد والعديد من الأفكار المختلفة والمتميزة في دهانات لون الجدران تناسب كل الأذواق، فأذا كنت تميل إلى البساطة والألوان الهادئة والبسيطة في طلاء الجدران، ستجد ما تريد، وان كنت تميل إلى الطلاءات المزركشة والتى تمتزج بها العديد من الألوان المختلفة ستجد أيضاً ما تريد، واليوم في هذا المقال سنلقى الضوء على 5 أفكار مختلفة في طلاء الجدران لتختار منها ما يناسبك.

نقوش بارزة

Panneaux 3D PVC, BBM BBM المنزلديكورات واكسسوارات
BBM

BBM
BBM
BBM

فكرة أخري لطلاء الجدران الكلاسيكي، تناسب كثيراً المنازل ذو النمط الكلاسيكي القديم، وهي النقوش البارزة في الجدران، فتشعر وكأنها رسومات 3Dداخل الجدران، فكما نري في تلك الصورة على سبيل المثال تلك النقوشات البارزة والتي دمجت بشكل كبير مع أثاث غرفة المعيشة وتصميمه الكلاسيكي الفاخر.

جدران خشبية أنيقة

Загородный дом, Армен Мелконян Армен Мелконян غرفة المعيشة
Армен Мелконян

Армен Мелконян
Армен Мелконян
Армен Мелконян

اذا كنت من عشاق الكلاسيكية في التصميم، فحتماً طلاء الخشبي للجدران سينال أعجابك فهو من أجمل الأفكار في التصميم الكلاسيكي، لأن الخشب يضفي لمسة أنيقة بطبيعته على أى تصميم، وبجانب ذلك فهو يضفي لمسة من الدفئ على الغرفة، كما نري في تصميم جدران تلك الغرفة، تم استخدام الخشب بالكامل في تصميم جدران تلك الغرفة.

الحجر لأطلالة كلاسيكية أنيقة

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES MIT TIEFGARAGE, Förstl Naturstein Förstl Naturstein منتجع حجر جيري
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

من الشائع جداً في الفترة الأخيرة استخدام الحجر في الطلاء، فهو له مزايا كبيرة جداً في التصميم فهو يتمتع بصلابة  وأناقة عالية جداً، كما انه سهل التنظيف ويعتبر عازل للحرارة ومقاوم للخدوش ويمكنه أن يدوم معك لسنين طويلة دون أن يفتقد رونقه وأناقته في التصميم.

جدران زجاجية كريستالية

Cloisons pour le siège de Natexis réalisées par l'Atelier Bernard Pictet, le verre appliqué à la décoration et à l'architecture le verre appliqué à la décoration et à l'architecture مساحات تجارية شركات
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture

le verre appliqué à la décoration et à l'architecture
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture
le verre appliqué à la décoration et à l'architecture

في العمارة الحديثة في الأونة الأخيرة بدأ الأعتماد وبشكل كبير على الجدران الزجاجية في تصميم جدران المنزل، وربما يبدو الأمر جنوني بعض الشئ، بسبب طبيعة الزجاج الضعيفة ، الأ انه بدأ يشارك في تصميم الجدران في الفترة الأخيرة بطريقة مثالية جداً وعبقرية.

جدران من الرخام

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

استخدام الرخام والبلاط أيضاً في الجدران من الأفكار المنتشرة جداً، وخاصةً في جدران المطابخ والحمامات، فهو يعتبر الحل الأمثل للجدران التي تتعرض للرطوبة باستمرار، كما ان له العديد والعديد من الأشكار المزخرفة والتي تناسب ذوقك أياً كان طبيعة ذوقك.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: إعادة الحياة لإحدى المنازل القديمة

منزل ريفي من أجمل ما ستري في حياتك
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار لطلاء الجدران؟؟؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً