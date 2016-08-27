أفكار مثالية لاختيار نوع الجدران

جدران المنزل باختصار مثل اللوحات البيضاء الضخمة، التي تنتظر من راسميها أن يضخوا بها الحياة ويجعلوها لوحة مليئة بالألوان والحياة، لذلك هناك دائماً العديد والعديد من الأفكار المختلفة والمتميزة في دهانات لون الجدران تناسب كل الأذواق، فأذا كنت تميل إلى البساطة والألوان الهادئة والبسيطة في طلاء الجدران، ستجد ما تريد، وان كنت تميل إلى الطلاءات المزركشة والتى تمتزج بها العديد من الألوان المختلفة ستجد أيضاً ما تريد، واليوم في هذا المقال سنلقى الضوء على 5 أفكار مختلفة في طلاء الجدران لتختار منها ما يناسبك.
فكرة أخري لطلاء الجدران الكلاسيكي، تناسب كثيراً المنازل ذو النمط الكلاسيكي القديم، وهي النقوش البارزة في الجدران، فتشعر وكأنها رسومات 3Dداخل الجدران، فكما نري في تلك الصورة على سبيل المثال تلك النقوشات البارزة والتي دمجت بشكل كبير مع أثاث غرفة المعيشة وتصميمه الكلاسيكي الفاخر.
اذا كنت من عشاق الكلاسيكية في التصميم، فحتماً طلاء الخشبي للجدران سينال أعجابك فهو من أجمل الأفكار في التصميم الكلاسيكي، لأن الخشب يضفي لمسة أنيقة بطبيعته على أى تصميم، وبجانب ذلك فهو يضفي لمسة من الدفئ على الغرفة، كما نري في تصميم جدران تلك الغرفة، تم استخدام الخشب بالكامل في تصميم جدران تلك الغرفة.
من الشائع جداً في الفترة الأخيرة استخدام الحجر في الطلاء، فهو له مزايا كبيرة جداً في التصميم فهو يتمتع بصلابة وأناقة عالية جداً، كما انه سهل التنظيف ويعتبر عازل للحرارة ومقاوم للخدوش ويمكنه أن يدوم معك لسنين طويلة دون أن يفتقد رونقه وأناقته في التصميم.
في العمارة الحديثة في الأونة الأخيرة بدأ الأعتماد وبشكل كبير على الجدران الزجاجية في تصميم جدران المنزل، وربما يبدو الأمر جنوني بعض الشئ، بسبب طبيعة الزجاج الضعيفة ، الأ انه بدأ يشارك في تصميم الجدران في الفترة الأخيرة بطريقة مثالية جداً وعبقرية.
استخدام الرخام والبلاط أيضاً في الجدران من الأفكار المنتشرة جداً، وخاصةً في جدران المطابخ والحمامات، فهو يعتبر الحل الأمثل للجدران التي تتعرض للرطوبة باستمرار، كما ان له العديد والعديد من الأشكار المزخرفة والتي تناسب ذوقك أياً كان طبيعة ذوقك.
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