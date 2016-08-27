أفكار مثالية لاختيار نوع الجدران

استخدام الرخام والبلاط أيضاً في الجدران من الأفكار المنتشرة جداً، وخاصةً في جدران المطابخ والحمامات، فهو يعتبر الحل الأمثل للجدران التي تتعرض للرطوبة باستمرار، كما ان له العديد والعديد من الأشكار المزخرفة والتي تناسب ذوقك أياً كان طبيعة ذوقك.

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