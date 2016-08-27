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5 أفكار لأجواء هادئة داخل منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify تصميم مساحات داخلية معدن
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المنزل باختصار هو أكثر مكان يمكنك الشعور بداخله بالراحة، الهدوء والأستقرار، لذلك فأنت بالتأكيد تسعى إلى تحويل تلك المساحات بداخله من مجرد مساحة معيشة تقليدية جداً ليس بها أى روح او تصميم مختلف، إلى جنة صغيرة ومريحة، لذلك اليوم في Homify سنقدم لك بعض الأفكار التي ستساعدك على خلق جو مريح وهادئ داخل منزل بتحويلة إلى محمية طبيعية من النباتات المختلفة.

غرفة معيشة هادئة

Text, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects غرفة المعيشة
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

غرفة المعيشة من أكثر الأماكن داخل المنزل التي يجتمع بها العائلة فترات كبيرة معاً، ومن أكثر الأماكن أيضاً التي يطيل جلوسك بها، لذلك يفضل دائماً أن تكون مريحة وهادئة حتي تبعث الهدوء والأستقرار داخل نفسك، لذلك اسعى إلى أضافة أثاث ومفروشات مريحة في تصميمها، بالأضافة إلى لمسة من النباتات المختلفة والمتنوعة لتضفي على الغرفة روحاً هادئة.

ركناً مشرق وجذاب

homify تصميم مساحات داخلية معدن
homify

homify
homify
homify

اجعل هناك ركناً داخل المنزل مختلفاً في تصميمه مشرقاً وجذاباً، ويمكنك تحقيق ذلك بمنتهى البساطة فقط من خلال أضافة لون مختلف لطلاء الجدران مع الأستعانة ببعض اللمسات البسيطة في الديكور والنباتات، فكما نري في تلك الصورة تم أضافة لون مختلف لتصميم جدار هذا الركن مع الأستعانة بأنواع مختلفة من النباتات لتجعل هذا الركن مشرقاً وجذاباً.

غرفة نوم مريحة

I brand low cost e la linea Home, Promenart Promenart غرفة نومديكورات واكسسوارات
Promenart

Promenart
Promenart
Promenart

في غرفة النوم داخل منزلك يمكنك أيضاً جعلها منطقة مريحة ، من خلال الأعتماد على ألوان فاتحة باردة كاللون الأزرق والأخضر بدرجاته المختلفة مع أضافة لمسة من أنواع النباتات المختلفة، فكما نري في تصميم تلك الغرفة، تم اختيار اللون الاخضر الداكن ليكون لون السرير الأساسي بالاضافة إلى لمسة النباتات والديكورات البسيطة التي اندمجت مع اللون الأبيض الأساسي للغرفة بالكامل.

ورق الحائط وأطلالة على الطبيعة

Fabulous, Enjoy en Stoer behang van onszelf , onszelf onszelf جدران وأرضياتورق الحائط
onszelf

onszelf
onszelf
onszelf

يمكنك أضافة روح استوائية بمنتهى البساطة على منزلك، فقط من خلال استخدام ورق الحائط برسومات استوائية مختلفة تضفي على منزلك روح مختلفة ومرحة.

ديكور من المياة الطبيعية

Tetsu bachi granite bowl water feature Lush Garden Design حدائقديكورات واكسسوارات
Lush Garden Design

Tetsu bachi granite bowl water feature

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

أضافة لمسات بسيطة من ديكور المياة الطبيعية داخل المنزل، فبأمكان تلك اللمسة البسية أضافة الكثير والكثير من الجمال داخل منزلك.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: صمم غرفة نوم مناسبة للرجال بنفسك

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