5 أفكار لأجواء هادئة داخل منزلك

المنزل باختصار هو أكثر مكان يمكنك الشعور بداخله بالراحة، الهدوء والأستقرار، لذلك فأنت بالتأكيد تسعى إلى تحويل تلك المساحات بداخله من مجرد مساحة معيشة تقليدية جداً ليس بها أى روح او تصميم مختلف، إلى جنة صغيرة ومريحة، لذلك اليوم في Homify سنقدم لك بعض الأفكار التي ستساعدك على خلق جو مريح وهادئ داخل منزل بتحويلة إلى محمية طبيعية من النباتات المختلفة.
غرفة المعيشة من أكثر الأماكن داخل المنزل التي يجتمع بها العائلة فترات كبيرة معاً، ومن أكثر الأماكن أيضاً التي يطيل جلوسك بها، لذلك يفضل دائماً أن تكون مريحة وهادئة حتي تبعث الهدوء والأستقرار داخل نفسك، لذلك اسعى إلى أضافة أثاث ومفروشات مريحة في تصميمها، بالأضافة إلى لمسة من النباتات المختلفة والمتنوعة لتضفي على الغرفة روحاً هادئة.
اجعل هناك ركناً داخل المنزل مختلفاً في تصميمه مشرقاً وجذاباً، ويمكنك تحقيق ذلك بمنتهى البساطة فقط من خلال أضافة لون مختلف لطلاء الجدران مع الأستعانة ببعض اللمسات البسيطة في الديكور والنباتات، فكما نري في تلك الصورة تم أضافة لون مختلف لتصميم جدار هذا الركن مع الأستعانة بأنواع مختلفة من النباتات لتجعل هذا الركن مشرقاً وجذاباً.
في غرفة النوم داخل منزلك يمكنك أيضاً جعلها منطقة مريحة ، من خلال الأعتماد على ألوان فاتحة باردة كاللون الأزرق والأخضر بدرجاته المختلفة مع أضافة لمسة من أنواع النباتات المختلفة، فكما نري في تصميم تلك الغرفة، تم اختيار اللون الاخضر الداكن ليكون لون السرير الأساسي بالاضافة إلى لمسة النباتات والديكورات البسيطة التي اندمجت مع اللون الأبيض الأساسي للغرفة بالكامل.
يمكنك أضافة روح استوائية بمنتهى البساطة على منزلك، فقط من خلال استخدام ورق الحائط برسومات استوائية مختلفة تضفي على منزلك روح مختلفة ومرحة.
أضافة لمسات بسيطة من ديكور المياة الطبيعية داخل المنزل، فبأمكان تلك اللمسة البسية أضافة الكثير والكثير من الجمال داخل منزلك.
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