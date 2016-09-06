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شقة مساحتها 35 م² تجمع بين العملية والأناقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشة Beige
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السكن في مدن كبرى مثل لندن ونيويورك أمر ممتع حقًا لكن لا يمكنك الحصول على شقق ذات مساحة كبيرة على عكس المدن الأخرى لأنها في هذه الحالة ستكون التكلفة باهظة جدًا، لذا السكن في شقق ذات مساحة محدودة وعملية هو الحل الأمثل للجمع بين ميزتين وهما السكن في مدينة كبيرة وامتلاك شقة عملية وغير مكلفة . 

لذا نقدم لك في هذا الموضوع مشروع لمجموعة من الخبراء  ، شقة لمن يحب السكن في الحضر وسط المدن الكبرى حتى يضمن حرية الحركة والذهاب إلى المطاعم ودور السينما، وفي نفس الوقت يريد منزل مريح وعملي، دعنا نعرض لك هذه الشقة العملية ذات المساحة المحدودة .   

3 في 1

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تزيين الشقة بالكامل اعتمد على الألوان الخفيفة مثل الأبيض مع لمسة رمادية بسيطة، بالإضافة إلى الاعتماد على المرايا والزجاج الشفاف مما أعطى سعة أضافية للمكان وقُسمت كل مساحة فيه على حدى دون أن تعزلهم عن بعض.  

تصميم استراتيجي للمشروع

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

كما نرى من خلال هذه الصورة الشرفة وغرفة المعيشة والنوم، بالإضافة إلى المطبخ ويظهر الموقد واضحًا في الصورة، مع الإضاءة الغير مباشرة أسفل وأعلى المكان، كل هذه العناصر خلقت بيئة طبيعية مليئة بالدفء في مساحة محدودة .  

غرفة نوم وشرفة ومكتب

homify غرفة نوم Beige
homify

homify
homify
homify

الضوء الغير مباشر على الجانب جعل المساحة تبدو مريحة، ومن الواضح جدًا أن أصحاب هذه الشقة عمليين جدًا فاستخدموا كل سنتيمتر فيها، واستغلوا الشرفة في جعلها مكتب مريح للعين والجسم، فالإضاءة الطبيعية تتيح لعينك رؤية واضحة أثناء عملك ، وجلسة مريحة لضمان الراحة أثناء فترات العمل الطويلة، اللون الرمادي للغرفة أضاف نغمات خفيفة من العمق لها.  

خطة مفتوحة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة متصلة مباشرة بالشرفة وذلك ساعد على توسيع المساحة والشعور بالرحابة على الرغم من صغر المكان وجعلته معاصر جدًا. 

مساحات فريدة مركزية

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

الاستفادة المثلى من المساحة هو البند الأساسي في هذا المشروع، مقعد واحد في غرفة المعيشة ومطبخ صغير أمر كافي لهذه المساحة . 

الأسود لمساحة أكثر تطور

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الساطعة تعطي لمسة من الحداثة لغرفة الطعام، بالإضافة إلى الزجاج على الجانب الذي جعل المكان يبدو أوسع مما هو عليه، أما الكراسي السوداء أعطت لمسة متطورة للغرفة وأثبت أن استخدام الألوان المتضادة معًا مثل الكراسي البيضاء مع السوداء في نفس المساحة دائمًا هو الخيار الأمثل دائمًا. 

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الخزف للأرضية والجدران

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

المساحة نظيفة جدًا، الحوض المنحوت من الحجر الطبيعي تزين بالورود الحمراء التي أضافت لمسة من الطبيعة والحيوية للمكان، أما الإضاءة الغير مباشرة الساقطة على المرآة زادت من إشراق الحمام.   

المناطق الترفيهية والخدمات

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

للشرفة وظيفتين وهما الوظيفة الترفيهية والخدمية، ونجد أن الوظيفة الترفيهية تتمثل في البار وقبو النبيذ بالإضافة إلى الأريكة المريحة والفضاء الملائم لاستقبال الأصدفاء . 

من ناحية أخرى نجد الوظيفة الخدمية تتجسد في الغسالة والمجفف وخزانة، كل ركن في الشرفة تم استغلاله على أكمل وجه.  

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