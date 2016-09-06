شقة مساحتها 35 م² تجمع بين العملية والأناقة

السكن في مدن كبرى مثل لندن ونيويورك أمر ممتع حقًا لكن لا يمكنك الحصول على شقق ذات مساحة كبيرة على عكس المدن الأخرى لأنها في هذه الحالة ستكون التكلفة باهظة جدًا، لذا السكن في شقق ذات مساحة محدودة وعملية هو الحل الأمثل للجمع بين ميزتين وهما السكن في مدينة كبيرة وامتلاك شقة عملية وغير مكلفة .

لذا نقدم لك في هذا الموضوع مشروع لمجموعة من الخبراء ، شقة لمن يحب السكن في الحضر وسط المدن الكبرى حتى يضمن حرية الحركة والذهاب إلى المطاعم ودور السينما، وفي نفس الوقت يريد منزل مريح وعملي، دعنا نعرض لك هذه الشقة العملية ذات المساحة المحدودة .