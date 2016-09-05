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8 أسرار تجعل المداخل الصغيرة رائعة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
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 حسن الضيافه لا يعني تقديم أشهى المشروبات و الأكلات فقط،ولكنه يعني أيضاً تجهيز منزلك بشكل مليء بالألفه و الترحاب لإستقبال ضيوفك.

ويعد مدخل المنزل ركناُ أساسياً في الترحيب بالزوار،فبالرغم من قلة الوقت الذي نقضيه فيه،إلا أن المدخل الناجح يترك انطباعاً إيجابياً يدوم في ذاكرة الزائرين.

فلا تجعل من صغرالمساحة عائقاً يمنع الحصول على مدخل أنيق،و حاول أن تخلق فيه مساحة مميزه تفصل بين خارج المنزل و داخله،وتعطي فكره تمهيديه عن ذوقك الفريد في منزلك.

و نحن في هوميفاي نهتم بتقديم الحلول لأهم المشاكل التى قد تواجهك في تصميم أو إعادة تجديد منزلك،لذا سنقدم لك اليوم 10 نمادج أنيقه للمداخل الصغيره،والتى يمكنك تنفيذها بسهوله!.

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

1- مثل الفنادق الفاخره

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

إذا كنت تفضل المداخل الرسميه،ستحب هذا المدخل كثيراً ولإعتماده يمكنك استخدام مصابيح الحائط على  جانبي المرآه مع رف الحائط و كرسي مريح،لتحصل على ركنا فاخرا يبهر ضيوفك.

2- الإبداع الوظيفي

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' سلالم وأروقة مخزن
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

يعد توفير وسائل الراحه لضيفك،جزء هام من الترحيب به. و عندما تقوم بتجهيز مكان مناسب ليترك الضيف حذائه و معطفه ليجلس على سجيته،فأنت ترحب به على أكمل وجه. لذا وظف إبداعك في تجهيز خزانه مناسبه مع شماعات ذات تصميم لافت لمدخل عملي ولا تنسى إضافة النباتات التى تكسر الجليد بين منزلك و الزوار .

3- ركن ناعم

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka سلالم وأروقة رفوف وأدراج
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

نرى هنا كونسول مميز بألوان باستيليه أعطى المدخل مظهر مشرق،مليء بالتفاؤل. مع مجموعة صور عائليه على الحائط،لتعكس الجو العائلي الدافيء الذي يسيطر على الأجواء.و يمكنك اقتباس هذه الفكره بسهوله عن طريق اعتمادك الألوان الباستيليه الناعمه في قطعة الأثاث،وصورك العائليه بوضعها في إطارات جميله.

4- نقطه فاصله

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

تناقض الأسود الغامض مع البينك الجريء،جعل هذا المدخل نقطه فاصله بين خارج المنزل و داخله. ولا شك أن شماعة الملابس التى تشبه المتاهه كان لها دور كبير في المظهر الأخير الملفت لهذا المدخل الرائع من تصميم miniszyk.

5- القليل يكفي

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

زاويه صغيره من الحائط،تكفى لعمل مدخل لطيف. وضع شماعه متعددة الأذرع،وفوقها لوحه صغيره أو مصباح حائط بحلية معدنيه،يصنع مدخلاً جميلاً من لاشيء!.

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6- كسر المتوقع

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة رفوف وأدراج Black
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

لاشك أن هذا المدخل يُنبيء بمنزل غير تقليدي،ومن الجيد أنه سهل اقتباسه. حيث أنك لن تحتاج لأكثر من رف حائط تضع عليه القطع التى تحبها لتعكس اختياراتك الفريده،مثل هذا الإكسسوار بلون التركواز الفاتح و ما فوقه من لوحات جريئه!.

7- ديكور ضخم

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH سلالم وأروقة شماعة ملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

فازه كبيره مثل الصوره لمحبي الحداثه،أو نخله صناعيه كبيره لمحبي لمسات الطبيعه،تجعل المدخل لافتاً و محفوراً في الذاكره،ولا تشغل أكثر من بعض السنتيمترات .

8- المرايا في الممرات الضيقه

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

إذا كان باب منزلك يفتح على ممر ضيق،يمكنك استخدام خزانة أحذيه بأبواب ذات مرايا خارجيه،لتحصل على ممر مرتب و أكثر اتساعاً بفضل المرايا العاكسه للضوء. و ما أجمل أن تضع اللوحات الفنيه التى تحبها على حوائط الممر فترى انعكاساتها في المرآه أكثر من مره.

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design
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