8 أسرار تجعل المداخل الصغيرة رائعة

حسن الضيافه لا يعني تقديم أشهى المشروبات و الأكلات فقط،ولكنه يعني أيضاً تجهيز منزلك بشكل مليء بالألفه و الترحاب لإستقبال ضيوفك.
ويعد مدخل المنزل ركناُ أساسياً في الترحيب بالزوار،فبالرغم من قلة الوقت الذي نقضيه فيه،إلا أن المدخل الناجح يترك انطباعاً إيجابياً يدوم في ذاكرة الزائرين.
فلا تجعل من صغرالمساحة عائقاً يمنع الحصول على مدخل أنيق،و حاول أن تخلق فيه مساحة مميزه تفصل بين خارج المنزل و داخله،وتعطي فكره تمهيديه عن ذوقك الفريد في منزلك.
و نحن في هوميفاي نهتم بتقديم الحلول لأهم المشاكل التى قد تواجهك في تصميم أو إعادة تجديد منزلك،لذا سنقدم لك اليوم 10 نمادج أنيقه للمداخل الصغيره،والتى يمكنك تنفيذها بسهوله!.
إذا كنت تفضل المداخل الرسميه،ستحب هذا المدخل كثيراً ولإعتماده يمكنك استخدام مصابيح الحائط على جانبي المرآه مع رف الحائط و كرسي مريح،لتحصل على ركنا فاخرا يبهر ضيوفك.
يعد توفير وسائل الراحه لضيفك،جزء هام من الترحيب به. و عندما تقوم بتجهيز مكان مناسب ليترك الضيف حذائه و معطفه ليجلس على سجيته،فأنت ترحب به على أكمل وجه. لذا وظف إبداعك في تجهيز خزانه مناسبه مع شماعات ذات تصميم لافت لمدخل عملي ولا تنسى إضافة النباتات التى تكسر الجليد بين منزلك و الزوار .
نرى هنا كونسول مميز بألوان باستيليه أعطى المدخل مظهر مشرق،مليء بالتفاؤل. مع مجموعة صور عائليه على الحائط،لتعكس الجو العائلي الدافيء الذي يسيطر على الأجواء.و يمكنك اقتباس هذه الفكره بسهوله عن طريق اعتمادك الألوان الباستيليه الناعمه في قطعة الأثاث،وصورك العائليه بوضعها في إطارات جميله.
تناقض الأسود الغامض مع البينك الجريء،جعل هذا المدخل نقطه فاصله بين خارج المنزل و داخله. ولا شك أن شماعة الملابس التى تشبه المتاهه كان لها دور كبير في المظهر الأخير الملفت لهذا المدخل الرائع من تصميم miniszyk.
زاويه صغيره من الحائط،تكفى لعمل مدخل لطيف. وضع شماعه متعددة الأذرع،وفوقها لوحه صغيره أو مصباح حائط بحلية معدنيه،يصنع مدخلاً جميلاً من لاشيء!.
لاشك أن هذا المدخل يُنبيء بمنزل غير تقليدي،ومن الجيد أنه سهل اقتباسه. حيث أنك لن تحتاج لأكثر من رف حائط تضع عليه القطع التى تحبها لتعكس اختياراتك الفريده،مثل هذا الإكسسوار بلون التركواز الفاتح و ما فوقه من لوحات جريئه!.
فازه كبيره مثل الصوره لمحبي الحداثه،أو نخله صناعيه كبيره لمحبي لمسات الطبيعه،تجعل المدخل لافتاً و محفوراً في الذاكره،ولا تشغل أكثر من بعض السنتيمترات .
إذا كان باب منزلك يفتح على ممر ضيق،يمكنك استخدام خزانة أحذيه بأبواب ذات مرايا خارجيه،لتحصل على ممر مرتب و أكثر اتساعاً بفضل المرايا العاكسه للضوء. و ما أجمل أن تضع اللوحات الفنيه التى تحبها على حوائط الممر فترى انعكاساتها في المرآه أكثر من مره.