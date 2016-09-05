8 أسرار تجعل المداخل الصغيرة رائعة

حسن الضيافه لا يعني تقديم أشهى المشروبات و الأكلات فقط،ولكنه يعني أيضاً تجهيز منزلك بشكل مليء بالألفه و الترحاب لإستقبال ضيوفك.

ويعد مدخل المنزل ركناُ أساسياً في الترحيب بالزوار،فبالرغم من قلة الوقت الذي نقضيه فيه،إلا أن المدخل الناجح يترك انطباعاً إيجابياً يدوم في ذاكرة الزائرين.

فلا تجعل من صغرالمساحة عائقاً يمنع الحصول على مدخل أنيق،و حاول أن تخلق فيه مساحة مميزه تفصل بين خارج المنزل و داخله،وتعطي فكره تمهيديه عن ذوقك الفريد في منزلك.

و نحن في هوميفاي نهتم بتقديم الحلول لأهم المشاكل التى قد تواجهك في تصميم أو إعادة تجديد منزلك،لذا سنقدم لك اليوم 10 نمادج أنيقه للمداخل الصغيره،والتى يمكنك تنفيذها بسهوله!.