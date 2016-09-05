عبقرية المصمم حولت المنزل القديم إلى فيلا

و كما قال الإمام الشافعي جزى الله الشدائد كل خير لأنها قد أظهرت له صديقه الوفي من بين رفاقه،نقول نحن جزى الله ضيق المساحه كل خير لأنها قد أظهرت لنا المصمم العبقري من الآخر التقليدي.

فمنزل اليوم قبل تجديده،كان ضئيلاً،ضيقاً وقديماً!،وتكاد تتمنى أن تهدمه و تقوم ببنائه من جديد.لكنه كان بمثابة تحدي مشوق،أثمر عن إظهار عبقرية مهندسين handy design،في حسن استغلال المساحات،ومراعاة متطلبات الأسره و احتياجاتهم اليوميه في إعادة تجديد المنزل.

و الآن دعنا نقوم بجولة في هذا المنزل الكوري الصغير،لنتعرف كيف كان سابقاً،ونندهش مما أصبح عليه الآن!..