الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

عبقرية المصمم حولت المنزل القديم إلى فيلا

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

و كما قال الإمام الشافعي جزى الله الشدائد كل خيرلأنها قد أظهرت له صديقه الوفي من بين رفاقه،نقول نحن جزى الله ضيق المساحه كل خير لأنها قد أظهرت لنا المصمم العبقري من الآخر التقليدي. 

فمنزل اليوم قبل تجديده،كان ضئيلاً،ضيقاً وقديماً!،وتكاد تتمنى أن تهدمه و تقوم ببنائه من جديد.لكنه كان بمثابة تحدي مشوق،أثمر عن إظهار عبقرية مهندسين handy design،في حسن استغلال المساحات،ومراعاة متطلبات الأسره و احتياجاتهم اليوميه في إعادة تجديد المنزل.

و الآن دعنا نقوم بجولة في هذا المنزل الكوري الصغير،لنتعرف كيف كان سابقاً،ونندهش مما أصبح عليه الآن!..

الواجهة القديمه

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الواجهة القديمه كانت تشبة بقية المنازل الشعبيه في المنطقه،لا تجديد فيها و لا ابتكار. تبدو مزدحمه بسبب الأشجار غير المنسقه،ومواسير وعدادات المياه التى تدمر الشكل الخارجي للسور. ولا شك أن الطلاء كانت تظهر عليه علامات التلف و الرطوبه،كل هذه العلامات كانت تدل على منزل يحتاج إلى المساعده.

البيت و الإهمال

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بعد الدخول من السور،نرى المنزل بأبواب من الألمونيوم،بتصميم عادي يشبة أبواب الكمائن الصغيره على الطريق أو أبواب المخازن. و نرى حبال الغسيل متدليه و النباتات متشعبه فى كل إتجاه،كان من الواجب وقف كل هذا الإهمال.

الواجهة الجديده

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

السور الجديد أصبح أكثر انفتاحاً على الخارج،الأبيض يدل على صفاء شديد و سلام رائع يحل على المكان. الباب الرئيسي بتصميم عصري من ألواح الخشب،التى تحتوى على فراغات صغيره من بينها،تعطي وقعاً إيجابياً على النفس،وتقلل من قسوة السور العالي.

مدخل المنزل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

البابالداخلي للمنزل من الزجاج الشفاف المشرق،و الذي لا يقارن بما سبقه من الألمونيوم الرمادي الكئيب. نجد أصيص ورد للترحيب بالأصدقاء و الزوار،وأيضاً ساعة حائط بسيطه لإضفاء عمليه ووظيفيه على ديكورات المدخل الأليف و الأنيق.

غرفة المعيشه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الداخل سنجد غرفة المعيشه حيث مجموعه من الأثاث الخشبي بمظهره الطبيعي الفاتح،الذي يدل على الخامه الفاخره للأثاث،و التى ليست بحاجه للكثير من الزينه لتبدو رائعه كما هي الآن!. و دعونا لا تغفل هذه القطعه من الإكسسوار المعدني اللافت،باللون الأسود لبرج إيفل،و الذي قد يجعلك تسرح بخيالك بعيداً إلى هناك.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

دعونا نتفق أن المنزل رغم صغر مساحته،يحتوى على الكثير من الأشياء. حيث وجدنا في الخارج غرفة المعيشه مفتوحه على المطبخ في فراغ داخلى واحد كبير،يلبي جميع احتياجات الآسره بنمط صناعي جذاب و شبابي. ونجد الآن غرفة النوم،وهي تضم الكثير من الآغراض بفضل تصميم السرير الفريد،الذي يوفر خزانه في الجزء السفلي منه،و بالتالي تظل الغرفه مرتبه و نظيفه دائماً.

أرجوحه ممتعه

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لن تصدق أن بعد كل هذا،مازال هناك المثير لتراه. نفاجأ هنا في الفناء بعد تجديده و إزالة الحبال العشوائيه و تجديد الأرضيات،بأرجوحه كبيره ممتعه،تضم مظله مناسبه في تصميمها للحمايه من الشمس!،تفاصيل صغيره و كثيره في هذا المنزل تدل على أن المصمم لم يغفل عن أي شيء يوفر راحة الأسره.

8 أسرار تجعل المداخل الصغيرة رائعة
ما رأيك في المنزل الكوري بعد التجديد المثمر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً