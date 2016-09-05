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10 تصاميم ذكية لغرف النوم الصغيره

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Apartamento da Jovem Artista, Patrícia Hagobian Interiores Patrícia Hagobian Interiores غرفة نوم
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الغرف الصغيره تحتاج إلى تركيز و تخطيط من نوع خاص عند تصميمها،لأن الأخطاء فيها لن تستطيع الإختباء خلف ستار المساحه الشاسعه،وستظهر للعيان فور النظر للغرفه. كما أن إهدار المساحه يعد شيئاً غير مقبولاً،لأنه سوف يؤرقك و يتسبب بالفوضى السريعه.

لذا تقدم لك هوميفاي اليوم 10 وصايا لتنفيذها عند تصميم الأماكن الضيقه،لتساعدك في الحصول على حيز أكثر رحابه و نظام.

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

1- الأثاث المتحرك

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

يفضل دائماً الإعتماد على قطع الأثاث المتحركه في الغرف الصغيره،و التى توفر خيارات كثير للإستفاده منها.وتمكنك من وضعها في أي مكان في الغرفه،وتغيير ذلك حين تحب بدون قيود. وفي هذه الغرفه من تصميم mayra-lopes،نرى قطعة الأثاث باللون الأزرق على شكل حرف ال U،والتى يمكن وضعها بجانب السرير مثل الكومودينو،أو ضمها نحو السرير لوضع اللابتوب أو الإفطار،وبهذا نحصل على مزايا كثيره من غرض واحد.

2- استغلال الحوائط

NP 702, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA غرفة نوم
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

من المفضل تعليق التلفاز على الحائط بدلاً من إهدار المساحه في قطعة أثاث ذات أبعاد ضخمه لتحمله،وتجعل الحركه في الغرفه أمر صعب،كما يفضل أيضا اعتماد فكرة الأبواب المنزلقه للدواليب أو الستائر بدلاً من الأبواب التقليديه التى تفتح للخارج و تقلل من الفراغ الداخلى للغرفه.

3- تفصيل الأثاث

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

إذا كانت الغرفه صغيره للغايه،قد تواجه مشكله في إيجاد أثاث بحجم معقول غير ضخم يخنق الغرفه. لذا ستكون فكرة تفصيل الأثاث على مقاسات الغرفه المضبوطه،فكره راجحه لتستفاد من كل ركن في غرفتك،ولا تهدر المساحات بسبب قطع الأثاث الغير مناسبه.

4- السرير و المكتب في قطعه واحده

Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

تمثل فكرة دمج رأس السرير مع لون المكتب،فكرة رائعه لتعزيز التناغم بين الآثاث،مما يجعل الصورة العامه سلسه و ناعمه لا تشتت فيها. و هذه الفكره يمكن تحقيقها أيضا للسرائر بلا رأس ، يمكن بسهوله إحضار لوح خشبي طويل و طلائه بماتحب و تثبته في الحائط لتضع من أمامه السرير و رف صغير فتحصل على سرير و مكتب متلائمان كأنها قطعه واحده.

5- الأثاث متعدد الوظائف

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

استخدام أسفل السرير كمكان للتخزين،أمر ذكي وعملي و قد أثبت فاعليته في الحفاظ على المكان الضيق رائق و لامع. استخدم سرير مزود بخزانه سفليه أو قم بتعليق مكتبة حائط فوق رأس السرير لتستغل هذا الفراغ الرأسي،ولكن تظل الفكره الأولى أفضل لأن الحفاظ على الجدران فارغه يعطي إيحاء باتساع المكان.

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6- اعتمد الألوان الحياديه

Apartamento da Jovem Artista, Patrícia Hagobian Interiores Patrícia Hagobian Interiores غرفة نوم
Patrícia Hagobian Interiores

Patrícia Hagobian Interiores
Patrícia Hagobian Interiores
Patrícia Hagobian Interiores

يمكنك الحصول على غرفه جديده كل يوم حسب مزاجك بأقل الديكورات،عن طريق حيله رائعه. و هي أن تقوم بطلاء الغرفه و الأثاث بلون حيادي مثل الأبيض أو الرمادي الفاتح،وتقوم بتغيير المفارش و الإكسسوارات بألوان أخرى ناطقه.على سبيل المثال في الصوره ما يتحكم في كون الغرفه يغلب عليها الإنتعاش و البروده هما الموف و التركواز هو مفارش السرير و السجاد،ما رأيك لو تم تغيير المفارش و السجاد إلى البرتقالي الصارخ و الأصفر،ستشتعل الغرفه فوراً بالحيويه و الدفء!.

7- فراغات الحائط

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS غرفة نوم
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

 في مرحلة تجهيز المنزل،قم بعمل مجموعة فراغات في الحائط لتستغلها في وضع مكتبه كتب أو بعض الإكسسوار و الأغراض بدون أن تعتدي على الفراغ الداخلى للغرفه!.

8- باليتة ألوان فاتحه

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تحب الألوان ،اختر لغرفتك ألوان فاتحه مثل ظلال الوردي – اللبني – البيستاج،ولكن ابتعد عن الألوان الداكنه،لتشعر بإتساع الغرفه. أواعتمد الأبيض الناصع لإتساع صافي و مثالي و كفى!.

9- القليل دائماً يكفى

Residências Praianas, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة نوم
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

اترك الحوائط فارغه،لتشعر باتساع الغرفه. أما لو كنت محباً للوحات،حاول اختيار لوحات ذات الخلفيات المماثله لدهان الحوائط،و احرص على اختيارها بسيطه،و بعدد مناسب،فالقليل دائماً يكفى.

10- المرايا على أكبر الحوائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مهما تغزلنا في وظائف المرايا،لن نوفيها حقها!.فالمرايا العنصر الأشهر و الأكثر توظيفاً في مجالات الخدع البصريه،تقوم بدور مذهل في مضاعفة مساحة الغرفه.لذا اعتمد المرايا الكبيره بطول أكبر الحوائط. و في الغالب تكون أكبر حوائط الغرفه مشغوله بالدولاب،وهو ما يجعل الدولاب المزود بمرايا خارجيه،قطعه تستحق التقدير!.

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