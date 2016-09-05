10 تصاميم ذكية لغرف النوم الصغيره

الغرف الصغيره تحتاج إلى تركيز و تخطيط من نوع خاص عند تصميمها،لأن الأخطاء فيها لن تستطيع الإختباء خلف ستار المساحه الشاسعه،وستظهر للعيان فور النظر للغرفه. كما أن إهدار المساحه يعد شيئاً غير مقبولاً،لأنه سوف يؤرقك و يتسبب بالفوضى السريعه.
لذا تقدم لك هوميفاي اليوم 10 وصايا لتنفيذها عند تصميم الأماكن الضيقه،لتساعدك في الحصول على حيز أكثر رحابه و نظام.
يفضل دائماً الإعتماد على قطع الأثاث المتحركه في الغرف الصغيره،و التى توفر خيارات كثير للإستفاده منها.وتمكنك من وضعها في أي مكان في الغرفه،وتغيير ذلك حين تحب بدون قيود. وفي هذه الغرفه من تصميم mayra-lopes،نرى قطعة الأثاث باللون الأزرق على شكل حرف ال U،والتى يمكن وضعها بجانب السرير مثل الكومودينو،أو ضمها نحو السرير لوضع اللابتوب أو الإفطار،وبهذا نحصل على مزايا كثيره من غرض واحد.
من المفضل تعليق التلفاز على الحائط بدلاً من إهدار المساحه في قطعة أثاث ذات أبعاد ضخمه لتحمله،وتجعل الحركه في الغرفه أمر صعب،كما يفضل أيضا اعتماد فكرة الأبواب المنزلقه للدواليب أو الستائر بدلاً من الأبواب التقليديه التى تفتح للخارج و تقلل من الفراغ الداخلى للغرفه.
إذا كانت الغرفه صغيره للغايه،قد تواجه مشكله في إيجاد أثاث بحجم معقول غير ضخم يخنق الغرفه. لذا ستكون فكرة تفصيل الأثاث على مقاسات الغرفه المضبوطه،فكره راجحه لتستفاد من كل ركن في غرفتك،ولا تهدر المساحات بسبب قطع الأثاث الغير مناسبه.
تمثل فكرة دمج رأس السرير مع لون المكتب،فكرة رائعه لتعزيز التناغم بين الآثاث،مما يجعل الصورة العامه سلسه و ناعمه لا تشتت فيها. و هذه الفكره يمكن تحقيقها أيضا للسرائر بلا رأس ، يمكن بسهوله إحضار لوح خشبي طويل و طلائه بماتحب و تثبته في الحائط لتضع من أمامه السرير و رف صغير فتحصل على سرير و مكتب متلائمان كأنها قطعه واحده.
استخدام أسفل السرير كمكان للتخزين،أمر ذكي وعملي و قد أثبت فاعليته في الحفاظ على المكان الضيق رائق و لامع. استخدم سرير مزود بخزانه سفليه أو قم بتعليق مكتبة حائط فوق رأس السرير لتستغل هذا الفراغ الرأسي،ولكن تظل الفكره الأولى أفضل لأن الحفاظ على الجدران فارغه يعطي إيحاء باتساع المكان.
يمكنك الحصول على غرفه جديده كل يوم حسب مزاجك بأقل الديكورات،عن طريق حيله رائعه. و هي أن تقوم بطلاء الغرفه و الأثاث بلون حيادي مثل الأبيض أو الرمادي الفاتح،وتقوم بتغيير المفارش و الإكسسوارات بألوان أخرى ناطقه.على سبيل المثال في الصوره ما يتحكم في كون الغرفه يغلب عليها الإنتعاش و البروده هما الموف و التركواز هو مفارش السرير و السجاد،ما رأيك لو تم تغيير المفارش و السجاد إلى البرتقالي الصارخ و الأصفر،ستشتعل الغرفه فوراً بالحيويه و الدفء!.
في مرحلة تجهيز المنزل،قم بعمل مجموعة فراغات في الحائط لتستغلها في وضع مكتبه كتب أو بعض الإكسسوار و الأغراض بدون أن تعتدي على الفراغ الداخلى للغرفه!.
إذا كنت تحب الألوان ،اختر لغرفتك ألوان فاتحه مثل ظلال الوردي – اللبني – البيستاج،ولكن ابتعد عن الألوان الداكنه،لتشعر بإتساع الغرفه. أواعتمد الأبيض الناصع لإتساع صافي و مثالي و كفى!.
اترك الحوائط فارغه،لتشعر باتساع الغرفه. أما لو كنت محباً للوحات،حاول اختيار لوحات ذات الخلفيات المماثله لدهان الحوائط،و احرص على اختيارها بسيطه،و بعدد مناسب،فالقليل دائماً يكفى.
مهما تغزلنا في وظائف المرايا،لن نوفيها حقها!.فالمرايا العنصر الأشهر و الأكثر توظيفاً في مجالات الخدع البصريه،تقوم بدور مذهل في مضاعفة مساحة الغرفه.لذا اعتمد المرايا الكبيره بطول أكبر الحوائط. و في الغالب تكون أكبر حوائط الغرفه مشغوله بالدولاب،وهو ما يجعل الدولاب المزود بمرايا خارجيه،قطعه تستحق التقدير!.