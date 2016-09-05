10 تصاميم ذكية لغرف النوم الصغيره

الغرف الصغيره تحتاج إلى تركيز و تخطيط من نوع خاص عند تصميمها،لأن الأخطاء فيها لن تستطيع الإختباء خلف ستار المساحه الشاسعه،وستظهر للعيان فور النظر للغرفه. كما أن إهدار المساحه يعد شيئاً غير مقبولاً،لأنه سوف يؤرقك و يتسبب بالفوضى السريعه.

لذا تقدم لك هوميفاي اليوم 10 وصايا لتنفيذها عند تصميم الأماكن الضيقه،لتساعدك في الحصول على حيز أكثر رحابه و نظام.