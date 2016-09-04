7 حمامات صغيره،منظمه،ساحره!.

تشكل المساحه الضيقه للحمام عائقاً يحول دون الوصول لمكان منظم،فالمساحه الصغيره تعني الإزدحام بالأغراض و بالتالي حدوث الفوضى عند أي حركه.
و قد يظن البعض أن الحصول على حمام منظم يأتي عن طريق تخزين أغراض الحمام الضيق في مكان آخر خارجه!،ولكن هذا ليس بالحل العملي،كما أنه يسبب الإختناق في مكان آخر من المنزل.
و نحن في
هوميفاي سنعرض عليك مجموعه من الحمامات الضيقه و لكنها منظمه بطريقه ذكيه يمكنك اقتباس الأفكارمنها لتطبيقها على الحمام صغير المساحه في منزلك.
هذا الحمام الضيق ذو السيراميك التقليدي بلون واحد،كان على وشك الغرق في دوامات الرتابه. لولا استخدام المصمم لمجموعه من الصناديق مختلفة الأحجام و الملونه بألوان زاهيه كالأصفر الخردلي و الأكوا،والتى تم وضعها بطريقه عشوائيه أكسبت المكان حيويه وإتساعاً لأنها نظمت أغراض الحمام بشكل أنيق،يُسهِل من الحصول عليها .
تم استغلال الحائط ذو الشكل الغير منتظم في عمل خزانه بداخله،تستوعب الكثير من الأغراض و الشراشف و أدوات التنظيف،كما يمكن وضع غسالة الملابس في هذا الفراغ و إخفائها خلف أبواب الخزانه المنزلقه التى تساعد على عودة الحمام لشكله الرائق و المنظم بعد غلقها.
تعتبر السلال الخشبيه المشغوله من الخوص من أحلى و أبسط القطع المستوحاه من روح الطبيعه و التى يمكن الإعتماد عليها في إعطاء طابع مختلف للمكان.وتأتي السلال في مقاسات مختلفه و التى تساعد في تخزين الكثير من الصابون و أدوات التجميل أو حتى الملابس الغير نظيفه لحين موعد غسلها.
قد يكمن حل أكبر المشكلات في أبسط الأشياء!،هذه الخزانة الصفراء الملفته،استطاعت أن تكمل الشكل اللطيف مع حوض الحمام الصغير حاد الزوايا،الذي تقبع تحته.واستطاعت أيضاً أن تضم بداخلها جميع أغراض الحمام لتظل أسطحه فارغه و نظيفه.
ضيق المكان لم يمنع المصمم من تطبيق فكرته على أرض الواقع،واستطاع بأقل اللمسات أن يعبر عنها.
فعلى عكس العاده،لم يستخدم المصمم خزانه نمطيه لتخزين الفوط،لكنه استخدم سلم من سيقان البامبو لتعليق فوط الهلب البحري الغير تقليديه لتظهروكأنها جزء من الديكور!،ويظهر الحمام بشكل منظم و عفوي.
برودة الحجر مع دفء الخشب،الفاتح و الداكن،عدة تناقضات جعلت الحمام يبدو أكثر اتساعاً. و يظهر الحمام أيضاً منظم للغايه بفضل الوحده المليئه بالرفوف بجانب الحوض التى يمكن استغلالها في تنظيم المنتجات ذات الإستخدام اليومي،إلى جانب الوحده الخشبيه تحت الحوض ذات التصميم الإبداعي التى تتسع للكثير من الفوط في أقل حيز.