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7 حمامات صغيره،منظمه،ساحره!.

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
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تشكل المساحه الضيقه للحمام عائقاً يحول دون الوصول لمكان منظم،فالمساحه الصغيره تعني الإزدحام بالأغراض و بالتالي حدوث الفوضى عند أي حركه.

و قد يظن البعض أن الحصول على حمام منظم يأتي عن طريق تخزين أغراض الحمام الضيق في مكان آخر خارجه!،ولكن هذا ليس بالحل العملي،كما أنه يسبب الإختناق في مكان آخر من المنزل.

و نحن في هوميفاي سنعرض عليك مجموعه من الحمامات الضيقه و لكنها منظمه بطريقه ذكيه يمكنك اقتباس الأفكارمنها لتطبيقها على الحمام صغير المساحه في منزلك.

1- حمام الصناديق الملونه

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

هذا الحمام الضيق ذو السيراميك التقليدي بلون واحد،كان على وشك الغرق في دوامات الرتابه. لولا استخدام المصمم لمجموعه من الصناديق مختلفة الأحجام و الملونه بألوان زاهيه كالأصفر الخردلي و الأكوا،والتى تم وضعها بطريقه عشوائيه أكسبت المكان حيويه وإتساعاً لأنها نظمت أغراض الحمام بشكل أنيق،يُسهِل من الحصول عليها .

2- حمام الأبواب السحريه

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تم استغلال الحائط ذو الشكل الغير منتظم في عمل خزانه بداخله،تستوعب الكثير من الأغراض و الشراشف و أدوات التنظيف،كما يمكن وضع غسالة الملابس في هذا الفراغ و إخفائها خلف أبواب الخزانه المنزلقه التى تساعد على عودة الحمام لشكله الرائق و المنظم بعد غلقها.

3- حمام سلال التخزين

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

تعتبر السلال الخشبيه المشغوله من الخوص من أحلى و أبسط القطع المستوحاه من روح الطبيعه و التى يمكن الإعتماد عليها في إعطاء طابع مختلف للمكان.وتأتي السلال في مقاسات مختلفه و التى تساعد في تخزين الكثير من الصابون و أدوات التجميل أو حتى الملابس الغير نظيفه لحين موعد غسلها.

4- حمام أنيق بلمسه بسيطه

homify حمام
homify

homify
homify
homify

قد يكمن حل أكبر المشكلات في أبسط الأشياء!،هذه الخزانة الصفراء الملفته،استطاعت أن تكمل الشكل اللطيف مع حوض الحمام الصغير حاد الزوايا،الذي تقبع تحته.واستطاعت أيضاً أن تضم بداخلها جميع أغراض الحمام لتظل أسطحه فارغه و نظيفه.

5- حمام بنمط فنادق الكاريبي

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

ضيق المكان لم يمنع المصمم من تطبيق فكرته على أرض الواقع،واستطاع بأقل اللمسات أن يعبر عنها.

فعلى عكس العاده،لم يستخدم المصمم خزانه نمطيه لتخزين الفوط،لكنه استخدم سلم من سيقان البامبو لتعليق فوط الهلب البحري الغير تقليديه لتظهروكأنها جزء من الديكور!،ويظهر الحمام بشكل منظم و عفوي.

6- حمام متنوع الخامات

CO2 Collection aus Teakholz, SPA Ambiente SPA Ambiente حماممغاسل
SPA Ambiente

SPA Ambiente
SPA Ambiente
SPA Ambiente

برودة الحجر مع دفء الخشب،الفاتح و الداكن،عدة تناقضات جعلت الحمام يبدو أكثر اتساعاً. و يظهر الحمام أيضاً منظم للغايه بفضل الوحده المليئه بالرفوف بجانب الحوض التى يمكن استغلالها في تنظيم المنتجات ذات الإستخدام اليومي،إلى جانب الوحده الخشبيه تحت الحوض ذات التصميم الإبداعي التى تتسع للكثير من الفوط في أقل حيز.

7- حمام راقي و أنيق

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

هنا قام المصمم deeco بمعاملة المكان بمنظور آخر من الرقي و الأناقه،واعتمد على بروز حجري في الحائط لوضع ديكورات بسيطه باللونين الأبيض و الأسود مثل باقي الحمام.ليأخذك إلى حقبه زمنيه سحيقه، ويثير فضولك لرؤية بقية المنزل الذي اشتمل على هذا الحمام الفريد.

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