7 حمامات صغيره،منظمه،ساحره!.

تشكل المساحه الضيقه للحمام عائقاً يحول دون الوصول لمكان منظم،فالمساحه الصغيره تعني الإزدحام بالأغراض و بالتالي حدوث الفوضى عند أي حركه.

و قد يظن البعض أن الحصول على حمام منظم يأتي عن طريق تخزين أغراض الحمام الضيق في مكان آخر خارجه!،ولكن هذا ليس بالحل العملي،كما أنه يسبب الإختناق في مكان آخر من المنزل.