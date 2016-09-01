6 نصائح لواجهة مميزة دائمًا

يبدأ الإنطباع الأول عن أى منزل من واجهته، لذلك نهتم بتفاصيل تصميمه من البدايه جيدًا خاصةً وأنه من عوامل الأمان الرئيسية للمنزل فنحرص على تركيب ديكورات وأثاث يسهل صيانته ليحقق الأمان.كما نراعى عند اختيار نمط تزيينه وتشطيبه أن يتوافق مع النمط الداخلى للمنزل ليشكل وحدة متكاملة غير منفصلة.
وحتى نحافظ على واجهة مميزة للمنزل دائمًا يجب علينا اتباع بعض الحيل والنصائح لتظل على حالتها الأولى بمرور الوقت.
يضفى الخشب على المداخل تميز فريد ودفء للمنزل بجانب أنه يتسم بالأناقه، ولكنه يحتاج لصيانة دورية كمادة طبيعية تتأثر بعوامل الطقس المختلفة المتغيرة، لذلك من المهم تحديد مواعيد الصيانة الدوريه له لنحافظ على لمعانه وجودته ولا يصبح ملجأ للطيور والحشرات.
طلاء المنزل على رأس العناصر الأساسية التى تضفى بهجة وتغير كليًا من مظهر الواجهة، وبمرور الوقت تتأثر تلك الألوان بعوامل الطقس وتبهت وتتساقط مما يؤثر على منظر الواجهة. لذلك من المهم جدًا إعادة طلاء الواجهة من وقت لآخر(الجدران والأبواب والنوافذ) لتظل الواجهة محتفظة بإشراقتها وتميزها.
النظافة الدائمة للمنزل تعطى إحساس بوجود حياة به، وعندما تصنع واجهة المنزل من مواد مثل (الخشب والزجاج والمعدن) ستحتاج إلى متابعة نظافتهم دائمًا لأنهم يعكسون حالتهم باللمعان والإشراق مما يميز واجهة المنزل كما يشعرنا بالراحة والإستمتاع عندما نستطيع الإستمتاع بالطبيعة من خلال زجاج نظيف ولامع.
من الأفكار المذهلة دائمًا استخدام النباتات كزينة لواجهة المنزل لما تنشره من بهجة وحياة، أيضًا متابعة النباتات بتغذيتها وريها جيدًا بجانب تنظيفها وتقليمها يحافظ على مظهرها الجيد دائمًا خاصة الأشجار التى تنمو وتكبر وتصبح خارج السيطرة إن لم يتم تقليمها دوريًا .
العناية بالنباتات تشمل أيضًا الإهتمام بتسلقها وجذورها، فعندما تغطى النباتات جدران واجهة المنزل تعطى انطباع بجو ريفى مبهج وملىء بالدفء والحيوية ولكن من المهم الإنتباه جيدًا للجذور فقد تؤثر على البنية التحتية للمنزل سواء الأبواب أو النوافذ أو أماكن أخرى.
الإضاءة من الأساسيات التى تعطى روح مميزة للمنزل ليلًا فتضيف لمسة جمالية كما توفر الأمان. من المهم توزيع الإضاءة جيدًا خارج المنزل وفى الطريق للباب الرئيسى مع بعض التأثيرات المختلفة التى تملأ المكان بالهدوء والراحة.
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