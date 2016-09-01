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6 نصائح لواجهة مميزة دائمًا

هنادى موسى هنادى موسى
Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
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يبدأ الإنطباع الأول عن أى منزل من واجهته، لذلك نهتم بتفاصيل تصميمه من البدايه جيدًا خاصةً وأنه من عوامل الأمان الرئيسية للمنزل فنحرص على تركيب ديكورات وأثاث يسهل صيانته ليحقق الأمان.كما نراعى عند اختيار نمط تزيينه وتشطيبه أن يتوافق مع النمط الداخلى للمنزل ليشكل وحدة متكاملة غير منفصلة.

وحتى نحافظ على واجهة مميزة للمنزل دائمًا يجب علينا اتباع بعض الحيل والنصائح لتظل على حالتها الأولى بمرور الوقت. 

1- صيانة دورية

Casa Caro & Emi, Aureo Arquitectura Aureo Arquitectura شبابيك
Aureo Arquitectura

Casa Caro & Emi

Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura

يضفى الخشب على المداخل تميز فريد ودفء للمنزل بجانب أنه يتسم  بالأناقه، ولكنه يحتاج لصيانة دورية كمادة طبيعية تتأثر بعوامل الطقس المختلفة المتغيرة، لذلك من المهم تحديد مواعيد الصيانة الدوريه له لنحافظ على لمعانه وجودته ولا يصبح ملجأ للطيور والحشرات.

2- الحفاظ على بهجة الألوان

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

طلاء المنزل على رأس العناصر الأساسية التى تضفى بهجة وتغير كليًا من مظهر الواجهة، وبمرور الوقت تتأثر تلك الألوان بعوامل الطقس وتبهت وتتساقط مما يؤثر على منظر الواجهة. لذلك من المهم جدًا إعادة طلاء الواجهة من وقت لآخر(الجدران والأبواب والنوافذ) لتظل الواجهة محتفظة بإشراقتها وتميزها.

3- نظافة دائمة

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA منازل
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

النظافة الدائمة للمنزل تعطى إحساس بوجود حياة به، وعندما تصنع واجهة المنزل من مواد مثل (الخشب والزجاج والمعدن) ستحتاج إلى متابعة نظافتهم دائمًا لأنهم يعكسون حالتهم باللمعان والإشراق مما يميز واجهة المنزل كما يشعرنا بالراحة والإستمتاع عندما نستطيع الإستمتاع بالطبيعة من خلال زجاج نظيف ولامع.

4- النباتات زينة المنزل

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

من الأفكار المذهلة دائمًا استخدام النباتات كزينة لواجهة المنزل لما تنشره من بهجة وحياة، أيضًا متابعة النباتات  بتغذيتها وريها جيدًا بجانب تنظيفها وتقليمها يحافظ على مظهرها الجيد دائمًا خاصة الأشجار التى تنمو وتكبر وتصبح خارج السيطرة إن لم يتم تقليمها دوريًا .

5- العناية بالتفاصيل

CASA COLINA DEL MIRADOR, VERDE360 VERDE360 حديقة
VERDE360

CASA COLINA DEL MIRADOR

VERDE360
VERDE360
VERDE360

العناية بالنباتات تشمل أيضًا الإهتمام بتسلقها وجذورها، فعندما تغطى النباتات جدران واجهة المنزل تعطى انطباع بجو ريفى مبهج وملىء بالدفء والحيوية ولكن من المهم الإنتباه جيدًا للجذور فقد تؤثر على البنية التحتية للمنزل سواء الأبواب أو النوافذ أو أماكن أخرى.

6- سحر الإضاءة

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO منازل
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

الإضاءة من الأساسيات التى تعطى روح مميزة للمنزل ليلًا فتضيف لمسة جمالية كما توفر الأمان. من المهم توزيع الإضاءة جيدًا خارج المنزل وفى الطريق للباب الرئيسى مع بعض التأثيرات المختلفة التى تملأ المكان بالهدوء والراحة.

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