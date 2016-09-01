6 نصائح لواجهة مميزة دائمًا

يبدأ الإنطباع الأول عن أى منزل من واجهته، لذلك نهتم بتفاصيل تصميمه من البدايه جيدًا خاصةً وأنه من عوامل الأمان الرئيسية للمنزل فنحرص على تركيب ديكورات وأثاث يسهل صيانته ليحقق الأمان.كما نراعى عند اختيار نمط تزيينه وتشطيبه أن يتوافق مع النمط الداخلى للمنزل ليشكل وحدة متكاملة غير منفصلة.

وحتى نحافظ على واجهة مميزة للمنزل دائمًا يجب علينا اتباع بعض الحيل والنصائح لتظل على حالتها الأولى بمرور الوقت.