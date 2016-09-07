9 أفكار لحوائط مذهلة ستغير شكل بيتك تماماً

إذا كنت تبحث عن طراز لتغير به شخصية منزلك و تضيف لها جواً مميزاً و لكنك غير متأكد من أين تبدأ. إليك الحل السحرب، و هو إستغلال حوائط منزلك، و التي تعتبر مليئة بالإمكانية الكامنة، فتعامل معها أنها لوحات بيضاء فارغة تنتظر فرشاة ألوانك.
هناك مئات الأفكارو التي تعطيك فرص غير نهائية للإبداع و التميز بدون المخاطرة، و لذلك قررنا أن نساعدك على إختيار الفكرة المناسبة لإضافة شخصية و جو لغرفك و جئنا لك ب 8 أفكار رائعة، فلتستمتع بهم..
لإضافة تشويق لغرفتك يمكنك إضافة ورق حائط ذو ملمس، فيمكن أن يكون من القماش أو من نوع خاص من الورق به نقشات غاطسه و بارزة، أو بخامة مثل الحجر فهو يعطي عمق للغرفة و خاصة في حالة استخدام أكثر من خامة بملمس مختلف في نفس الغرفة.
إقرأ أيضاً: كيفية إختيار ورق الحائط في 6 خطوات
يمكنك تحويل الغرفة تماماً بوضع لوحة رائعة ولافتة للنظر. فيمكنك وضع منظر طبيعي، أشكال هندسية، أو لوحة تجريدية، فهناك إختيارات لا نهائية لهذه الجداريات.
إذا كان طراز منزلك كلاسيكي، فإن هذا الحائط المجلد بالرفوف الخشبية والذي يعطي مساحة تخزين للكتب والمقتنيات والزينات المختلفة. تم إضافة لمسة ساحرة للغرفة عندما استبدل الحائط الفارغ بأخر مرصع بالرفوف والكتب ليعطي فخامة و رونق لغرفة مكتبك.
عند تزين الحوائط في المساحات الصغيرة فمن المعتاد أن نستخدم باليتة الألوان المحايدة والهادئة، ولكن إذا كنت تريد إضافة لمسة فنية و خلق فراغات أكثر تشويقاً و إبداعاً مثل هذا الحمام يمكنك تغطية الحوائط بورق حائط ذوخطوط طولية و الذي يضيف لمسة سحرية و فنية للفراغ.
إذا كنت تفضل الطراز المينمال فعليك بإختيار قطعة فنية لتظهر جمال حائط غرفة المعيشة كما أنها ستضيف دفئاً للغرف كهذه المدفئة البسيطة.
لإضافة لمسة لونية على غرفك يمكنك إضافة ورق حائط ملون مثل هذا الذي في المثال. الجميل في هذا التصميم أنه يجمع بين عدد من الألوان و الذي يشغل مساحة الحائط بشكل أنيق و لكن بدون عمل إزدحام بصري.
بإستخدام مقسمات الغرف، يمكنك خلق حائط مميز بالشكل المفضل لديك، فيمكن أن يكون عبارة عن رفوف مكتبة لتضيف مساحة تخزينة إضافية في منزلك والذي يعتبر حل عملي، فهنا تم عمل مساحة للتلفاز في مكان لم يكن به حائط من الأساس.
كما يمكنك أيضاً إضافة قواطع خفيفة بالشكل واللون المفضل لديك إذا كان لديك مساحة أصغر.
هذا الإختيارغير منشر في مصر و لكن في خارج مصر يطلق عليه decal وهو عبارة عن لاصقات جدارية مؤقتة، تلصق برسمة معينة مفرغة وغالباً تكون من لون واحد أو إثنين. مناسبة لرسومات غرف الأطفال و للرسومات من الخط العربي، و تتميز بأنها تغير شكل الغرفة تماماً كما أنها سهلة اللصق ويمكن إزالتها بسهولة.