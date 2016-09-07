9 أفكار لحوائط مذهلة ستغير شكل بيتك تماماً

إذا كنت تبحث عن طراز لتغير به شخصية منزلك و تضيف لها جواً مميزاً و لكنك غير متأكد من أين تبدأ. إليك الحل السحرب، و هو إستغلال حوائط منزلك، و التي تعتبر مليئة بالإمكانية الكامنة، فتعامل معها أنها لوحات بيضاء فارغة تنتظر فرشاة ألوانك.

هناك مئات الأفكارو التي تعطيك فرص غير نهائية للإبداع و التميز بدون المخاطرة، و لذلك قررنا أن نساعدك على إختيار الفكرة المناسبة لإضافة شخصية و جو لغرفك و جئنا لك ب 8 أفكار رائعة، فلتستمتع بهم..