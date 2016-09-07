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9 أفكار لحوائط مذهلة ستغير شكل بيتك تماماً

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify الغرف
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إذا كنت تبحث عن طراز لتغير به شخصية منزلك و تضيف لها جواً مميزاً و لكنك غير متأكد من أين تبدأ. إليك الحل السحرب، و هو إستغلال حوائط منزلك، و التي تعتبر مليئة بالإمكانية الكامنة، فتعامل معها أنها لوحات بيضاء فارغة تنتظر فرشاة ألوانك.

هناك مئات الأفكارو التي تعطيك فرص غير نهائية للإبداع و التميز بدون المخاطرة، و لذلك قررنا أن نساعدك على إختيار الفكرة المناسبة لإضافة شخصية و جو لغرفك و جئنا لك ب 8 أفكار رائعة، فلتستمتع بهم..

1.​سحر الملمس

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

لإضافة تشويق لغرفتك يمكنك إضافة ورق حائط ذو ملمس، فيمكن أن يكون من القماش أو من نوع خاص من الورق به نقشات غاطسه و بارزة، أو بخامة مثل الحجر فهو يعطي عمق للغرفة و خاصة في حالة استخدام أكثر من خامة بملمس مختلف في نفس الغرفة.

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2.​لوحة جدارية رائعة

DIGITALART Collection | BORDERLESS COATING Ceramica Sant'Agostino جدران وأرضياتبلاط سيراميك
Ceramica Sant&#39;Agostino

DIGITALART Collection | BORDERLESS COATING

Ceramica Sant'Agostino
Ceramica Sant&#39;Agostino
Ceramica Sant'Agostino

يمكنك تحويل الغرفة تماماً بوضع لوحة رائعة ولافتة للنظر. فيمكنك وضع منظر طبيعي، أشكال هندسية، أو لوحة تجريدية، فهناك إختيارات لا نهائية لهذه الجداريات.

3.​حائط المكتبة

homify الغرف
homify

homify
homify
homify

إذا كان طراز منزلك كلاسيكي، فإن هذا الحائط المجلد بالرفوف الخشبية والذي يعطي مساحة تخزين للكتب والمقتنيات والزينات المختلفة. تم إضافة لمسة ساحرة للغرفة عندما استبدل الحائط الفارغ بأخر مرصع بالرفوف والكتب ليعطي فخامة و رونق لغرفة مكتبك.

4.​إبداع الأبيض و الأسود

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

عند تزين الحوائط في المساحات الصغيرة فمن المعتاد أن نستخدم باليتة الألوان المحايدة والهادئة، ولكن إذا كنت تريد إضافة لمسة فنية و خلق فراغات أكثر تشويقاً و إبداعاً مثل هذا الحمام يمكنك تغطية الحوائط بورق حائط ذوخطوط طولية و الذي يضيف لمسة سحرية و فنية للفراغ.

5.​مدفئة أم قطعة فنية؟

Einfamilienhaus mit Pultdach, Viktor Filimonow Architekt in München Viktor Filimonow Architekt in München جدران
Viktor Filimonow Architekt in München

Viktor Filimonow Architekt in München
Viktor Filimonow Architekt in München
Viktor Filimonow Architekt in München

إذا كنت تفضل الطراز المينمال فعليك بإختيار قطعة فنية لتظهر جمال حائط غرفة المعيشة كما أنها ستضيف دفئاً للغرف كهذه المدفئة البسيطة.

7.​ألوان مبهجة

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

لإضافة لمسة لونية على غرفك يمكنك إضافة ورق حائط ملون مثل هذا الذي في المثال. الجميل في هذا التصميم أنه يجمع بين عدد من الألوان و الذي يشغل مساحة الحائط بشكل أنيق و لكن بدون عمل إزدحام بصري.

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8.​إذا لم يكن لديك حائط، إخلق حائط

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects منازل
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

بإستخدام مقسمات الغرف، يمكنك خلق حائط مميز بالشكل المفضل لديك، فيمكن أن يكون عبارة عن رفوف مكتبة لتضيف مساحة تخزينة إضافية في منزلك والذي يعتبر حل عملي، فهنا تم عمل مساحة للتلفاز في مكان لم يكن به حائط من الأساس.

كما يمكنك أيضاً إضافة قواطع خفيفة بالشكل واللون المفضل لديك إذا كان لديك مساحة أصغر.

9.تاتو الحوائط

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

هذا الإختيارغير منشر في مصر و لكن في خارج مصر يطلق عليه decal وهو عبارة عن لاصقات جدارية مؤقتة، تلصق برسمة معينة مفرغة وغالباً تكون من لون واحد أو إثنين. مناسبة لرسومات غرف الأطفال و للرسومات من الخط العربي، و تتميز بأنها تغير شكل الغرفة تماماً كما أنها سهلة اللصق ويمكن إزالتها بسهولة.

6.التزيين بالإضاءة

Oblojka, HOT WALLS HOT WALLS غرفة نوم
HOT WALLS

HOT WALLS
HOT WALLS
HOT WALLS

الإستخدامات المعتادة للإضاءة هي استخدامات وظيفية و يمكنك – والذي هو من غير المعتاد – استخدام الإضاءة لإظهار الغرفة بشكل مختلف. ففي هذا المثال تم استخدام الإضاءة لتظهر التجليد الخشبي بشكل ساحر.

شقة مساحتها 35 م² تجمع بين العملية والأناقة
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