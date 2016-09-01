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بيت الأبيض و الأسود

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos منازل سيراميك White
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اسبانيا بلاد الفن و الذوق الرفيع و مزيج نادر بين حضارات العالم القديم و الحديث أيضاً، شرقاً و غرباً اجتمع فيها ، في فنونها  المعمارية القديمة لمسة عربية و إسلامية واضحة و هو ما يظهر في أشهر قصورها بغرناطة و بلد الوليد و غيرها من المدن و على النقيض تشهد في العصور الحديثة نهضة معمارية غربية معتمدة على بعدها الأوروبي ، و هو ما يحدث جلياً في شكل و طرازات التصميمات الفنية المستخدمة في الإنشاء والتعمير بها خصوصاً في المدن الحضرية مثل العاصمة مدريد، حيث البيوت البيضاء من الخارج و الحدائق المبهجة بداخل تلك البيوت و كافة أوجه الرفاهية الحداثية المعتمدة في هذا النوع الفريد من الديكور الإنشائي، اليوم نصحبكم في جولة رائعة في أحد بيوت أسبانيا الحداثية التصميم بما له من تفاصيل جميلة و لمسات فنية جلية ..

مدخل بسيط

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos حديقة سيراميك White
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

في الداخل أكثر في طريق المدخل الرئيسي نلاحظ شيئين أكثر أهمية من غيرهما أولهما السلم البني المفرغ و السور الخاص به كيف لهما أن يكونا بتلك البساطة و الجمال في المدخل و هي شجاعة كبيرة من المصمم ، و الجزء الآخر الذي ينبغي النظر إليه هو الحصى الديكوري في الأرضيات، استخدامه رائع خصوصاً لتغليب اللون الأبيض على اللون الاسود حتى في الأرضيات، و هنا يظهر الصراع الذي خلقه المصمم بين اللونين و يستفيد منه جمالياً كما يبدو لنا حتى الآن

واجهة غامضة

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos منازل سيراميك White
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

الواجهة بسيطة للغاية و اللون الأبيض الخارجي يطغى على اللون الاسود الاقل انتشاراً منه، السور الخارجي يعتبر اقتباساً من باقي الجدران الخارجية بالالوان ذاتها، أما النوافذ فستكون لها قصة أخرى من الداخل و ليس الخارج، لأنه استخدم هنا الزجاج الداكن العاكس الذي يمرر الضوء فقط و ليس الرؤية في الإتجاة الاقوى ضوءاً و هو ما يفسر انك لا ترى شيئاً منه في أثناء فترات الليل التي يكون فيها الضوء الداخلي بالمنزل أقوى من ضوء الشارع الخارجي

فلسفة السلم

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

من الداخل الامور مختلفة نوعاً ما، فاستخدام السلم ليس بالشكل الخارجي للسلم الذي في المدخل، هنا الأمور أكثر احكاماً من الخارج، اللون الاسود في الدرجات من ناحية الإطارات الخارجية للدرجات ، اللون البني مازال يكسر العلاقة بين الأبيض و الأسود، الجوانب الزجاجية للسلم أكثر من رائعة بالنظر للمساحة الكلية للسلم ، و هي نصيحة كبرى لك إذا ما كنت تنوي تصميم سلم في مساحة علوية أضيق في المساحة أن تستخدم اسواراً زجاجية شفافة

الصراع مستمر

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos غرفة المعيشة سيراميك White
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

المسألة لم تكن مجرد لمسة خارجية بالنسبة للونين الابيض و الأسود، هنا الامور ثبتت لدينا الفكرة في قيام المصمم قصداً بذلك، الغرفة المعيشية بها تلك العناصر جلية في الجدران و حلوق النوافذ و الأثاث كذلك، و هي صبغة ذات رسمية عالية و جيدة بالنسبة لغرفة معيشة حداثية ..

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أناقة مطبخ

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

االمطبخ روعة ، بكل ما فيه ، الأضواء و المنضدة الوسطى و الحوض، كلها متناغمة لأقصى درجة ، و استخدام اللون الأبيض فيها مثالي بالرغم من سيطرة الأسلوب ذاته من الأبيض و الأسود في الأثاث فإن العملية مضبوطة هنا بشكل كبير ، و مثالية كذلك و هذا ما يظهر في مهارة المصمم في دفن الأجهزة في الجدران بشكل لا يلاحظ و لا يستهلك المساحة على الإطلاق

غرفة نوم رسمية

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos غرفة الاطفال سيراميك White
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

غرفة النوم أنيقة بشكل كبير، و مرتبة جداً و هو ما فعله اللونين الابيض و الأسود الرسميين بها، وضع المكتب بها يوضح شخصية مستخدمها ، و جهاز الكمبيوتر حتى خدم مسالة الابيض و الأسود و كذلك المكتبة الصغيرة ذات الأرفف البسيطة الرفيعة و شكل السرير المعد لشخص واحد فقط يؤكد نظرية طبيعة و شخصية من يسكن ذلك البيت و لمسته في بيته

حديقة لابد منها

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos حديقة سيراميك Green
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

استمراراً لمسألة البساطة فإن الحديقة الخارجية للمنزل بسيطة هي الاخرى بشكل مبالغ فيه ، لايوجد أي شيء سوىا لمساحة الخضراء و هي بالفعل ما يحتاجها المنزل بعد تضارب الابيض و الاسود في كل غرفة تقريباً، فقليل منا لمساحة هنا كان ضرورياً للغاية

مطابخ خشبية حديثة و جميلة
تحفة فنية إسبانية

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