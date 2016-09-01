بيت الأبيض و الأسود

اسبانيا بلاد الفن و الذوق الرفيع و مزيج نادر بين حضارات العالم القديم و الحديث أيضاً، شرقاً و غرباً اجتمع فيها ، في فنونها المعمارية القديمة لمسة عربية و إسلامية واضحة و هو ما يظهر في أشهر قصورها بغرناطة و بلد الوليد و غيرها من المدن و على النقيض تشهد في العصور الحديثة نهضة معمارية غربية معتمدة على بعدها الأوروبي ، و هو ما يحدث جلياً في شكل و طرازات التصميمات الفنية المستخدمة في الإنشاء والتعمير بها خصوصاً في المدن الحضرية مثل العاصمة مدريد، حيث البيوت البيضاء من الخارج و الحدائق المبهجة بداخل تلك البيوت و كافة أوجه الرفاهية الحداثية المعتمدة في هذا النوع الفريد من الديكور الإنشائي، اليوم نصحبكم في جولة رائعة في أحد بيوت أسبانيا الحداثية التصميم بما له من تفاصيل جميلة و لمسات فنية جلية ..