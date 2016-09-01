بيت الأبيض و الأسود

اسبانيا بلاد الفن و الذوق الرفيع و مزيج نادر بين حضارات العالم القديم و الحديث أيضاً، شرقاً و غرباً اجتمع فيها ، في فنونها المعمارية القديمة لمسة عربية و إسلامية واضحة و هو ما يظهر في أشهر قصورها بغرناطة و بلد الوليد و غيرها من المدن و على النقيض تشهد في العصور الحديثة نهضة معمارية غربية معتمدة على بعدها الأوروبي ، و هو ما يحدث جلياً في شكل و طرازات التصميمات الفنية المستخدمة في الإنشاء والتعمير بها خصوصاً في المدن الحضرية مثل العاصمة مدريد، حيث البيوت البيضاء من الخارج و الحدائق المبهجة بداخل تلك البيوت و كافة أوجه الرفاهية الحداثية المعتمدة في هذا النوع الفريد من الديكور الإنشائي، اليوم نصحبكم في جولة رائعة في أحد بيوت أسبانيا الحداثية التصميم بما له من تفاصيل جميلة و لمسات فنية جلية ..
في الداخل أكثر في طريق المدخل الرئيسي نلاحظ شيئين أكثر أهمية من غيرهما أولهما السلم البني المفرغ و السور الخاص به كيف لهما أن يكونا بتلك البساطة و الجمال في المدخل و هي شجاعة كبيرة من المصمم ، و الجزء الآخر الذي ينبغي النظر إليه هو الحصى الديكوري في الأرضيات، استخدامه رائع خصوصاً لتغليب اللون الأبيض على اللون الاسود حتى في الأرضيات، و هنا يظهر الصراع الذي خلقه المصمم بين اللونين و يستفيد منه جمالياً كما يبدو لنا حتى الآن
الواجهة بسيطة للغاية و اللون الأبيض الخارجي يطغى على اللون الاسود الاقل انتشاراً منه، السور الخارجي يعتبر اقتباساً من باقي الجدران الخارجية بالالوان ذاتها، أما النوافذ فستكون لها قصة أخرى من الداخل و ليس الخارج، لأنه استخدم هنا الزجاج الداكن العاكس الذي يمرر الضوء فقط و ليس الرؤية في الإتجاة الاقوى ضوءاً و هو ما يفسر انك لا ترى شيئاً منه في أثناء فترات الليل التي يكون فيها الضوء الداخلي بالمنزل أقوى من ضوء الشارع الخارجي
من الداخل الامور مختلفة نوعاً ما، فاستخدام السلم ليس بالشكل الخارجي للسلم الذي في المدخل، هنا الأمور أكثر احكاماً من الخارج، اللون الاسود في الدرجات من ناحية الإطارات الخارجية للدرجات ، اللون البني مازال يكسر العلاقة بين الأبيض و الأسود، الجوانب الزجاجية للسلم أكثر من رائعة بالنظر للمساحة الكلية للسلم ، و هي نصيحة كبرى لك إذا ما كنت تنوي تصميم سلم في مساحة علوية أضيق في المساحة أن تستخدم اسواراً زجاجية شفافة
المسألة لم تكن مجرد لمسة خارجية بالنسبة للونين الابيض و الأسود، هنا الامور ثبتت لدينا الفكرة في قيام المصمم قصداً بذلك، الغرفة المعيشية بها تلك العناصر جلية في الجدران و حلوق النوافذ و الأثاث كذلك، و هي صبغة ذات رسمية عالية و جيدة بالنسبة لغرفة معيشة حداثية ..
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االمطبخ روعة ، بكل ما فيه ، الأضواء و المنضدة الوسطى و الحوض، كلها متناغمة لأقصى درجة ، و استخدام اللون الأبيض فيها مثالي بالرغم من سيطرة الأسلوب ذاته من الأبيض و الأسود في الأثاث فإن العملية مضبوطة هنا بشكل كبير ، و مثالية كذلك و هذا ما يظهر في مهارة المصمم في دفن الأجهزة في الجدران بشكل لا يلاحظ و لا يستهلك المساحة على الإطلاق
غرفة النوم أنيقة بشكل كبير، و مرتبة جداً و هو ما فعله اللونين الابيض و الأسود الرسميين بها، وضع المكتب بها يوضح شخصية مستخدمها ، و جهاز الكمبيوتر حتى خدم مسالة الابيض و الأسود و كذلك المكتبة الصغيرة ذات الأرفف البسيطة الرفيعة و شكل السرير المعد لشخص واحد فقط يؤكد نظرية طبيعة و شخصية من يسكن ذلك البيت و لمسته في بيته
استمراراً لمسألة البساطة فإن الحديقة الخارجية للمنزل بسيطة هي الاخرى بشكل مبالغ فيه ، لايوجد أي شيء سوىا لمساحة الخضراء و هي بالفعل ما يحتاجها المنزل بعد تضارب الابيض و الاسود في كل غرفة تقريباً، فقليل منا لمساحة هنا كان ضرورياً للغاية