يعد المطبخ حجرة فنون الطعام الأساسية في منزك، ومع التطورات والتجديدات العصرية لمنزلك وأثاثه، فإن اختيار ديكورات المطبخ وجماله ورونقه أصبح شيئًا أساسيًا تبحث عنه كل إمرأة في منزلها، فما أجمل أن تجيد فن الطعام، ولكن الأجمل أن يكون مركز صنع هذا الطعام رائع وعصري يعطيك الحافز والقدرة على صنع أشهي المأكولات.
ولا يهم إن كان الأثاث المطبخي نفسه بسيط، فيمكنك أن تقوم بتزيين جدران مطبخك بشكل يليق به وبأثاثه ومساحته، ويعطيك الشعور بالتجديد والاختلاف، ولذلك نقدم لك في هذا المقال 7 أفكار مختلفة لتزيين جدران المطبخ.
تعتبر الجدران الحجرية من أجمل وأحدث أشكال وأنواع الجدران، حيث تعتد عليه ديكورات المطابخ العالمية الحديثة، فهو يعطي شعور بالكلاسكية على الرغم من كونه يتبع التصميمات الحديثة والعصرية، لنجد هذا التصميم الرائع للمطبخ الأمريكي البسيط الذي يعتمد على أثاث أسود اللون إلى جانب اللمسات المعدنية للأجهزة الكهربائية، حيث البار الصغير المصنوع من الحجارة ويعلوه سطح رخامي أسود، والجدار الأمامي للمطبخ أيضًا من نفس شكل الحجارة، إضافة إلى الأرضية الرخامية والسقف الخرساني الأبيض الذي يتدلى منه وحدات الإضاءة الحمراء بشكل بسيط ورائع.
فالننظر إلى هذا الصميم وكم هو مدهش حقًا، شيء في غاية الروعة والجمال، حيث الواجهة الأمامية لجدار المطبخ مصنوعة من السيراميك الذي يبدو كقطع صغيرة لامعة تنير بشكل رائع عندما يتم إشعال مصابيح الإضاءة في المطبخ، ذلك إلى جانب الأثاث الأبيض ذو الأسطح الرخامية السوداء، وبعض اللمسات الخضراء التي تعطي شكل أجمل للمطبخ.
ربما تكون مساحة هذا المطبخ صغيرة، لكنها بافعل منظمة بطريقة جميلة، ففي تلك المساحة البسيطة استطاع المصمم أن يستخدم أثاث مناسب وألوان زاهية وجميلة، ولدينا في الواجهة جانب سيراميكي مختلف عما رأيناه من قبل، حيث أنه عبارة عن مجموعة من السيراميك الأسود بنقوش مختلفة، تتخللها بعض السيراميك الأبيض، ليظهر المطبخ في النهاية بشكل رائع.
لدينا في هذا المطبخ بعض الأدوات التي تستخدم في طهي الطعام تم الاعتماد عليها لتكون زينة بسيطة على دار المطبخ الأمامي، حيث الرفان الخشبيان اللذان يحملا أدوات التوابل، وأسفلهما معلقة مجموعة الأدوات الخاصة بالمطبخ، إلىجانب ان الدار منقسم إلى جزء خشبي، وجزء في الأسفل من الرخام الأسود، إضافة إلى الأثاث الأبيض للمطبخ الذي يعطي مظهر جمالي رائع.
في هذا التصميم تم استخدام قطع السيراميك السوداء المستطيلة الصغيرة لتزين الجدار، وذلك لتتناسب في الشكل مع الأثاث المطبخي المطلي باللون البني الغامق، والأسطح الرخامية السوداء، ويضيف هذا جمال خاص مع الإضاء الخافتة للمكان والأرضية السيراميكية المنقوشة بألوان مختلفة.
هل ترى كم هو مدهش هذا التصميم؟، إنه رائع حقًا فقط تكم زينة المكان وروعته في الأثاث المصنوع من ألوان مختلفة، الأحمر الغامق والفاتح والأصفر والبرتقالي والأخضر، وبالرغم من أن لكل لون فهم دلالة مختلفة، إلا أن جميعهم يعطون بهجة تتناسب مع اتساع المكان، كل هذا على جدران بيضاء يتخلها جزء أسود تزينه الإضاءة المرصعة على الدواليب المطبخ، بالإضافة إلى الأرضية الخشبية الفاتحة والجزء السفلي من الأثاث المطلي بالأبيض ويعطي إشراقة رائعة.
لدينا في هذا التصميم مطبخ يعتمد في شكله على الإضاءة الرائعة التي يعطيها لنا اللون الأبيض، الذي يمتزج مع اللون الموف الفاتح، وبالمنتصف تزينه قطع السيراميك البيضاء المنقوشة بالنقوش الفضية، إضافة إلى الأرضية السيراميكية البيضاء والسقف الخرساني الأبيض، حيث المكان المتناسق البسيط.
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