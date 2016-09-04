كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية

وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق..

يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل..

أيضا يمكنك التعرف أكثر على استخدمات الاحجار في المنزل بشكل مختلف عن طريق مقال الحجر في تصميمات الديكور.. جمال راقي