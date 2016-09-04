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كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية

آية منير آية منير
Reflections, Trufle Mozaiki Trufle Mozaiki جدران
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حين تفكر في تغيير تصميم جدران منزلك، في البداية يجب أن تتعرف على أنواع الخامات والتصاميم المختلفة للجداران في الديكور الداخلي، سنقدم لك مجموعة من الأفكار الأساسية التى يجب أن تكون على معرفة بها قبل اختيار الشكل والتصميم المراد لجدران منزلك ..

​أولا: الدهانات ..

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
 من المهم اختيار الدهان الملائم لحوائط منزلك والتصميم الخاص به، معرفة تكوين الحائط شرط أساسي في اختيار الدهان…

-  من أهم خطوات تصميم الجدران في الديكور الداخلي : تحديد وتيرة واحدة لبيت كله واختيار ألوان متجانسة ومقبولة مع توزيه كل لون وفقا لطبيعة كل فراغ ..

Penthouse, CioMé CioMé جدران
CioMé

CioMé
CioMé
CioMé

- اختيار لون الدهان المناسب ليس سهلا، هناك عدة محددات عليك الاحاطة بها لتختار اللون بطريقة ناجحة ، ’من أهمها مساحة الفراغ والتصميم والاضاءة واستخدامات الفراغ’.

Dreams Wallpapers, Dreams Wallpapers & Fabrıcs Dreams Wallpapers & Fabrıcs جدران
Dreams Wallpapers &amp; Fabrıcs

Dreams Wallpapers & Fabrıcs
Dreams Wallpapers &amp; Fabrıcs
Dreams Wallpapers & Fabrıcs

- وما المانع من إضافة لمسة جريئة في اختيار نوع ولون الدهان حتى لو كان الفراغ تقليدي…

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

-من أجمل الصيحات في عالم الدهانات ظهور الدهان ذو مؤثرات ’ ملمس مختلف أو رؤية بصرية مميزة’، هذا الاختيار كافي لترك لمسة من الفخامة في تصميمك…

ثانيا: ورق الحائط

Tapety z motywem zwierząt i roślin, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

-مع تطور عالم الديكور وتدخل التكنولوجيا بشكل كبير ظهر كم هائل في الاسواق ما بين أشكال وأفكار لورق الحائط، ستجد الاختيار عملية صعبة، لذا عليك تحديد الشكل والالوان والتصميم المطلوب أولا قبل البدء في اختيار ورق الحائط الخاص بفراغك ..

Bellewood homify جدران
homify

Bellewood

homify
homify
homify

- كل غرفة لها أفكارها ولمساتها الخاصة بها، مثلا غرفة الأطفال علينا الاهتمام بروح المرح والشقاوة، أما إن كانت الغرفة خاصة لبنت أو ولد ستجد اختيارات تناسب ذلك أيضا صالات الاستقبال والمطابخ والحمامات وهكذا…

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Bir hikayesi var..., HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

- النوع الملائم لألوان الأثاث كما ذكرنا هو محدد أيضا من المحددات التى يتوقف عليها شكل ولون ورق الحائط، فالمزج والتوافق بين الألوان شرط أساسي لنجاح التصميم..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

- ليس كل ما نعجب به يلائم تصميمنا، وفقا للتصميم والطراز المختار في المنزل والألوان والمكان المحدد لورق الحائط، نقوم بتحديد الاختيار المناسب، ستجد أشكال مختلفة مثل: الاشكال الطبيعية، الازهار، المخططة طوليا أو عرضيا أو مائلا، الأشكال غير المألوفة وغيرها الكثير من النماذج.

ثالثا: حائط ذو تصميم خاص

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

من الاختيارات المفضلة لدى الكثير الحائط ذات التصميم الخاص ويكون غالبا من الجبس الخام أو الالواح الجبسية المصنعة، أحيانا نلجأ لهذا الاختيار عند تصميم مكتبة مثبتة بالحائط أو حائط ديكوري مع إضاءة رائعة تخلق ركن مميز بداخل منزلك..

رابعا : حائط خشبي

Panaget, Rochene Floors Rochene Floors جدران خشب
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

أحيانا العودة إلى الطبيعة تكن هي الاختيار المناسب، وإحدى الطرق لذلك هو استخدام الخشب في تصميماتنا إما بألوانها الطبيعة أو بطلاء مناسب لطبيعة الخشب ..

خامسا: تكوينات السيراميك الرائعة

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

من الأساليب التي تتبع لتغيير حائط الحمام أو المنزل بشكل عام، اختيار وحدات سيراميك مميزة الشكل، كما يمكنكِ اللعب على عامل كيفية تثبيت وحدات البلاط لإضافة لمسة تصميمية رائعة.

سادسا : حائط حجري

Parmigiana, Parmigiana Parmigiana جدران
Parmigiana

Parmigiana
Parmigiana
Parmigiana

وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق..

يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل..

أيضا يمكنك التعرف أكثر على استخدمات الاحجار في المنزل بشكل مختلف عن طريق مقال الحجر في تصميمات الديكور.. جمال راقي

إذا كانت شقتك صغيرة فهذا التصميم لك

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