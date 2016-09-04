كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية

حين تفكر في تغيير تصميم جدران منزلك، في البداية يجب أن تتعرف على أنواع الخامات والتصاميم المختلفة للجداران في الديكور الداخلي، سنقدم لك مجموعة من الأفكار الأساسية التى يجب أن تكون على معرفة بها قبل اختيار الشكل والتصميم المراد لجدران منزلك ..
من المهم اختيار الدهان الملائم لحوائط منزلك والتصميم الخاص به، معرفة تكوين الحائط شرط أساسي في اختيار الدهان…
- من أهم خطوات تصميم الجدران في الديكور الداخلي : تحديد وتيرة واحدة لبيت كله واختيار ألوان متجانسة ومقبولة مع توزيه كل لون وفقا لطبيعة كل فراغ ..
- اختيار لون الدهان المناسب ليس سهلا، هناك عدة محددات عليك الاحاطة بها لتختار اللون بطريقة ناجحة ، ’من أهمها مساحة الفراغ والتصميم والاضاءة واستخدامات الفراغ’.
- وما المانع من إضافة لمسة جريئة في اختيار نوع ولون الدهان حتى لو كان الفراغ تقليدي…
-من أجمل الصيحات في عالم الدهانات ظهور الدهان ذو مؤثرات ’ ملمس مختلف أو رؤية بصرية مميزة’، هذا الاختيار كافي لترك لمسة من الفخامة في تصميمك…
-مع تطور عالم الديكور وتدخل التكنولوجيا بشكل كبير ظهر كم هائل في الاسواق ما بين أشكال وأفكار لورق الحائط، ستجد الاختيار عملية صعبة، لذا عليك تحديد الشكل والالوان والتصميم المطلوب أولا قبل البدء في اختيار ورق الحائط الخاص بفراغك ..
- كل غرفة لها أفكارها ولمساتها الخاصة بها، مثلا غرفة الأطفال علينا الاهتمام بروح المرح والشقاوة، أما إن كانت الغرفة خاصة لبنت أو ولد ستجد اختيارات تناسب ذلك أيضا صالات الاستقبال والمطابخ والحمامات وهكذا…
- النوع الملائم لألوان الأثاث كما ذكرنا هو محدد أيضا من المحددات التى يتوقف عليها شكل ولون ورق الحائط، فالمزج والتوافق بين الألوان شرط أساسي لنجاح التصميم..
- ليس كل ما نعجب به يلائم تصميمنا، وفقا للتصميم والطراز المختار في المنزل والألوان والمكان المحدد لورق الحائط، نقوم بتحديد الاختيار المناسب، ستجد أشكال مختلفة مثل: الاشكال الطبيعية، الازهار، المخططة طوليا أو عرضيا أو مائلا، الأشكال غير المألوفة وغيرها الكثير من النماذج.
من الاختيارات المفضلة لدى الكثير الحائط ذات التصميم الخاص ويكون غالبا من الجبس الخام أو الالواح الجبسية المصنعة، أحيانا نلجأ لهذا الاختيار عند تصميم مكتبة مثبتة بالحائط أو حائط ديكوري مع إضاءة رائعة تخلق ركن مميز بداخل منزلك..
أحيانا العودة إلى الطبيعة تكن هي الاختيار المناسب، وإحدى الطرق لذلك هو استخدام الخشب في تصميماتنا إما بألوانها الطبيعة أو بطلاء مناسب لطبيعة الخشب ..
من الأساليب التي تتبع لتغيير حائط الحمام أو المنزل بشكل عام، اختيار وحدات سيراميك مميزة الشكل، كما يمكنكِ اللعب على عامل كيفية تثبيت وحدات البلاط لإضافة لمسة تصميمية رائعة.
وجد خبراء الديكور أن الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والاندماج مع الطبيعة , وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي فى أغراض تجميلية داخل المنزل , وأصبحت فى عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع .وتتمتع خامة الحجر بصلابة عالية وأناقة كما أنها سهلة التنظيف وتدوم لسنين طويلة بنفس الرونق..
يعمل الجدار الحجري على كسر الروتين والملل في تصميم منزلك .ويتميز هذا الجدار الحجري بمرونته فيمكنك اختيار اللون الذي تريده وكذلك يمكنك اختيار حجم الحجارة وشكلها و اختيار موقع الجدار ويمكنك وضعه اينما تريد وكل هذه الامور تنسجم مع عناصر تصميمك بشكل جميل دون ان تؤثر على منزلك فيمكنك اختيار الوان الطلاء للجدران واختيار الوان الفرش والاضاءة وكل ذلك ينسجم مع ديكور الجدار الحجري الذي اخترته بشكل رائع وجميل..
أيضا يمكنك التعرف أكثر على استخدمات الاحجار في المنزل بشكل مختلف عن طريق مقال الحجر في تصميمات الديكور.. جمال راقي